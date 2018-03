Stiri pe aceeasi tema

- Aviatia militara israeliana a bombardat in primele ore ale zilei de duminica o pozitie detinuta de miscarea islamista Hamas in Fasia Gaza, dupa un atac palestinian in sudul Israelului, potrivit unui comunicat militar, relateaza AFP. O aeronava militara israeliana "a tintit o pozitie intr-un complex…

- Armata israeliana a atacat duminica pozitii ale Hamas din Gaza, dupa ruperea unui gard de securitate, informeaza DPA preluat[ de agerpres. "Ieri, gardul de securitate dintre Israel si Fasia Gaza a fost deteriorat si a existat o incercare de a incendia un vehicul tehnic", au anuntat pe Twitter…

- Armata israeliana a atacat duminica pozitii ale Hamas din Gaza, dupa ruperea unui gard de securitate, informeaza DPA. "Ieri, gardul de securitate dintre Israel si Fasia Gaza a fost deteriorat si a existat o incercare de a incendia un vehicul tehnic", au anuntat pe Twitter militarii israelieni.…

- Suspectul, pe nume Romain Franck, a fost arestat in cadrul unei anchete asupra a ceea ce serviciul de securitate interna israelian Shin Bet a descris ca fiind o o retea palestiniana care face contrabanda cu arme dinspre Fasia Gaza catre Cisiordania. Arestat in urma cu cateva saptamani, cetateanul…

- Armata israeliana a anuntat ca a atacat, in noaptea de sambata spre duminica, o instalatie subterana a Hamas in Fasia Gaza si a distrus un tunel in constructie ce ar fi putut servi pentru atacuri, informeaza AFP. Aceste atacuri, lansate ca represalii dupa explozia sambata a unui dispozitiv-capcana de-a…

- Avioane de vanatoare israeliene au atacat o unitate militara aflata in estul orașului Gaza, conform martorilor oculari și oficialilor de securitate Hamas. Atacul a avut loc dupa miezul nopții și au fost trase cel puțin patru rachete.

- Presedintele american, Donald Trump, s-a intalnit cu prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, luni, pentru a cincea oara in ultimul an. In timpul intalnirii, Trump a avertizat ca nu va fi pace daca palestinienii nu se vor intoarce la negocieri, scrie Haaretz.Presedintele si sotia sa…

- Remarcile sale au fost facute in timpul unei ceremonii de inaugurare a unei camere de urgenta fortificate in Centrul Medical Barzilai din orasul Ashkelon (sud). Sambata, un dispozitiv exploziv atasat de gard a ranit patru soldati israelieni. "Orice act de agresiune din partea teroristilor…

- Iranul a criticat oficial Suedia pentru ca a acordat cetatenia suedeza unui om de stiinta iranian condamnat la moarte de autoritatile iraniene pentru spionaj, a indicat marti Ministerul de Externe de la Teheran, informeaza AFP si Xinhua. Suedia i-a acordat saptamana trecuta cetatenia lui…

- Presedintii Rusiei, Turciei si Iranului - Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdogan si Hassan Rouhani - se vor intalni in aprilie in Turcia, pentru a discuta situatia din Siria, a informat luni agentia de presa RIA, preluata de Reuters, citandu-l ca sursa pe purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri…

- Tunelul se afla in zona Kerem Shalom, in sud-estul Fasiei Gaza, la frontiera cu Israelul. Israelul a rispotat astfel la o serie de atacuri cu rachete lansate din teritoriul Fasia Gaza. "Incidentele demonstreaza ca armata israeliana este pregatita pentru orice scenariu, fara avertismente",…

- Armata israeliana a distrus un tunel construit de miscarea islamista Hamas la frontiera dintre Fasia Gaza si Israel, anunta ministrul israelian al Apararii, Avigdor Lieberman, citat de site-ul Ynetnews.com.

- Inainte de aceasta, ostilitati au avut loc pe parcursul intregului sfarsit de saptamana. Fortele terestre israeliene au ucis doi tineri palestinieni in timpul unui schimb de focuri la frontiera dintre Fasia Gaza si Israel, iar aviatia a lovit 18 instalatii ale Hamas in doua valuri de atacuri, potrivit…

- Avioane israeliene au atacat luni dimineata obiective ale miscarii islamiste Hamas din Fasia Gaza, dupa un tir de racheta palestinian asupra zonei de sud a Israelului, a anuntat armata israeliana intr-un comunicat, informeaza AFP. Nici loviturile aeriene de luni, nici tirul de racheta…

- Nici loviturile aeriene de luni, nici tirul de racheta de duminica seara nu au facut victime. Inainte de aceasta, ostilitati au avut loc pe parcursul intregului sfarsit de saptamana. Fortele terestre israeliene au ucis doi tineri palestinieni in timpul unui schimb de focuri la frontiera…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a avertizat duminica Iranul in legatura cu orice agresiune, aratand un fragment prezentat ca o bucata dintr-o drona care ar fi provenit din Siria, doborata saptamana trecuta deasupra teritoriului israelian, relateaza AFP. "Nu testati determinarea Israelului!",…

- Benjamin Netanyahu ameninta ca Israelul va actiona impotriva Iranului. Intr-un discurs sustinut in cadrul Conferintei de Securitate de la Munchen, Netanyahu a comparat acordul nuclear cu Iranul semnat in 2015 cu Acordul de la Munchen din 1938 semnat de Germania nazista. De asemenea, premierul…

- Iranul reprezinta cea amai mare amenintare la adresa lumii, a declarat, duminica, premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, adaugand ca tara sa va lua masuri impotriva regimului de la Teheran, informeaza BBC News Online.

- Doi palestinieni au fost ucisi in Fasia Gaza de tiruri ale armei israeliene, care a ripostat incepand de sambata dupa ce soldati israelieni au fost raniti de un dispozitiv exploziv, au anuntat duminica surse medicale palestiniene, informeaza AFP. Cei doi palestinieni au fost ucisi la est de orasul Rafah,…

- Autoritatile israeliene au acuzat Turcia ca ar ascunde si incuraja activitatile de spalare a banilor desfasurate de catre gruparea militanta palestiniana Hamas, relateaza dpa. Acuzatia ar putea spori tensiunile in relatia deja incordata intre Israel si Turcia, noteaza sursa citata, conform Agerpres.Intr-un…

- „Este atat dreptul cat si datoria noastra si vom continua sa facem ceea ce este necesar", a spus Netanyahu. Israelul a lansat atacuri severe impotriva unor baze militare iraniene din Siria dupa ce oficiali israelieni au sustinut ca au interceptat o drona in spatiul aerian al tarii si un avion…

- Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a declarat ca tara sa se va apara „impotriva oricarui atac” dupa ce Israelul a lansat cele mai severe atacuri din ultimele decenii impotriva unor baze militare din Siria, scrie BBC. „Este atat dreptul cat si datoria noastra si vom continua sa facem ceea…

- Presedintele Statelor Unite Donald Trump a declarat vineri ca Israelul va trebui sa faca si el "compromisuri semnificative" pentru pacea cu palestinienii, chiar daca acestia l-au acuzat pe unul dintre emisarii sai in Orientul Mijlociu ca a renuntat la diplomatie pentru ceea ce ei considera a fi partinire…

- Un cuplu de palestinieni din Fașia Gaza a protestat in felul sau impotriva deciziei Statelor Unite de a recunoaște Ierusalimul drept capitala Israelului, numindu-si tripletii nou-nascuti „Ierusalim”, „Capitala” și „Palestina”. „Ii mulțumesc lui Dumnezeu ca am avut tripleti și am ...

- Armata israeliana a atacat vineri dimineata pozitii militare ale miscarii Hamas, in nordul teritoriului palestinian Fasia Gaza, ripostand la tiruri cu rachete care au vizat teritoriul Israelului, informeaza site-ul Ynetnews.com.

- Aviatia israeliana a bombardat in timpul noptii o pozitie a miscarii islamiste Hamas in Fasia Gaza dupa lansarea unei rachete din enclava palestiniana, a anuntat vineri armata israeliana intr-un comunicat, informeaza AFP. "Ca raspuns la tirul de racheta spre sudul Israelului, aviatia a…

- Emisarul special al ONU in Orientul Mijlociu, Nicolai Mladenov, a avertizat marti ca Fasia Gaza se afla pe punctul de a se 'prabusi complet' si a declarat ca pentru salvarea Gaza de la un dezastru este necesara restabilirea puterii Autoritatii Nationale Palestiniene (ANP) asupra teritoriului…

- Gruparea terorista Stat Islamic și statul evreu colaboreaza in prezent pentru a menține Fașia Gaza sub asediu, susține Hamas, organizația fundamentalista islamica sunnita palestiniana care guvernea...

- Premierul Viorica Dancila si ministrii din cabinetul sau vor renunta la serviciile SPP, dupa ce liderul PSD Liviu Dragnea l-a acuzat pe Lucian Pahontu, actualul sef SPP, ca a intervenit in guvernul Tudose, anunta Digi 24 conform News.ro . Premierul Viorica Dancila a renuntat la serviciile SPP, imediat…

- Scolile, clinicile si centrele de distributie a alimentelor au fost inchise luni, aproape toata ziua, din cauza unui protest a mii de angajati ai agentiei ONU pentru refugiatii palestinieni, relateaza Reuters. Palestinienii sunt iritati de decizia Statelor Unite de a intrerupe finantarea…

- O coalitie a formatiunilor arabe din Parlamentul israelian a anuntat sâmbata ca va boicota discursul vicepresedintelui american Mike Pence, prevazut sa aiba loc luni în fata Knesset-ului, calificându-l drept "om periculos si mesianic", informeaza AFP. Vicepresedintele…

- Oficialii israelieni spera ca zidul respectiv, cu o lungime de 65 de kilometri, sa puna capat amenintarii reprezentate de tunelurile sapate de palestinieni catre teritoriul israelian.Zidul va costa 2,4 miliarde de sekeli (700 de milioane de dolari) si ar urma sa fie finalizat in cel mult…

- Aviatia israeliana a bombardat sambata o tinta din Fasia Gaza, a anuntat armata, si a inchis punctul de trecere a marfurilor intre enclava palestiniana si statul evreu, transmite AFP, conform agerpres.ro. Israelul "a vizat o infrastructura terorista, cu avioane de lupta, in regiunea Rafah,…

- Armata israeliana a bombardat o "infrastructura terorista" din Fasia Gaza. Israelul "a vizat o infrastructura terorista, cu avioane de lupta, in regiunea Rafah, in apropierea frontierei intre Fasia Gaza si Egipt", precizeaza comunicatul armatei."Organizatia terorista Hamas este responsabila…

- Aviatia israeliana a bombardat sambata o tinta din Fasia Gaza, a anuntat armata, si a inchis punctul de trecere a marfurilor intre enclava palestiniana si statul evreu, transmite AFP. Israelul "a vizat o infrastructura terorista, cu avioane de lupta, in regiunea Rafah, in apropierea frontierei…

- Un raport din Congresul Statelor Unite atesta faptul ca Rusia a incercat sa influenteze alegerile democratice din 19 state europene printre care si Romania. Documentul evidentiaza actiunile prompte ale statelor europene fata de propaganda ruseasca, in comparatie cu atitudinea pasiva pe care ar fi avut-o…

- Seful diplomatiei iraniene Mohammad Javad Zarif urmeaza sa se întâlneasca joi la Bruxelles cu ministrii de externe din Germania, Franta si Marea Britanie, precum si cu sefa diplomatiei europene Federica Mogherini, pentru a discuta despre acordul nuclear iranian înainte de o decizie…

- "Unele dintre acestea ar fi putut fi atacuri in masa, de tipul celor mai mari cu care v-ati confruntat pe teritoriul Europei sau chiar mai rau, deoarece ele implicau aviatia civila", a afirmat el, enuntand contributiilor Israelului la Alianta Nord-Atlantica.Totusi, Netanyahu nu a oferit…

- Serviciile secrete israeliene au contribuit la prevenirea a zeci de atacuri teroriste majore in Europa, a declarat marti premierul Benjamin Netanyahu, la o intalnire la Ierusalim cu ambasadorii statelor membre ale NATO, potrivit DPA. "Unele dintre ele ar fi putut fi atacuri in masa, de…

- Autoritatea Nationala Palestiniana va plati din nou electricitatea in Fașia Gaza, la șase luni de la suspendarea acestei plați, cu scopul de a obliga gruparea islamista Hamas sa inceapa reconcilierea.

- Autoritatea Palestiniana (AP) a acceptat miercuri sa plateasca din nou electricitatea pentru Fasia Gaza, la sase luni dupa ce a oprit aceste plati cu scopul de determina miscarea islamista Hamas, aflata la conducerea enclavei, sa se angajeze pe calea reconcilierii palestiniene, scrie News.ro.

- Peste 50 de palestinieni au fost raniti vineri in Fasia Gaza si in Cisiordania (ocupata de catre Israel) de tirurile militarilor israelieni in cursul unor noi manifestatii impotriva deciziei americane de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului, potrivit unor surse medicale, relateaza AFP.…

- Peste 50 de palestinieni au fost raniti vineri in Fasia Gaza si Cisiordania ocupata, in urma tirurilor soldatilor israelieni intervenite in timpul unor noi manifestatii impotriva deciziei americane de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului, scrie AFP, care citeaza surse medicale.

- Armata israeliana a bombardat vineri pozitii militare din teritoriul palestinian Fasia Gaza, ca riposta la atacurile palestiniene cu rachete, informeaza site-ul Ynetnews.com. Tancuri si avioane de vanatoare israeliene au atacat pozitii militare ale miscarii Hamas situate in nordul Fasiei Gaza.…

- Racheta a lovit o cladire situata in localitatea Shaar HaNegev, in sudul Israelului, informeaza site-ul Ynetnews.com si cotidianul Haaretz.Alte doua rachete lansate din Fasia Gaza, teritoriu aflat sub controlul miscarii islamiste Hamas, au fost interceptate de sistemul antibalistic israelian…

- O racheta lansata de islamisti palestinieni din Fasia Gaza a lovit vineri o cladire situata intr-o localitate din sudul Israelului, alte doua proiectile fiind interceptate de sistemul antibalistic israelian, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate. Israelul a atacat pozitii militare din Fasia…

- Malki a precizat ca palestinienii vor face apel la cinci tari arabe sa aplice Rezolutia summitului Ligii Arabe din 1980 privind boicotarea acelor guverne care isi muta ambasadele de la Tel Aviv la Ierusalim. Se asteapta ca Liga Araba sa aiba o conferinta ministeriala pe 6 ianuarie 2018 la…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a avertizat miercuri miscarea islamista palestiniana Hamas impotriva oricarei escaladari, amenintand ca va recurge la toate mijloacele pentru a-si apara tara, relateaza AFP.Premierul a lansat acest avertisment in urma unei cresteri bruste a tensiunii…

- Premierul a lansat acest avertisment in urma unei cresteri bruste a tensiunii si violentelor provocate de decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului.De la acest anunt din 6 decembrie, 12 palestinieni au fost ucisi in cursul unor confruntari…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a avertizat miercuri miscarea islamista palestiniana Hamas impotriva oricarei escaladari, amenintand ca va recurge la toate mijloacele pentru a-si apara tara, relateaza AFP. Premierul a lansat acest avertisment in urma unei cresteri bruste a tensiunii…