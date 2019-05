BOMBARDAMENT cu ţină greşită, au murit oameni nevinovaţi Cel putin opt politisti au murit in Afganistan "din greseala" in urma unui raid aerian. In timpul confruntarii cu talibanii, politistii au solicitat sprijin aerian din partea fortelor armate. „Pot confirma ca un raid aerian a lovit fortele de Politie si, din nefericire, opt politisti au fost ucisi, iar alti 12 au fost raniti", a declarat Omar Zwak, purtatorul de cuvant al Guvernului provinciei Helmand. Bilantul a fost confirmat si de purtatorul de cuvant al Ministerului de Interne, Nasrat Rahimi. Acesta a mai anuntat ca a fost declansata o ancheta in acest caz. Baie de sange! Explozii… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un comunicat, UNAMA mentioneaza ca 'examineaza cu atentie acuzatiile privind posibile pierderi civile in urma operatiunilor aeriene efectuate de catre fortele militare internationale impotriva unor facilitati de fabricare a drogurilor'. Pe langa aviatia afgana, doar armata americana efectueaza…

- Trei barbati care erau suspectati de apartenenta la o grupare jihadista afiliata organizatiei Stat Islamic (SI) au fost ucisi in centrul Tunisiei, sambata seara, de catre fortele de securitate, a anuntat astazi Ministerul de Interne tunisian. De asemenea, in cadrul operatiunii lor, fortele de securitate…

- Ambasada SUA la București a transmis vineri un mesaj de Ziua Libertații Presei, spunand ca amenințarile adresate jurnaliștilor nu iși au locul intr-o societate democratica. Instituția face aluzie la cazul jurnalistei de investigație Emilia Șercan, care a primit un mesaj de amenințare cu moartea de la…

- Conform unei declaratii publicate online de platforma jihadista Nashir News, atacul de sambata asupra Ministerului afgan al Telecomunicatiilor a fost comis de patru militanti ai Statului Islamic. Opt copii romani au fost prinși in infernul din Sri Lanka. Ministrul de Externe a facut anuntul …

- Contactat de AFP, ministerul nu a dorit sa indice daca barbatul, care domiciliaza in Sevilla, voia sa actioneze in Saptamana Mare, cand sute de mii de turisti vin in capitala andaluza pentru a asista la procesiuni catolice."Politia nationala si serviciile de informatii spaniole si marocane…

- Jurnalista Emilia Sercan, cunoscuta pentru anchetele privind plagiatele in randul inaltilor demnitari si al conducerii unor institutii de invatamant, cel mai recent la Academia de Politie, a anuntat, miercuri, pe pagina sa de Facebook, ca a primit amenintari cu moartea. Emilia Sercan spune ca a depus…

- O campanie a Ministerului de Interne din Franta care indeamna la vot la alegerile europene a fost respinsa de catre Twitter, care avanseaza riscul de incalcare a noii legi franceze impotriva stirilor false ('fake news'), a indicat marti guvernul, relateaza AFP. Coordonata de catre…

- Raidul aerian de sambata a facut parte dintr-o batalie intre talibani si fortele afgano-americane care a durat 30 de ore in Kunduz, o provincie nordica in care talibanii au o prezenta puternica. Copiii si familiile lor si-au pierdut locuintele din cauza luptelor din alte parti ale tarii, conform…