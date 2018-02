Stiri pe aceeasi tema

- Un avion israelian de vanatoare de tip F-16 a fost doborat in cursul noptii de vineri spre sambata de sistemele antiaeriene siriene in timp ce efectua raiduri aeriene in Siria ca reactie la infiltrarea unei drone de fabricatie iraniana in partea de nord a Israelului. Cei doi piloti s-au catapultat…

- Armata israeliana a bombardat masiv sambata sistemele antiaeriene din Siria dupa ce un avion militar israelian a fost doborat in timpul unui raid precedent, anunta armata israeliana, precizand ca este vorba de "cel mai semnificativ atac" antisirian din ultimele decenii.

- Armata israeliana a anuntat ca drona iraniana pe care a doborat-o in weekend era un model copiat dupa o drona americana invizibila (stealth) interceptata de Iran cu sase ani in urma, relateaza luni postul CNN. Potrivit purtatorului de cuvant al armatei israeliene, locotenent-colonelul Jonathan Conricus,…

- Secretarul general al ONU Antonio Guterres a cerut sambata stingerea imediata a conflictului din Siria. Potrivit AFP, Guterres a subliniat ca toate partile implicate trebuie sa respecte rezolutiile internationale si a cerut ca toate partile sa se implice pentru "dezarmorsarea imediata si neconditionata…

- Israelul afirma ca a afectat puternic sistemul de aparare anti-aeriana sirian, sustinand ca atacul masiv lansat sambata in Siria dupa ce o drona a intrat in teritoriul israelian si un avion de lupta israelian a fost doborat, este cel mai puternic din 1982. Purtatorul de cuvant al Fortelor Armate…

- Armata israeliana a difuzat sambata imagini surprinse din cockpit cu luarea in vizor si distrugerea unei drone care zbura in ceea ce Israel a spus e ca spatiul sau aerian, precum si cu o lovitura aeriana efectuata asupra unei instalatii de drone iraniene din Siria, transmite Reuters.

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat sambata ca un elicopter militar turc a fost doborat in cursul unei ofensive turce impotriva unei militii kurde in nord-estul Siriei, relateaza AFP si Reuters. ''Unul dintre elicopterele noastre a fost doborat in urma cu putin timp'', a declarat…

- Armata israeliana a atacat 12 baze militare siriene si iraniene din Siria in cadrul unei ofensive descrise de israelieni ca fiind „un atac la scara larga” si care a venit ca urmare a unui schimb de tiruri dupa ce o drona iraniana s-a infiltrat in spatiul aerian al Israelului, scrie The Times of Israel.…

- Au aparut primele imagini cu avionul israelian doborat de sirieni. Situatia este extrem de grava, iar totul poate degenera intr-un razboi in toata regula. Armata israeliana a anunțat deja lansarea unui atac „de mare anvergura” in Siria, sambata dimineața.Mai multe detalii aici: A inceput RAZBOIUL:…

- Aviatia israeliana a lovit 12 obiective, intre care trei baterii de aparare antiaeriana si patru tinte iraniene neprecizate dar 'care apartin dispozitivului militar iranian in Siria', se arata intr-un comunicat difuzat de armata israeliana. Un avion de lupta F16 israelian s-a prabusit in Israel si unul…

- Armata israeliana a anunțat lansarea unui atac „de mare anvergura” in Siria, sambata dimineața. Totodata, un avion de lupta F16, provenit din Israel, a fost doborat de o drona iraniana. Intr-un comunicat citat de AFP, aviatia israeliana a anunțat calovit 12 obiective, intre care trei baterii de aparare…

- Armata israeliana a indicat ca a lansat sambata dimineata un atac de 'mare anvergura' in Siria, lovind 12 tinte iraniene si siriene, relateaza AFP. Aviatia israeliana a lovit 12 obiective, intre care trei baterii de aparare antiaeriana si patru tinte iraniene neprecizate dar 'care…

- Un avion de lupta F16 israelian s-a prabusit sambata in Israel, in timp ce armata lansa atacuri impotriva unor 'tinte iraniene' in Siria, dupa ce interceptase o drona venita din teritoriul sirian, a anuntat armata, relateaza AFP, preluata de...

- Un avion de lupta F16 israelian s-a prabusit sambata in Israel in timp ce armata lansa atacuri impotriva unor 'tinte iraniene' in Siria dupa ce interceptase o drona venita din teritoriul sirian, a anuntat armata, relateaza AFP. 'Fortele de aparare din Israel au vizat sisteme…

- Un avion de lupta israelian a fost doborat sambata de fortele siriene, in nordul Statului evreu. De asemenea, armata israeliana a lovit tinte iraniene care au lansat din Siria o drona in spatiul aerian israelian, titreaza News.ro. Fortele de Aparare ale Israelului au vizat sistemele iraniene de control…

- Bateriile anti-aeriene siriene au doborat sambata un avion de lupta israelian, a anuntat armata. Incidentul vine dupa ce Israelul a interceptat o drona iraniana lansata din Siria si a lovit o tinta iraniana din Siria, transmite Reuters. Acesta este unul dintre cele mai grave incidente in care sunt implicate…

- Fortele de Aparare ale Israelului au vizat sistemele iraniene de control din Siria care au lansat o drona in spatiul aerian israelian, a declarat un purtator de cuvant militar israelian, locotenent colonelul Jonathan Conricus. El adaugat ca apararea antiaeriana siriana a doborat un avion F-16,…

- Un avion de lupta israelian a fost doborat sambata de fortele siriene, in nordul Statului evreu. De asemenea, armata israeliana a lovit tinte iraniene care au lansat din Siria o drona in spatiul aerian israelian,Fortele de Aparare ale Israelului au vizat sistemele iraniene de control din Siria…

- Tiruri dinspre Siria in directia unei drone israeliene care survola zona Inaltimilor Golan ocupate de Israel s-au produs joi seara, a anuntat armata israeliana, citata de AFP. Impactul acestor tiruri indreptate spre o drona a armatei israeliene au fost observate pe fatada unei case din Majdal Shams,…

- Tiruri dinspre Siria in directia unei drone israeliene care survola zona Inaltimilor Golan ocupate de Israel s-au produs joi seara, a anuntat armata israeliana, citata de AFP. Impactul acestor tiruri indreptate spre o drona a armatei israeliene au fost observate pe fatada unei case din…

- Un palestinian a fost impuscat mortal sambata in confruntari cu armata israeliana in cursul unui raid in Cisiordania ocupata, a indicat ministerul palestinian al Sanatatii, transmite AFP. Potrivit aceluiasi minister, citat de Xinhua, tanarul palestinian a murit la spital in urma ranilor,…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a calificat vineri drept 'temporare' tensiunile cu Israelul si SUA cauzate de o lege asupra Holocaustului, insa fara sa-si schimbe pozitia in legatura cu acest subiect, informeaza AFP. 'Este o afectare temporara a relatiilor cu Israelul…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a calificat vineri drept 'temporare' tensiunile cu Israelul si SUA cauzate de o lege asupra Holocaustului, insa fara sa-si schimbe pozitia in legatura cu acest subiect, informeaza AFP. 'Este o afectare temporara a relatiilor cu Israelul si SUA, dar eu sper ca…

- Armata turca a lansat vineri bombardamente intense asupra pozitiilor militare kurde din regiunea siriana Afrin, riscand riposta Siriei, afirma surse citate de site-ul agentiei Reuters, potrivit Mediafax.ro.

- Armata israeliana construieste un zid subteran in jurul Fasiei Gaza in incercarea de a stopa gruparile militante sa sape tuneluri dinspre enclava palestiniana catre Israel, transmite joi DPA.Oficialii israelieni spera ca zidul respectiv, cu o lungime de 65 de kilometri, sa puna capat amenintarii…

- Oficialii israelieni spera ca zidul respectiv, cu o lungime de 65 de kilometri, sa puna capat amenintarii reprezentate de tunelurile sapate de palestinieni catre teritoriul israelian.Zidul va costa 2,4 miliarde de sekeli (700 de milioane de dolari) si ar urma sa fie finalizat in cel mult…

- Un avion cargo al armatei turce s-a prabusit miercuri in provincia Isparta, in vestul Turciei, in timpul unor exercitii de antrenament, provocand moartea a trei soldati, a anuntat armata turca, relateaza Reuters. Doi piloti si un tehnician care se aflau la bordul avionului au murit in…

- Aviatia israeliana a bombardat sambata o tinta din Fasia Gaza, a anuntat armata, si a inchis punctul de trecere a marfurilor intre enclava palestiniana si statul evreu, transmite AFP, conform agerpres.ro. Israelul "a vizat o infrastructura terorista, cu avioane de lupta, in regiunea Rafah,…

- Armata israeliana a bombardat o "infrastructura terorista" din Fasia Gaza. Israelul "a vizat o infrastructura terorista, cu avioane de lupta, in regiunea Rafah, in apropierea frontierei intre Fasia Gaza si Egipt", precizeaza comunicatul armatei."Organizatia terorista Hamas este responsabila…

- Aviatia israeliana a bombardat sambata o tinta din Fasia Gaza, a anuntat armata, si a inchis punctul de trecere a marfurilor intre enclava palestiniana si statul evreu, transmite AFP. Israelul "a vizat o infrastructura terorista, cu avioane de lupta, in regiunea Rafah, in apropierea frontierei…

- Israelul a atacat de trei ori pe parcursul zilei de marti teritoriul Siriei, folosind rachete si avioane de lupta si provocand numeroase daune materiale, a anuntat Armata siriana, relateaza site-ul postului France24.

- Peste 50 de palestinieni au fost raniti vineri in Fasia Gaza si Cisiordania ocupata, in urma tirurilor soldatilor israelieni intervenite in timpul unor noi manifestatii impotriva deciziei americane de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului, scrie AFP, care citeaza surse medicale.

- Un avion militar sirian a fost doborat de insurgenti, marti, in provincia Hama, situata in nord-vestul Siriei, iar pilotul a murit, anunta Televiziunea publica siriana, citata de agentia Reuters.

- Un palestinian a fost ucis, vineri, in confruntari cu militari israelieni, in contextul noilor proteste organizate in Cisiordania si Fasia Gaza fata de hotararea presedintelui SUA, Donald Trump, de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, relateaza site-ul Ynetnews.com.

- Armata israeliana a anuntat luni ca a atacat o baza a miscarii islamiste palestiniene Hamas din Fasia Gaza, ca raspuns la recentele atacuri cu rachete lansate din zona enclavei palestiniene, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Fortele israeliene au impuscat mortal vineri trei palestinieni si au ranit alti 150, au anuntat responsabili medicali, in urma protestelor declansate de decizia Statelor Unite de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a statului Israel, si aflate deja in a doua saptamana, transmite Reuters.Cele…

- Un geam al unui elicopter militar american a cazut miercuri peste terenul de sport al unei scoli în Japonia, au anuntat puscasii marini americani, cerându-si scuze pentru acest incident pe care l-au calificat drept "regretabil" si care va alimenta în mod sigur opozitia…

- Corpul neinsufletit al Regelui Mihai I va ajunge la noapte in Romania. Sicriul va fi adus din Elvetia cu un avion militar din dotarea ministerului roman al Apararii si va fi depus la Castelul Peles.

- Sistemul israelian "Cupola de Fier" a interceptat luni noaptea o racheta lansata din Fașia Gaza, a informat armata israeliana. "Sirenele au sunat in Consiliul Regional Ashkelon", a explicat intr-un comunicat sursa militara citata, care a precizat ca "nu s-au inregistrat raniți".Noul incident…

- Israelul a desfasurat sambata noi lovituri aeriene in Fasia Gaza, ca raspuns la tirul cu rachete tras din aceasta enclava, gruparea islamista palestiniana Hamas spunand ca doi militanti din randurile sale fiind ucisi in bombardament, potrivit Reuters.

- Un palestinian, Mahmoud al-Masri, in varsta de 30 de ani, a fost ucis vineri la est de Khan Younes, in apropiere de bariera de securitate care inchide ermetic frontiera dintre Israel si Fasia Gaza, a anuntat Ministerul Sanatatii, care a anuntat moartea unui al doilea palestinian si a retractat cateva…

- Armata israeliana a anunțat ca a ripostat joi seara la tiruri cu proiectile dinspre Fașia Gaza, dintre care unul a cazut in Israel, transmite AFP. Alte doua proiectile au aterizat într-o enclava palestiniana învecinata cu sudul Israelul, a adaugat armata într-un comunicat.…

- Regele Mihai se va intoarce pe pamant romanesc intr-un avion militar, special reconfigurat pentru acest moment. E vorba de o aeronava folosita in teatrele de razboi, dar care poate fi adaptata si pentru operatiuni medicale si de salvare. Aparatul, de tip SPARTAN, va fi dotat cu scaune, dar si cu spatiu…

- Palestinieni furiosi s-au confruntat joi cu soldati israelieni si au dat foc portretului lui Donald Trump pentru a protesta impotriva deciziei unilaterale a presedintelui american de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, relateaza AFP.Mai mult de 20 de palestinieni au fost…

- Armata israeliana a anuntat joi ca a hotarat sa desfasoare forte suplimentare in teritoriul palestinian ocupat Cisiordania, in urma deciziei anuntate miercuri de presedintele american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, transmit AFP si dpa, scrie agerpres.ro. O…

- Armata israeliana a anuntat ca numarul de femei din cadrul unitatilor de lupta a atins un nivel record in acest an, a relatat duminica AFP, scrie agerpres.ro. Pe parcursul acestui an, 2.700 de femei au fost inrolate in unitati combatante, a declarat un ofiter israelian jurnalistilor, referindu-se…

- 'Inamicul israelian a tras la ora 00.30 (vineri, 22.30 GMT) mai multe rachete sol-sol in direcția unei poziții militare in provincia Damasc', atacul provocand 'pagube materiale', a relatat Sana, fara a preciza daca s-au inregistrat victime. 'Apararea aeriana a armatei siriene a putut face fața agresiunii,…