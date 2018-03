Stiri pe aceeasi tema

- Un fermier din Fasia Gaza a fost ucis si un alt barbat a fost ranit, vineri, in urma unui bombardament de artilerie din Israel, a anuntat Ministerul Sanatatii din Gaza, intr-o zi in care sunt planificate proteste ale palestinienilor de-a lungul granitei cu Israel, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Armata israeliana a indicat ca a atacat miercuri pozitii ale miscarii Hamas in Fasia Gaza, drept represalii la un foc aprins de-a lungul barierei care inchide teritoriul palestinian, relateaza AFP, conform agerpres.ro. Doi indivizi au aprins un foc pe o movila aproape de bariera, la nivelul…

- Sapte persoane au fost ranite marti dimineata în Fâsia Gaza într-o explozie produsa la trecerea coloanei de autovehicule în care se afla prim-ministrul Autoritatii Palestiniene, Rami Hamdallah, transmit AFP si Reuters.

- Fortele guvernamentale siriene au lansat miercuri ofensiva terestra asupra enclavei rebele Ghouta de langa Damasc, informeaza Reuters din surse de ambele parti. Dupa 11 zile de bombardamente soldate cu sute de morti, in ciuda planului Rusiei privind un armistitiu zilnic de cinci ore, trupele…

- Fortele guvernamentale siriene au lansat, incepand de vineri seara, zeci de rachete si atacuri aeriene asupra pozitiilor detinute de rebeli in regiunea Ghouta Orientala, dupa ce un vot in Consiliul de Securitate al ONU privind o incetare a focului in Siria a fost amanat, transmit agentiile internationale…

- Decesul unui palestinian detinut de armata israeliana a fost provocat probabil de inhalarea gazelor lacrimogene, a declarat vineri armata israeliana intr-un raport initial privind incidentul, informeaza dpa. Dupa moartea lui Yasin Saradeeh joi, oficiali palestinieni au sustinut ca el a fost batut…

- Armata rusa a testat peste 200 de arme noi in teritoriul sirian, a afirmat un general in Duma de Stat de la Moscova, in contextul in care Consiliul de Securitate al ONU intampina dificultati din partea Rusiei in privinta ajungerii la un armistitiu de 30 de zile in Siria, unde cel putin 426 de civili…

- Fortele slovene au esuate la testele de aptitudini de lupta ale NATO, organizatie din care face parte din 2004, un rezultat calificat miercuri drept 'previzibil' de catre armata Sloveniei, dupa ani in sir de taieri bugetare, relateaza France Presse.La sfarsitul unei serii de teste NATO pentru…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat marti ca fortele turce vor asedia in curand orasul Afrin, capitala enclavei in care este incurs – de o luna – o ofensiva vizand sa disloce o militie kurda din acest sector, relateaza AFP conform News.ro . ”In urmatoarele zile si in mod mult mai rapid,…

- Tunelul se afla in zona Kerem Shalom, in sud-estul Fasiei Gaza, la frontiera cu Israelul. Israelul a rispotat astfel la o serie de atacuri cu rachete lansate din teritoriul Fasia Gaza. "Incidentele demonstreaza ca armata israeliana este pregatita pentru orice scenariu, fara avertismente",…

- Inainte de aceasta, ostilitati au avut loc pe parcursul intregului sfarsit de saptamana. Fortele terestre israeliene au ucis doi tineri palestinieni in timpul unui schimb de focuri la frontiera dintre Fasia Gaza si Israel, iar aviatia a lovit 18 instalatii ale Hamas in doua valuri de atacuri, potrivit…

- Benjamin Netanyahu ameninta ca Israelul va actiona impotriva Iranului. Intr-un discurs sustinut in cadrul Conferintei de Securitate de la Munchen, Netanyahu a comparat acordul nuclear cu Iranul semnat in 2015 cu Acordul de la Munchen din 1938 semnat de Germania nazista. De asemenea, premierul…

- Doi palestinieni au fost ucisi in Fasia Gaza de tiruri ale armei israeliene, care a ripostat incepand de sambata dupa ce soldati israelieni au fost raniti de un dispozitiv exploziv, au anuntat duminica surse medicale palestiniene, informeaza AFP. Cei doi palestinieni au fost ucisi la est de orasul Rafah,…

- Armata braziliana se va ocupa de combaterea criminalitatii in statul Rio de Janeiro, cazut prada unei intensificari a violentelor in fata careia autoritatile locale par depasite, relateaza vineri AFP. Presedintele brazilian Michel Temer a semnat vineri dupa-amiaza un decret in acest sens prin care…

- Fortele de securitate egiptene au ucis 10 militanti intr-un schimb de focuri si au arestat 400 de suspecti, inclusiv straini, intr-o actiune intreprinsa in Sinai, a precizat marti armata, potrivit televiziunii de stat, transmite Reuters. Egiptul a lansat vineri o vasta operatiune de securitate,…

- Autoritatile israeliene au acuzat Turcia ca ar ascunde si incuraja activitatile de spalare a banilor desfasurate de catre gruparea militanta palestiniana Hamas, relateaza dpa. Acuzatia ar putea spori tensiunile in relatia deja incordata intre Israel si Turcia, noteaza sursa citata.…

- Israelul afirma ca a afectat puternic sistemul de aparare anti-aeriana sirian, sustinand ca atacul masiv lansat sambata in Siria dupa ce o drona a intrat in teritoriul israelian si un avion de lupta israelian a fost doborat, este cel mai puternic din 1982. Purtatorul de cuvant al Fortelor Armate…

- Armata israeliana a atacat 12 baze militare din Siria, inclusiv iraniene, in cadrul unei ofensive descrise ca fiind „un atac la scara larga“ si care a venit ca urmare a unui schimb de tiruri dupa ce o drona iraniana s-a infiltrat in spatiul aerian al Israelului, scrie The Times of Israel.

- Tiruri dinspre Siria in directia unei drone israeliene care survola zona Inaltimilor Golan ocupate de Israel s-au produs joi seara, a anuntat armata israeliana, citata de AFP. Impactul acestor tiruri indreptate spre o drona a armatei israeliene au fost observate pe fatada unei case din…

- Un palestinian a fost impuscat mortal sambata in confruntari cu armata israeliana in cursul unui raid in Cisiordania ocupata, a indicat ministerul palestinian al Sanatatii, transmite AFP. Potrivit aceluiasi minister, citat de Xinhua, tanarul palestinian a murit la spital in urma ranilor,…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a calificat vineri drept 'temporare' tensiunile cu Israelul si SUA cauzate de o lege asupra Holocaustului, insa fara sa-si schimbe pozitia in legatura cu acest subiect, informeaza AFP. 'Este o afectare temporara a relatiilor cu Israelul…

- Armata israeliana a atacat vineri dimineata pozitii militare ale miscarii Hamas, in nordul teritoriului palestinian Fasia Gaza, ripostand la tiruri cu rachete care au vizat teritoriul Israelului, informeaza site-ul Ynetnews.com.

- Fortele de securitate din Filipine l-au arestat pe seful aripii armate a miscarii comuniste in urma ordinului presedintelui Rodrigo Duterte de a viza lideri de gherila dupa colapsul negocierilor de pace, au anuntat joi politia si aparatori de drepturi ale omului, informeaza Reuters. …

- Hamas a preluat puterea in Gaza in 2007 dupa un cvasi-razboi civil cu Fatah, partidul care domina Autoritatea Nationala Palestiniana. Fara acest transfer de putere, 'Gaza risca sa explodeze din nou, intr-o maniera mult mai violenta si sangeroasa ca in trecut', a avertizat Mladenov la conferinta…

- Ministrul de externe palestinian Riad Malki a anuntat luni ca institutia pe care o coordoneaza ii va solicita in februarie Consiliului de Securitate al ONU acordarea statutului de membru deplin al Natiunilor Unite pentru Palestina si ca va cere protectie internationala pentru poporul palestinian…

- Oficialii israelieni spera ca zidul respectiv, cu o lungime de 65 de kilometri, sa puna capat amenintarii reprezentate de tunelurile sapate de palestinieni catre teritoriul israelian.Zidul va costa 2,4 miliarde de sekeli (700 de milioane de dolari) si ar urma sa fie finalizat in cel mult…

- Armata israeliana a anuntat duminica ca a distrus un tunel construit de Hamas, formatiunea islamista palestiniana care controleaza Fasia Gaza, care ducea la infiltrarea in Israel, precizand ca a condus raiduri aeriene si a folosit alte mijloace pentru a demola galeria subterana, scrie AFP.

- Armata israeliana a bombardat o "infrastructura terorista" din Fasia Gaza. Israelul "a vizat o infrastructura terorista, cu avioane de lupta, in regiunea Rafah, in apropierea frontierei intre Fasia Gaza si Egipt", precizeaza comunicatul armatei."Organizatia terorista Hamas este responsabila…

- Autoritatea Palestiniana (AP) a acceptat miercuri sa plateasca din nou electricitatea pentru Fasia Gaza, la sase luni dupa ce a oprit aceste plati cu scopul de determina miscarea islamista Hamas, aflata la conducerea enclavei, sa se angajeze pe calea reconcilierii palestiniene, scrie News.ro.

