- Premierul britanic Theresa May a declarat ca va face curând unele schimbari în rândul echipei de ministri, dupa ce adjunctul ei, Damian Green, prim secretar de stat, a fost fortat sa demisioneze, în luna decembrie, în

- Damian Green a demisionat la cererea premierului Theresa May dupa ce o ancheta interna a constatat ca a dat declarații mincinoase referitoare la mai multe filmulețe cu caracter obscen care au fost gasite in calculatorul sau. Demisia unuia dintre aliații cei mai de incredere a lui May, care…

- Premierul britanic Theresa May a afirmat luni ca un inalt reprezentant al echipei Uniunii Europene de negociere a Brexitului a declarat "foarte clar" ca Marea Britanie ar putea obtine in final un aranjament comercial "la comanda", dupa iesirea sa din blocul comunitar, relateaza Reuters. "Astazi,…

- Premierul britanic Theresa May s-a declarat ”dezamagita”, joi, de adoptarea de catre Parlamentul britanic a unui amendament care-i da drept de veto asupra acordului final cu UE asupra Brexitului, relateaza AFP. May a dat totodata asigurari sa Guvernul sau se afla ”pe calea buna in privinta respectarii…

- Premierul britanic Theresa May se deplaseaza, joi, la Bruxelles, pentru summitul Consiliului European din perioada 14-15 decembrie, dupa esecul inregistrat in Camera Comunelor privind votul pentru procedura de iesire a Marii Britanii din Uniunea Europeana, relateaza site-ul BBC News.

- Premierul britanic, Theresa May, a pierdut miercuri un vot crucial legat de Brexit in Parlament, din cauza revoltei unei parti a taberei sale conservatoare, scotand in evidenta slabiciunea acesteia in ajunul unui summit european, transmite AFP.Miercuri seara, 309 deputati au votat un amendament…

- Premierul britanic Theresa May a anuntat miercuri ca acordul final de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana va fi supus la vot in ambele camere ale Parlamentului, relateaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Guvernul britanic le va oferi parlamentarilor posibilitatea de a superviza intr-o mai mare masura procesul desprinderii de Uniunea Europeana, a declarat luni un purtator de cuvant al premierului Theresa May, potrivit Reuters. Aceasta concesie, menita a preveni o potentiala rebeliune in parlament,…

- Regatul Unit ar trebui sa plateasca intre 35 si 39 de miliarde de lire sterline, adica intre 40 si 45 de milioane de euro, pentru iesirea din Uniunea Europeana (UE), a declarat un purtator de cuvant al premierului britanic Theresa May, apreciind ca ar fi o factura „echitabila“.

- Marea Britanie si UE au ajuns vineri la un acord istoric cu privire la termenii Brexit, care asigura drepturi speciale pentru patru milioane de cetateni de pe teritoriul britanic si plata a 40-60 miliarde de euro, intelegerea greu negociata de cele doua parti deschizand calea pentru discutiile legate…

- UPDATE ORA 07.21 Premierul britanic, Theresa May, se afla in drum spre Bruxelles pentru a se intalni cu președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a anunțat vineri dimineața Downing Street, potrivit AFP. * ORA 06.36 Brexit: Posibila întâlnire între Jean-Claude…

- Premierul britanic, Theresa May, si presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, "probabil" se vor intalni vineri dimineata devreme la Bruxelles, a anuntat Comisia, in timp ce UE si Londra incearca sa ajunga la un acord legat de prima faza a negocierilor Brexit-ului, transmite AFP, conform…

- Trei barbati inculpati de terorism au comparut miercuri intr-un tribunal, la Londra, unul dintre ei pentru ca ar fi urzit un plan de asasinare a premierului britanic Theresa May, iar altul deoarece ar fi vrut ca printul George sa fie o tinta, relateaza AFP.Husnain Rashid, un britanic in varsta…

- Premierul britanic, Theresa May, a fost ținta unui complot terorist dejucat, potrivit relatarilor de presa de marți seara.Șeful Serviciului de informații MI5, Andrew Parker, i-a informat anterior, marți, pe membrii cabinetului britanic asupra presupusului complot, scrie Agerpres.ro.

- Complotul islamist extremist implica un atac cu bomba asupra resedintei prim-ministrului, din Downing Street, si, in haosul ce ar fi urmat, tentativa de a o ucide pe May. Nu a existat vreun raspuns oficial la relatarea din presa, care vine la cateva ore dupa ce politia a spus ca a inculpat doi barbati…

- Premierul britanic Theresa May s-a intalnit miercuri cu omologul sau irakian Haider al-Abadi la Bagdad, a anunțat un purtator de cuvant al guvernului irakian, aceasta fiind prima vizita in Irak a șefei guvernului britanic de la sosirea ei la putere anul trecut.

- Guvernul britanic a redus estimarile referitoare la cresterea economica si a revizuit in crestere planurile de imprumut pana in anii 2020, dar ministrul de Finante a anuntat miercuri o serie de masuri de suplimentare a cheltuielilor, pentru a recastiga alegatorii, relateaza Reuters, scrie news.ro.Hammond…

- Marea Britanie isi va inainta propunerile pentru rezolvarea obligatiilor sale financiare fata de Uniunea Europeana pana la Consiliul European din decembrie, a declarat duminica ministrul de finante Philip Hammond, scrie AGREPRES, citand Reuters. Citeste si: Prima REACTIE din PSD dupa acuzatiile…

- Premierul britanic Theresa May a declarat vineri la sosirea la summitul european de la Goteborg ca spera ca Uniunea Europeana sa 'raspunda in mod pozitiv' la oferta sa cu privire la Brexit, relateaza France Presse, conform agerpres.ro. 'Sper ca UE va raspunde pozitiv pentru ca sa putem avansa…

- Premierul britanic Theresa May a anunțat ca guvernul sau este aproape sa definitiveze planul prin care Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana, stabilind deja data la care Regatul Unit va pune in aplicare votul referendumului de anul trecut, relateaza BBC . Proiectul de lege privind retragerea Regatului…

- Guvernul britanic va propune un amendament la proiectul de lege privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana pentru a stabili data exacta, din dorinta de a evita orice confuzie, a declarat joi ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, relateaza site-ul BBC News, citat de Mediafax."Amendamentul…

- Premierul britanic Theresa May spune ca guvernul sau este aproape sa definitiveze planul prin care Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana, stabilind deja data la care Regatul Unit va pune in aplicare votul referendumului de anul trecut, relateaza BBC News, transmite digi24.ro Proiectul de lege privind…

- Premierul britanic Theresa May i-a avertizat vineri pe parlamentarii favorabili menținerii Marii Britanii in Uniunea Europeana ca ea "nu va tolera" tentative de obstrucționare vizand incetinirea sau stoparea ieșirii țarii din UE, relateaza France Presse. "Nu vom tolera nicio…

- "Am ascultat membri ai publicului și ai parlamentului și am facut aceasta modificare pentru a elimina orice confuzie sau preocupare privind sensul 'zilei ieșirii' (din UE)", a declarat ministrul pentru Brexit, David Davis. "Acest pas important demonstreaza abordarea noastra pragmatica a acestei legislații…

- Priti Patel, responsabila de Dezvoltarea Internationala, a demisionat miercuri din Guvernul britanic, dupa ce s-a aflat ca s-a intalnit cu personalitati politice israeliene fara a o informa pe Theresa May, relateaza AFP.

- Negociatorii pentru Brexit ai Marii Britanii și ai Uniunii Europene se intalnesc joi pentru o noua runda de negocieri pentru stabilirea condițiilor ieșirii Marii Britanii din blocul comunitar, pe fondul problemelor din guvernul condus de premierul Theresa May, relateaza dpa. Marea Britanie,…

- Premierul britanic Theresa May l-a contactat telefonic miercuri pe presedintele american Donald Trump pentru a transmite condoleante dupa atacul de la New York, cei doi lideri discutand despre nevoia de a face mai multe eforturi pentru a combate ideologia extremista online, relateaza Reuters. 'In…

- Guvernul britanic isi accelereaza pregatirile in vederea iesirii tarii din Uniunea Europeana, printre aceste masuri numarandu-se angajarea a inca intre 3.000 si 5.000 de persoane in 2018 in acest cadru, relateaza AFP, citand un purtator de cuvant al executivului condus de Theresa May. Aceste noi…

- Premierul britanic Theresa May a refuzat sa garanteze, miercuri, ca parlamentarii vor putea sa voteze in privinta unui acord de Brexit inainte de iesirea tarii din Uniunea Europeana, relateaza site-ul The Independent. Theresa May a participat la o audiere in Camera Comunelor in legatura…

- Premierul britanic Theresa May a declarat luni in Parlament ca are ”un grad de incredere” in faptul ca negocierile cu privire la Brexit vor trece in a doua faza pana in decembrie, dupa ce presedintele Comisiei Europene (CE) Jean Claude-Juncker a dezmintit dezvaluiri de presa potrivit carora sefa…

- Premierul britanic Theresa May s-a declarat, luni, "ambitioasa si optimista" in privinta viitorului tarii si a negocierilor cu Uniunea Europeana pentru Brexit, relateaza site-ul BBC News. "Sunt ambitioasa si optimista in privinta viitorului Marii Britanii si a acestor negocieri. Discutiile…

- Un acord cu privire la drepturile europenilor care traiesc in Regatul Unit ”nu este departe”, iar demersurile lor in vederea obtinerii unui statut permanent vor fii facilitate, a dat asigurari premierul britanic Theresa May intr-o scrisoare deschisa difuzata miercuri seara, relateaza AFP.

- Premierul britanic, Theresa May, i-a dat asigurari omologului sau spaniol, Mariano Rajoy, ca Regatul Unit nu va recunoaste declaratia de independenta a Cataloniei, a facut cunoscut marti un purtator de cuvânt al Downing Street, în timp ce în Spania continua criza între Madrid…

- ''Ei trag de timp pentru a vedea daca pot sa obțina de la noi mai muți bani și, sincer, ceea ce se intampla este evident pentru toata lumea'', a declarat el in fața deputaților.''Aceasta va dura, dar sunt sigur ca vom ajunge sa obținem un rezultat satisfacator pentru toata lumea'', a adaugat negociatorul-șef…

- Guvernul britanic si Uniunea Europeana sunt "foarte aproape" de un acord asupra statutului cetatenilor comunitari în Marea Britanie dupa Brexit, a declarat premierul Theresa May în în fata parlamentului de la Londra. May a tinut sa adauge ca daca totusi…

- Premierul spaniol, Mariano Rajoy, le-a transmis separatiAYtilor catalani cAƒ refuzAƒ orice negociere privind independenAa Cataloniei, dupAƒ ce Carles Puigdemont a pledat ieri pentru o mediere, informeazAƒ stiripesurse.ro.