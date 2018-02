Stiri pe aceeasi tema

- Un avion de vanatoare rusesc a fost doborat sambata dupa-amiaza de catre rebelii sirieni in estul provinciei Idleb, din nord-vestul Siriei, potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO) citat de presa internationala. Pilotul a fost ucis. Ministerul rus al Apararii a confirmat ulterior…

- Rusia a anunțat ca a bombardat mai multe zone din provincia Idlib, unde a fost doborat un avion rusesc, iar pilotul a fost ucis de rebeli. Ministerul rus al Apararii a anunțat ca aviația rusa a bombardat mai multe zone aflate sub controlul gruparii Al-Nusra, relateza Russia Today. „Cel puțin 30 de teroriști…

- Președintele rus, Vladimir Putin, va avea luni o intrevedere cu premierul israelian, Benjamin Netanyahu, la Moscova. Netanyahu va efectua o scurta vizita de lucru in Rusia, conform serviciul de presa al Kremlinului. "Cei doi lideri intenționeaza sa discute aspecte legate de stimularea cooperarii ruso-israeliene…

- Ministrul britanic al Apararii, Gavin Williamson, a acuzat Rusia ca spioneaza infrastructurile strategice ale Regatului in vederea unui eventual proiect de a crea un "haos total" si de a provoca "mii si mii de morti", scrie AFP.

- Controversatul film „Moartea lui Stalin“ ruleaza in cinematografele din Rusia, desi a fost interzis de oficialii de la Moscova. Pelicula este o comedie de productie britanica pe care Ministerul rus al Culturii a catalogat-o drept extremista si insultatoare.

- Ambasadorul Qatarului la Moscova, Fahad bin Mohammed al-Attiyah, a declarat, joi, ca Guvernul de la Doha poarta negocieri avansate pentru achizitionarea sistemelor de aparare antiaeriana S-400 din Rusia, relateaza site-ul agentiei Tass. ”Negocierile pe marginea acestui subiect se afla…

- "Doua sisteme S-400 exista deja in Siria, asigurand securitatea bazelor Hmeymim si Tartus. Acestea sunt sisteme unice cu capacitati de performanta de neegalat. Acesta este motivul pentru care a fost incheiat un contract privind livrarea complexelor S-400 catre Turcia, membru al NATO", a declarat…

- Fortele Armate ale Marii Britanii risca sa fie depasite de armata Rusiei, daca nu cresc investitiile in sectorul de aparare, sustine Seful Statului Major britanic, generalul Nick Carter, in contextul speculatiilor privind reducerea bugetului de aparare, informeaza BBC News Online. Intr-un…

- Rusia a denuntat vineri 'incercarile extrem de ilogice' de arunca responsabilitatea atacurilor chimice in Siria asupra regimului de la Damasc, acuzand SUA ca doresc sa impuna o 'viziune eronata' asupra acestor incidente, relateaza AFP. Secretarul general al ONU Antonio…

- Armata rusa a initiat luni o serie de manevre militare, in mai multe regiuni, folosind platforme mobile de rachete intercontinentale nucleare, informeaza site-ul agentiei Associated Press. Ministerul rus al Apararii a comunicat ca exercitiile militare cu sisteme de rachete Topol-M si Iars se desfasoara…

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a criticat planurile SUA de a ajuta gruparile rebele din Siria in stabilirea de zone sigure, informeaza dpa. Acest lucru ar constitui o piedica in calea preluarii controlului asupra zonelor ce se invecineaza cu Turcia si Irak, a declarat Lavrov in…

- Armata rusa a anuntat vineri ca au fost ''eliminati'' autorii unui atac cu mortiere intreprins impotriva bazei sale militare de la Hmeimim, in Siria, atac soldat cu doi morti in randul militarilor rusi, relateaza AFP. ''Comandamentul trupelor noastre din Siria a efectuat o operatiune speciala de…

- Rusia stie cine sunt autorii atacurilor provocatoare cu drone asupra bazelor militare ruse din Siria, a avertizat joi seara presedintele Vladimir Putin, precizand ca nu este vorba de Turcia si ca aceste incidente nu aduc "nimic bun".

- Ministerul rus al Apararii susține ca, in noaptea de 6 ianuarie, a respins atacul efectuat de un numar de 13 drone aeriene asupra bazelor sale militare din Siria. Mijloacele de aparare aeriana și de razboi electronic au permis neutralizarea tuturor aparatelor aeriene fara pilot. Oficialii militari afirma…

- Rusia dispune de suficiente forte ramase in Siria pentru a face fata posibilelor atacuri asupra bazelor sale, a declarat marti un purtator de cuvant al Kremlinului, relateaza Reuters. "Contingentul care ramane, infrastructura militara care ramane, la bazele militare de la Hmeimim si Tartous,…

- Rusia susține ca 13 drone inarmate i-au atacat recent bazele din vestul Siriei. Ministerul rus al Apararii a afirmat luni ca nu au existat victime și nici pagube materiale semnificative in atacurile de la baza aeriana Hmeimim și cea navala, de la Tartus. Forțele de aparare antiaeriana (sistemul Panțir-S1)…

- Un barbat a murit in timp ce juca Star Wars in realitatea virtuala. Acesta avea setul de caști VR pe ochi și s-a impiedicat, prabușindu-se pe o masa de sticla, scrie Ubergizmo . Din cauza ranilor a pierdut mult sange, iar acest lucru i-a cauzat decesul. Barbatul era din Moscova, Rusia, avea 44 de ani,…

- In rețeaua sociala Vkontakte” au aparut fotografii ale avioanelor avariate la baza aeriana ruseasca Khmeimim din Siria. Imaginile demonstreaza fara dubiu ca Ministerul rus al Apararii a mințit din nou in comunicatul sau de presa, in care a informat despre lipsa daunelor la flotila desfasurata in Siria.…

- Vestile proaste par sa se tina lant in Rusia. Dupa autobuzul care a ucis cinci oameni pe treptele unui pasaj subteran din Moscova, un centru comercial din Sankt Petersburg a fost tinta unui atac cu bomba. Din fericire, nu au existat morti, dar zece oameni au fost raniti. A fost insa al doilea incident…

- Grupurile de rebeli refuza sa-si faca aparitia la conferinta de la Soci, sustinand ca Moscova nu a ajutat cu macar „un pas” la usurarea suferintei civililor sirieni, scrie The Guardian.

- Acordul semnat la Damasc pe 18 ianuarie de catre Rusia si Siria si care urmeaza sa fie ratificat saptamana viitoare de catre senatorii rusi - marcheaza vointa Moscovei de a mentine pe termen lung o prezenta militara in Siria, in pofida anuntarii recente a unei retragerii partiale. Guvernul…

- Aviația militara americana a fost obligata sa traga rachete de semnalizare spre avioane militare rusești în estul Siriei, obligându-le sa pareasca zona, a anunțat astazi Pentagonul. Incidentul a fost confirmat și de Ministerul rus al Apararii. In spațiul aerian deasupra…

- Ministerul rus al Apararii a condamnat, duminica, declaratiile ministrului francez de Externe, Jean-Yves Le Drian, potrivit caruia Rusia si-a atribuit in mod nedrept victoria impotriva organizatiei teroriste Stat Islamic in Siria, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Ministerul rus al Apararii a informat luni ca aviația sa a efectuat zeci de misiuni de susținere a milițiilor, in special kurde, din estul Siriei, afirmand ca regiunea urmeaza sa fie eliberata in curand de jihadiști, transmite AFP. Acest comunicat a fost dat publicitații la o zi dupa…

- Moscova si Washingtonul pot coopera mai activ in Siria, precum si in alte probleme internationale, a declarat, duminica, Anatoly Antonov, ambasadorul Rusiei la Washington, adaugand ca cele doua state pot rezolva probleme de securitate din intreaga lume, relateaza site-ul agentiei Tass, conform Mediafax.”Am…

- Secretarul Consiliului Securitații Rusiei, Nikolai Patrușev, a declarat joi ca Moscova pregatește deja retragerea contingentului sau din Siria, au relatat agențiile de presa ruse, citate de Reuters. "Pregatirile sunt în curs de desfașurare", a declarat Nikolai Patrușev,…

- Bombardiere ruse au efectuat vineri noi raiduri aeriene in Siria, vizand pozitii ale retelei teroriste Stat Islamic, anunta Ministerul rus al Apararii, citat de agentia RIA Novosti. Sase bombardiere Tupolev Tu-22M3 au atacat pozitii ale organizatiei teroriste Stat Islamic situate pe malul…

- Serghei Lavrov, ministrul de Externe al Rusiei, a declarat, marti, ca Statele Unite se folosesc de gruparile teroriste pentru a-si atinge propriile obiective, adaugand ca exista mari probleme in ceea ce priveste condamnarea retelelor teroriste, relateaza site-ul agentiei Tass. Ministrul…

- Rusia și-a marit semnificativ prezența militara în Arctica, sustine secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, într-un interviu pentru Die Welt. Potrivit șefului NATO, Rusia redeschide bazele militare conservate din vremea URSS, pune la dispoziție noi arme și radare și lanseaza…

- Investigatia internationala cu privire la cine se face vinovat de atacurile chimice din Siria a luat final, vineri, dupa ce Rusia a blocat pentru a treia oara in aceasta luna incercarile Natiunilor Unite de a reinnoi acnheta, pe care Moscova a catalogat-o ca avand defecte, relateaza Reuters.

- In total, 14 persoane si-au pierdut viata, iar alte cinci au fost ranite in urma ciocnirii unui microbuz cu un camion de mare tonaj in Republica rusa Mari El, la 600 de kilometri est de Moscova, au anuntat autoritatile locale, relateaza AFP. Accidentul a avut loc in localitatea Vizim'yary, in apropierea…

- Proiect privind incadrarea institutiilor media din alte tari ca "agenti straini", aprobata in Rusia. Proiectul de lege a fost aprobat la mai putin de o saptamana dupa ce Washingtonul a obligat RT, institutie media controlata de Moscova, cunoscuta anterior drept Russia Today, sa se inregistreze ca…

- Ministerul rus al Apararii a acuzat Pentagonul ca ii acopera in Siria pe jihadistii din Statul Islamic (SI) si a difuzat o serie de imagini pentru a demonstra acest lucru, insa dovezile „absolut convingatoare“ prezentate sunt de fapt capturi dintr-un joc video.

- Șase persoane și-au pierdut viața și un copil in varsta de doi ani și jumatate a supraviețuit dupa prabușirea miercuri a unui avion de mici dimensiuni in regiunea Habarovsk, in Extremul Orient rus, au anunțat autoritațile locale, relateaza AFP. 'Avionul L-410 care efectua o cursa între…

- Administratia Vladimir Putin are dovezi clare ca Statele Unite le ofera sustinere teroristilor din Siria, confirma Viktor Bondarev, presedintele Comisiei pentru Aparare si Securitate din Consiliul Federatiei, Camera superioara a Parlamentului rus. "Rusia are numeroase dovezi ca Statele…

- Statele Unite asigura de fapt acopera unitatile Statului Islamic in Siria si doar se face ca lupta impotriva terorismului in Orientul Mijlociu, a acuzat marti Ministerul rus al Apararii, relateaza Reuters.Fortele aeriene americane au incercat sa impiedice atacuri aeriene ruse asupra unor luptatori…

- Rusia a obtinut dovezi care confirma ca alianta internationala coordonata de Statele Unite ofera sustinere retelei teroriste Stat Islamic, anunta Ministerul rus al Apararii. - continua -

- T&R Productions LLC, o corporatie cu sediul la Washington, s-a inregistrat la Departamentul american al Justitiei in conformitate cu Actul de Inregistrare pentru Agenti Straini (FARA) ca agent pentru ANO TV-Novosti, compania care controleaza institutia media RT, informeaza site-ul postului…

- Trupele rusesti din apropierea coastei Marii Negre au efectuat exercitii pentru un scenariu in care Rusia a fost atacata de o arma chimica sau nucleara, scrie Newsweek, citand Ministerul rus al Apararii.

- Premierul britanic, Theresa May, a denunțat luni seara acțiunile "ostile" ale Rusiei și a detaliat masurile luate de Marea Britanie pentru a-și asigura securitatea, dar a subliniat ca nu dorește un nou "razboi rece", relateaza AFP citata de Agerpres. "Știm ce faceți.…

- Un bloc de locuinte cu noua etaje s-a prabusit partial joi in orasul rus Ijevsk, situat la 1.000 km est de Moscova, provocand moartea si ranirea mai multor persoane, au anuntat autoritatile locale, relateaza AFP.'Circumstantele accidentului sunt inca neclare. Exista morti si raniti', a anuntat…

