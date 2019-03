Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, a semnat luni o ordonanta executiva prin care a decis recunoasterea suveranitatii Israelului asupra Inaltimilor Golan, masura fiind condamnata vehement de Administratia din Siria.Donald Trump a semnat controversatul document la Casa Alba, alaturi de premierul…

- O schimbare a statutului Inaltimilor Golan ar fi o incalcare directa a deciziilor Natiunilor Unite, a declarat vineri purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Aceasta reactie survine dupa ce presedintele american Donald Trump…

