- In cursul zilei de astazi echipa pirotehnica a ISU Vaslui a fost solicitata sa intervina in localitatea Siliștea, comuna Todirești pentru asanarea mai multor elemente de muniție ramase neexplodate din al Doilea Razboi Mondial. Aceste au fost gasite de catre un cetațean in timp ce efectua, in curtea…

- Noi imagini video au aparut cu explozia puternica a unui camion-cisterna pe o autostrada de langa orasul italian Bologna, incident in urma caruia a murit o persoana, alte cel putin 145 de persoane au fost ranite, o bucata din autostrada s-a prabusit, iar mai multe cladiri din zona au fost afectate.…

- Orașul italian Bologna a fost zguduit, ieri, de o explozie puternica. O cisterna incarcata cu GPL a sarit in aer pe autostrada A14, in apropiere de aeroport. Doua persoane au murit și alte zeci au fost ranite, in urma deflagrației. Totodata, explozia a fost atat de puternica incat unda de șoc a spart…

- Un clopot a batut luni, la Hiroshima, la 73 de ani de la primul bombardament atomic din lume, intr-o ceremonie de comemorare marcata de un avertisment vibrant al primarului cu privire la o reintensificare a nationalismului in lume, relateaza AFP, conform News.ro . Cerul era senin ca pe 6 august 1945,…

- Explozia a avut loc joi, in apropiere de Ambasada Statelor Unite din Beijing. Nu se cunoaste deocamdata originea exploziei, potrivit CNBC. Revenim cu amanunte

- Titulaura de „spion al lui Stalin„ era foarte dorita de agenții in serviciile informative al Uniunii Sovietice. Pana la un moment dat, ea a fost atribuita lui Richard Sorge. Desi a fost considerata una dintre cele mai fidele agente ale lui Stalin, Ruth Kuczinski (Ursula Hamburger, Ruth Werner, „Sonia”…

- O puternica explozie s-a produs intr-un rezervor chimic din apropierea aeroportului din Cairo, in estul capitalei egiptene, facand 12 raniti, a anuntat aseara purtatorul de cuvant al armatei, Tamer el-Refai, citat de AFP. Explozia care a facut un zgomot puternic fusese relatata anterior de mai multi…