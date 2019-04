Bombardamente intense, printre victime colaterale se numără şi opt copii Cel putin 22 de civili, intre care opt copii, si-au pierdut viata de miercuri in bombardamente ale regimului asupra unei zone controlate de insurgenti in nordul Siriei, a informat joi organizatia neguvernamentala Observatorul sirian pentru dreptul omului (OSDO), citat de AFP. 'Douasprezece persoane au murit astazi, intre care trei copii, in urma unor tiruri de artilerie impotriva localitatii Kafranbel in provincia Idlib', a indicat directorul OSDO, Rami Abdel Rahmane, adaugand ca un alt copil si-a pierdut viata in localitatea Maaret al-Noomane. Acest bilant se adauga celor 'noua… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 13 civili, printre care sase copii, si-au pierdut viata miercuri in lovituri aeriene rusesti asupra provinciei siriene Idlib, "primele" dupa un acord incheiat in septembrie intre Moscova si Ankara, a raportat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), transmite AFP. ″In…

- Turcia si Rusia discuta despre crearea unui 'centru de coordonare' in provincia siriana Idlib, ultimul bastion al opozitiei care scapa controlului regimului de la Damasc, a indicat un ministru turc, citat joi de AFP. 'Lucram la crearea unui centru de coordonare comun',…

- "Cea mai mare amenintare la adresa stabilitatii si securitatii in regiunea noastra provine din Iran si din partea acolitilor sai", a declarat Netanyahu la inceputul intalnirii cu presedintele rus, referindu-se la militia siita Hezbollah si la Hamas.'Suntem hotarati sa ne continuam actiunea…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a confirmat duminica in premiera existenta de contacte directe intre Ankara si Damasc, afirmand pe televiziunea publica TRT ca guvernul sau mentine contacte "la nivel inferior" cu guvernul sirian, transmit AFP, Reuters si Xinhua. "Chiar si cand e vorba de un dusman,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a sosit miercuri la Moscova pentru discutii cu omologul sau rus Vladimir Putin, asteptate sa se concentreze asupra conflictului din Siria, inclusiv diferentele dintre ei privind propunerea crearii unei "zone sigure" in apropierea granitei cu Turcia, informeaza…

- Presedintii rus Vladimir Putin si turc Recep Tayyip Erdogan discuta miercuri despre Siria la Moscova, unde liderul de la Ankara urmeaza sa incerec sa-l convinga pe cel de la Kremlin de temeiul propunerii sale cu privire la infiintarea unei ”zone de securitate” in nordul sirian, cu scopul de aimpiedica…

- Trei civili au fost ucisi duminica in explozia unui autobuz la Afrin, in nordul Siriei, produsa la data la care cu un an in urma Turcia a lansat o ofensiva impotriva acestei regiuni predominant kurde, a anuntat Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDO), potrivit agerpres.ro.Citește…

- Gruparea jihadista Hayat Tahrir al-Sham (HTS), fosta ramura siriana a Al-Qaida, a semnat un acord cu grupari insurgente care ii permite sa preia controlul total asupra provinciei Idlib din nord-vestul Siriei, a anuntat organismul de propaganda al acestei grupari, informeaza joi AFP preluata de Agerpres.…