- Premierul britanic Theresa May a cerut vineri Uniunii Europene sa faca ''inca un efort'' pentru a iesi din impasul privind acordul Brexitului, respins in ianuarie de parlamentul britanic si pe care il va supune saptamana viitoare din nou votului deputatilor, desi nu a reusit sa obtina la Bruxelles revizuirea…

- UE va examina in mod favorabil o solicitare a Guvernului britanic de amanare a Brexitului, a declarat un oficial european de rang inalt, dupa ce Theresa May a anuntat marti, intr-un discurs pe care l-a sustinut in Camera Comunelor, ca lasa Parlamentului optiunea de a amana Brexitul, relateaza Reuters.…

- Premierul britanic Theresa May era luni tinta presiunilor in crestere pentru a cere Uniunii Europene sa renunte la controversatul mecanism de 'backstop' (plasa de siguranta) care sa pastreze o frontiera deschisa pe insula Irlanda dupa Brexit, transmite Reuters. Un influent parlamentar din Partidul…

- Premierul britanic, Theresa May, a declarat miercuri ca tentativele unor parlamentari de a se folosi de procedurile puterii legislative pentru amanarea momentului Brexit nu rezolva problema de fond a retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeana, transmite Reuters preluata de Agerpres. "Ceea…

- Premierul britanic Theresa May a anunțat ca renunța la taxa, in valoare de 65 de lire sterline, pe care milioane de cetațeni din statele membre ale Uniunii Europene trebuiau sa o plateasca pentru a avea in continuare drept de ședere in Marea Britanie, dupa Brexit. De asemenea, șefa Guvernului de la…

- Premierul britanic Theresa May si-a manifestat luni in fata Camerei Comunelor dorinta de a depasi impasul din dosarul Brexitului printr-un demers care sa urmareasca obtinerea unor concesii din partea Uniunii Europene in ceea ce priveste clauza de ''backstop'' pentru frontiera nord-irlandeza, desi…

