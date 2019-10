„#presănonstop”, cu Dragoş Boţa

Un sfert de veac de presă scrisă şi 400 de pagini de viaţă gazetărească trăită intens, împletită, fireşte, cu aceea a României, a Timişoarei şi a lumii...