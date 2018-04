Stiri pe aceeasi tema

- Considerat unul dintre cele mai trainice relații din showbiz-ul romanesc, Julia Chelaru și Bogdan Jianu au recunoscut ca s-au desparțit oficial. Cantareața este acum in vacanța cu alt barbat.

- In varsta de 70 de ani, Ionela Prodan ar fi fost diagnosticata cu o boala grava la pancreas. „Da, mi-am facut testamentul. Prima data l-am facut asa mai negandit, decat de mine. Apoi, le-am chemat pe amandoua fetele. Asta e a ta, asta e a ta. La nepoti nu am impartit, le-am pus bani pe numele lor…

- Viorica Batan, interpreta de muzica populara foarte apreciata, a murit la varsta de 67 de ani. Artista s-a stins din viața la Spitalul Bagdasar, unde se afla internata de mai multe zile, duminica, de Florii, chiar de ziua numelui sau. Viorica Batan, dincolo de muzica, a fost și asistenta medicala la…

- Prețul la raft al alimentelor a crescut in luna februarie a acestui an cu 3,7% fața de perioada similara a anului trecut, cea mai mare a patra scumpire din UE, se arata intr-o analiza a Comisiei Europene, potrivit careia pentru țara noastra s-a raportat cea mai mare creștere a indicelui armonizat al…

- De curand, Delia a fost surprinsa la o clinica de fertilizare, motiv pentru care toata lumea a crezut ca aceasta a mers acolo pentru a face tratament sa ramana insarcinata. Delia, care și-a amanat concertul de la Sala Palatului , este considerata una dintre cele mai de succes artiste de pe scena muzicala…

- Romania a avut luna trecuta cea mai mare inflatie dintre tarile UE România a înregistrat în luna februarie cea mai ridicata rata anuala a inflatiei din Uniunea Europeana. Inflatia a fost de 3,8 la suta, de trei ori mai mare fata de inflatia de 1,3 procente consemnata…

- O adevarata bomba ar putea avea loc printre soferii din Romania. Un anumit tip de autovehicule ar putea sa fie interzise in tara noastra. Un asemenea caz a avut loc si in Polonia, acolo unde un set de reguli si restrictii au fost luate in acest sens. Mii de soferi ar putea fi afectati de aceasta…

- Saptamana viitoare, fosta soție a afaceristului Alin Ionescu, din Targu Jiu, Cristina Spatar, il va boteza pe fiul actriței Delia Antal. Cantareața și actrița sunt prietene de ani buni. Micuțul in varsta de 9 luni va fi creștinat la o biserica de langa Capitala, iar petrecerea, restransa, va…

- Productivitate scazuta si somaj ridicat, valoarea imprumuturilor depreciate si incetinirea reformelor, cresterea economica cu incetinitorul, dar, in special, nivelul ridicat al datoriei publice fac din Italia, potrivit UE, una dintre cele trei tari cu "dezechilibre macroeconomice excesive". Celelalte…

- Comisia Europeana a elaborat, pentru anul 2018, bilanțuri aprofundate pentru 12 state membre și anume Bulgaria, Croația, Cipru, Franța, Germania, Irlanda, Italia, Olanda, Portugalia, Slovenia, Spania și Suedia.

- Un medic anestezist a murit in noaptea de luni spre marti, in timpul garzii, la Spitalul Sfantul Ioan din Capitala, relateaza Romania TV. Potrivit primelor informatii, medicul in varsta de 38 de ani a fost gasit inconstient de colegi. Acestia au incercat sa il resusciteze, insa totul a fost in zadar.Atat…

- Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia-Elena Intotero, a participat luni, 05 februarie a.c, la ceremonia de semnare a Acordului de Cooperare dintre Primaria Sectorului 5 a Municipiului Bucuresti cu localitatea Saint-Josse-ten-Noode, Bruxelles, Belgia. Evenimentul este parte a Campaniei "Centenar…

- O femeie de 30 de ani a fost gasita moarta intr-un autocar, in autogara din Padova. Ea plecase din Romania și abia ce ajunsese in Italia, unde muncea. In urma cu doua zile, cand a fost gasita, autoritațile nu au putut face un anunț privind decesul, dar acum s-au aflat detalii. S-a constatat, in urma…

- Miliardarul american Bill Gates prezice o noua criza economica mondiala. Invitat in cadrul unei sesiuni AMA (Ask Me Anything – n.r.) de pe Reddit, cofondatorul Microsoft a fost intrebat daca va veni o viitoare criza economica. Iar Bill Gates a spus ca da. ”Da. Este greu de spus cand, dar acest lucru…

- Izolarea de societate poate fi dificila pentru seniorii care nu mai pot interactiona cu lumea inconjuratoare, iar motivele pot fi foarte variate. Un studiu facut in 2013 arata ca 20% dintre varstnici nu participasera la diverse evenimente culturale din motive economice, 15% pentru ca oferta nu raspundea…

- REDUCERI DE 1 MARTIE. Compania aeriana low-cost Wizz Air a anuntat o reducere de 20% la toate rezervarile realizate astazi, 1 martie. Calatorii isi pot rezerva astfel bilete cu preturi care pornesc de la 39 de lei (pe un singur segment, cu toate taxele obligatorii incluse), spre destinatii…

- Premiera nationala la Cluj: Istorie predata in scoli cu ajutorul filmelor Programul de educație cinematografica, implementat in premiera nationala la Cluj, iși propune sa creasca popularitatea filmului european in randul elevilor de liceu și in același timp sa contribuie la imbunatațirea calitații orelor…

- Nationala masculina de baschet a Romaniei a fost surclasata de echipa Italiei, cu scorul de 101-50 (35-12, 12-13, 29-11, 25-14), luni seara, in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, in Grupa D a preliminariilor Cupei Mondiale FIBA 2019. Tricolorii au fost umiliti de liderul grupei dupa ce…

- In ianuarie 2018, Romania era pe locul 3 in topul celor mai mici salarii brute din Europa, cu 408 euro, depasita doar de Bulgaria (261 euro) si Lituania (400 euro). Conform Eurostat, la polul opus se afla Olanda (unde salariul brut se ridica la 1.578 euro), Irlanda (1.614 euro) si Luxemburg (cu 1.999…

- Bucureștenii au parte de mai multe zile geroase, in care sunt așteptate și ninsori viscolite. ANM a anunțat acum prognoza meteo pentru București pentru perioada 25 februarie – 1 martie. In aceasta perioada, Capitala se va afla sub cod portocaliu de ninsori și viscol , precum și sub avertizare de ger…

- Dana Garbovan, presedintele Uniunii Judecatorilor din Romania, sustine ca spune ca Procurorul General are obligatia fata de fiecare cetatean al Romaniei de a da socoteala si explicatii cu privire la absolut fiecare clamat abuz al procurorilor pe care-i are in subordine.

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, va dezvaluie astazi o mega-bomba din showbiz: Liviu Varciu s-a desparțit de Anda Calin! Cei doi locuiau in vila artistului, din zona Baneasa, insa Anda a parasit locuința in urma cu doua saptamani, susțin sursele noastre. (VEZI ȘI: Fosta iubita a lui Liviu Varciu…

- Cristiano Bergodi (53 de ani), fostul antrenor al Stelei, a prefațat duelul dintre FCSB și Lazio din 16-imile Europa League și a povestit un episod cu Gigi Becali. "Lazio este favorita in aceasta dubla mansa. Steaua este puternica in Romania, insa campionatul Italiei este altceva. Puncte slabe? Steaua…

- Cutremur total in peisajul justiției din Romania!Dupa ultimele dezvaluiri din cadrul DNA Prahova cu privire la presupuse abuzuri, doi reprezentanti ai societatii civile din Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) cer anchete de urgenta si solicita inceperea urmarii penale in personam pentru magistratii…

- Irina Loghin a fost plecata intr-un turneu in SUA, unde s-a imbolnavit. In prezent, interpreta de muzica populara se afla acasa, in perioada de recuperare. Imediat cum a ajuns in Romania a fost la un control la medic, pentru a afla cat de grava este problema cu care se confrunta.

- La randul lui, BET-FI inregistra un declin de 3,50%, iar BET-NG de 3,65%. Cea mai mare scadere a fost inregistrata de Transgaz, cu un minus de 2,04%, urmata de Transelectrica, cu minus 1,52% si BRD cu 1,51%. Pe plan extern, pietele europene au continuat declinul de luni, indicele Stoxx 600 marcand…

- Tuncay Ozturk, fostul soț al Andreei Marin, a fost cat se poate de bine dispus la o importanta gala sportiva de decernare a unor premii. La un an de cand s-a pronunțat divorțul de Andreea Marin , Tuncay Ozturk iși traiește intens viața. Insoțit de mai mulți amici, fizioterapuetul turc a fost prezent…

- Vica a povestit ca a ajuns in Romania sa lucreze la un bar cunoscut, unde a ajuns sa cunoasca multa lume buna. Printre ei, si pe Victor Piturca, cu care a avut o relatie de lunga durata. De abia dupa 16 ani de idila, Vica a nascut un baiat, pe care Piti nu l-a recunoscut. Fosta balerina s-a luptat…

- Vica Blochina a povestit cum l-a cunoscut pe Victor Piturca. "Nu stiam unde plec. Eu voiam sa plec in Italia si ma gandeam cum o sa gasesec un print bogat. Am ajuns in Romania la un bar cunoscut din Capitala. Am fost si in Cipru unde am facut facultatea, dar m-am intors in Romania. Am cunoscut…

- Vica Blochina, despre cel mai greu moment din viața ei. Vedeta și-a amintit de perioada in care a ramas insarcinata cu Victor Pițurca, dupa o relație de 16 ani. La inceput, acesta nu a vrut sa-și recunoasca fiul. Blonda a vorbit intr-un interviu pentru „Acces Direct” despre lucruri mai puțin știute…

- Cel mai mare numar de farmaciști inregistrați la nivelul Uniunii Europene sunt in Malta, Belgia, Spania, Italia, Irlanda, Lituania, Finlanda, Franta, Grecia, Cipru si Romania, arata datele publicate de Oficiul European de Statistica. In 2015, majoritatea statelor membre au raportat ...

- Diana si Aurel de la" Insula iubirii" au luat prin surprindere pe toata lumea in momentul cand au anuntat ca formeaza un cuplu. Fostii concurenti au vorbit despre parerile pe care le aveau unul despre celalalt, iar la un moment dat s-au si sarutat in platoul unei emisiuni tv. Printre altele, i-au…

- Oana Radu, cantareața care a ajuns cunoscuta dupa ce a devenit finalista la „Vocea Romaniei”, a recunoscut in repetate randuri ca renumele sau celebritatea nu i-au ținut de foame și ca a trebuit sa faca sacrificii pentru a reuși in viața. Totuși, cu puțin timp inainte sa implineasca 24 de ani, Oana…

- Statul roman a semnat contractul pentru cumpararea a 227 de transportoare blindate de tip Piranha V de al compania americana General Dynamics. Ceremonia s-a desfașurat la Ministerul Apararii, in prezența ministrului de resort, Mihai Fifor, și a premierului Mihai Tudose. Șeful guvernului a subliniat…

- La nivelul UE, in 2014, s-au platit 138 de miliarde de euro pentru prestatii in caz de boala, in timp ce in Romania s-au platit 330,51 milioane de euro in 2014 si 365,01 milioane de euro in 2015. In 2014, cheltuielile de protectie sociala pentru plata concediilor medicale in UE au reprezentat…

- Bloc din sectorul 2, invadat de șobolani. Zeci de sobolani au invadat, de o saptamana, un bloc din sectorul 2 din Capitala și au ros caramizi, tevi si au intrat chiar și in apartamentele locatarilor. Oamenii se tem pentru sanatatea lor și spun ca sobolanii ar veni din magazinul aflat la parter, din…

- Rata somajului in Uniunea Europeana a scazut la 7,3% in noiembrie 2017, de la 7,4% in luna precedenta si 8,3% in perioada similara din 2016, arata datele publicate marti de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Este cel mai redus nivel din octombrie 2008. În zona euro, rata şomajului…

- Daca la jumatatea secolului trecut Romania era considerata o țara rurala, in timpul comunismului, pana in urma cu 29 de ani, s-a incercat o industrializare forțata. Dupa evenimentele din 1989, industrializarea a incetat, industria romaneasca a disparut, iar acum am devenit o forța in agricultura și…