- Cand toata lumea credea ca s-a cumintit, Marian Ionescu a facut-o lata! A uitat de sotia lui si s-a sarutat pasional cu Alina Crisan. Se lasa cu divort?! Chiar daca este casatorit cu Octavia Geamanu, stirista de la Antena 1, liderul formatiei Directia 5 a comis-o si nu cu oricine… chiar cu Alina Crisan,…

- Fostul premier al Romaniei, din perioada 2000-2004, Adrian Nastase, a facut declarații incendiare, in direct la TVR 1, despre statul paralel, definindu-l ca o republica a procurorilor, care a fost inființata de Monica Macovei, in 2005.

- Prietenul lui Florin Salam arunca bomba despre fuga Roxanei Dobre. Este vorba despre Eugen Dragoi, care a facut dezvaluiri șocante despre relatia celor doi. Veste bomba in lumea showbiz-ului din Romania. Roxana Dobre, partenera de viața a lui Florin Salam, a fugit de acasa. Ea s-a dus la fostul iubit,…

- Cantareața de muzica lautareasca Gabi Lunca a facut lumina dupa ce s-a spus ca ar avea mari probleme de sanatate. Gabi Lunca, care a fost in scandal cu celebra artista Loredana Groza , este o renumita interpreta de muzica lautareasca din Romania. Cu o voce de argint și cu „vibrato-urile dulci”, a cucerit…

- Principalele agentii internationale de stiri, precum si numeroase publicatii din multe tari au relatat despre protestele anticoruptie desfasurate duminica in Romania. "Romanii au inundat strazile pentru a protest fata de cele mai recente reforme ale justitiei", titreaza agentia Bloomberg.…

- Andra a facut marturisiri in cadrul uni interviu pentru un post de televiziune. Andra, care a avut o intreaga echipa de stiliști care au pregatit-o pentru Gala Elle 2017 , este una dintre cele mai apreciate și mai indragite artiste de pe scena muzicala din Romania. In ceea ce privește viața personala,…

- Veste mare in lumea mondena din Romania! Cand nimeni nu se astepta, Codin Maticiuc traiește o poveste de dragoste alaturi de o vedeta de televiziune! Paparazzii Spynews.ro au imaginile in care craisorul de Dorobanti apare alaturi de cea care a reușit sa-i fure inima!

- La aflarea vestii ce a cutremurat intreaga suflare a artistilor din Romania, unul dintre cei mai apreciti cantareti de muzica populara a suferit un adevarat soc. Printre siroaie de lacrimi, artistul a povestit, cu drag, momentele intense pe care le-a trait alaturi de regretata actrita Cristina Stamate

- Adriana Bahmuțeanu a fost copleșita de emoții la emisiunea pe care o prezinta la Antena Stars in momentul in care a vorbit despre celebra actrița Stela Popescu. Moderatoarea de televiziune Adriana Bahmuțeanu a vorbit, la emisiunea pe care o prezinta la Antena Stars, despre moartea doamnei teatrului…

- In mesajul facut public pe pagina sa de socializare, vedeta il roaga pe iubitul sau, care este finul lui Leo de la Strehaia, sa o ierte, informeaza Romania TV. "Am fost retinuta de politie, 48 de ore. Motivul este ca i-am luat masina lui Cristi Marin. Citeste si Cum arata acum prima sotie…

- Mariana Moculescu a fost retinuta de politisti pentru 48 de ore si se teme ca infractiunea pe care a facut-o o va trimite direct dupa gratii. Vedeta e disperata si a lansat un mesaj public in care face apel la iertare.

- 39 de grupuri civice și organizații neguvernamentale, precum și confederațiile sindicale Blocul Național Sindical (alcatuit din 34 de federații profesionale) și Cartel Alfa (alcatuit din 41 de federații profesionale) cheama fiecare roman sa ceara in strada, duminica, 26 noiembrie 2017, ora 18.00,…

- Chirica, intrebat in calitate de simplu membru PSD, ce ar trebui sa faca Liviu Dragnea dupa sechestrul pus de DNA, a spus ca liderul PSD nu ar trebui sa se retraga, ci sa isi dea demisia. "Nu sa se retraga, ca nu se retrage dupa o cariera fotbalistica si face meciul de adio. Nu, sa isi dea…

- A parasit clanul temutului Viscol, iar de atunci viata lui este un calvar! Ioan Caldaras, cumatrul celebrului Adi Minune, s-a refugiat in Italia, dupa ce ar fi fost amenintat constant cu moartea. El a dezvaluit, pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , cum face fata unor noi atacuri venite din…

- Lumea mondena din Romania se mareste! Iubita lui Dorin Cocos este insarcinata in sapte luni. Iar dupa calculele facute, potrivit unor marturisiri de-ale apropiatilor cuplului, Raluca Miu urmeaza sa nasca la inceputul anului viitor.

- Europarlamentarul PSD Sorin Moisa a anuntat sambata ca demisioneaza din PSD, afirmand ca partidul arunca Romania intr-o vagauna a istoriei pentru a-l apara pe Liviu Dragnea de trecut si ca formatiunea de guvernamant „a dezgropat, reactivat si adaptat la contextul actual al Romaniei o parte dintre reflexele…

- Jurnalistul Rareș Bogdan lanseaza o adevarata nucleara pe piața politica. El susține ca la ultima intalnire dintre Liviu Dragnea și ambasadorul SUA, Hans Klemm, liderul PSD i-a pus in vedere ca majoritatea parlamentara va bloca achiziția de rachete Patriot din SUA, daca ambasadorul nu intervine in…

- „Aflu din presa, cu sincer regret, ca Dl Moisa, coleg cu mine in delegatia PSD la Parlamentul European, a decis sa ne paraseasca pentru Partidul Popularilor Europeni!?Este decizia sa si trebuie respectata ca atare! Sunt, insa, unele chestiuni care au nevoie de o explicare mai serioasa decat cea furnizata…

- Europarlamentarul Sorin Moisa, politicianul care a negociat acordul comercial dintre UE si CETA, a scris sambata, intr-o lunga postare pe Facebook, ca isi da demisia din PSD si grupul parlamentar S&D. Europarlamentarul aduce acuze dure liderilor dinpartid si sustine ca „PSD arunca Romania intr-o vagauna…

- Nimeni nu s-ar fi așteptat la una ca asta! Aceasta este BOMBA care arunca-n aer Casa Regala. Un istoric face o dezvaluire incredibila despre actualul Șef al Casei Regale - omul care a prezentat, pentru presa din Romania, ultimele informații legate de starea de sanatate a Regelui Mihai.Conform…

- Conducerea PSD nu ar regreta absolut deloc daca Romania s-ar intoarce la regimul comunist, sustine analistul politic si scriitorul Stelian Tanase, pe blog. De asemenea, el avertizeaza ca Dragnea & Co sunt cu ochii pe Moscova.

- Marius Sumudica a refuzat 2,5 milioane pe an de la arabi. O duce bine in Turcia, dar ii e dor de Romania. "M-am impresionat lacrimile lui Alibec, nici n-am putut sa-i dau mesaj! E prea de tot, s-a intrecut masura. O sa-i atarne acel conflict pe care l-a avut cu managerul cubului sau cum se numeste…

- Potrivit unui comunicat al consilierilor judeteni liberali, acuzatiile DNA la adresa lui Maricel Popa arata ca la varful CJ exista “un conducator abuziv, amator, care acum este suspect intr-un dosar de coruptie“.“Grupul consilierilor judeteni ai PNL Iasi cere lui Maricel Popa sa paraseasca…

- Preferatul Loredanei Groza de la Vocea Romaniei, Anthony Icuagu, se retrage din muzica. Artistul a facut anunțul recent și a explicat care sunt motivele pentru acre a luat aceasta decizie. Artistul a facut un anunț șocant pe contul de socializare. Tanarul se retrage din muzica, deși cariera lui era…

- Romania ar putea incheia in luna februarie un nou acord cu FMI, pentru a se incadra in deficitul bugetar agreat cu Uniunea Europeana, a declarat sambata, la Suceava, deputatul PNL Cristina Traila.Citește și: Rupere in PSD Un ministru al lui Mihai Tudose, 'FACUT PRAF': 'Nu poti avea ziua si…

- Ioana Picos s-a pozat alaturi de partenerul vietii sale si de cei doi copii. Foarte zambareti si fericiti, cei doi parinti se simt binecuvantati. Marina Dina, de urgenta la spital cu unul dintre gemeni "Sufletul se vindeca atunci cand ești in preajma copiilor. Mulțumim Doamne pentru…

- Potrivit unei postari, marti, pe o retea de socializare, Adrian Dohotaru a aratat ca Romania are nevoie de o guvernanta participativa, de mai multa democratie, de o gandire din perspectiva celor dezavantajati social si economic. ”Imi dau demisia din USR. Cum sunt un om al dialogului, voi…

- Deputatul USR Cluj, Adrian Dohotaru, a anunțat ca își da demisia din USR, partid care nu îl mai repezinta. ”Îmi dau demisia din USR. Cum sunt un om al dialogului, voi colabora pe proiecte punctuale cu USR și cu celelalte partide. Plec din USR…

- Sarbatoarea de Halloween ofera Antenei Stars un nou prilej de distractie. Vedetele statiei au intrat in spiritul sarbatorii inca de saptamana trecuta, la filmarile pentru un promo special dedicat acestei sarbatori, sub sloganul “De

- In septembrie 2017, indicatorul de incredere macroeconomica al CFA Romania a scazut fata de luna anterioara, la valoarea de 45,4 puncte, cea mai scazuta valoare din iunie 2013, fiind cu 5,3 puncte mai mic decat valoarea consemnata in exercitiul anterior.Citeste si: Delegatie de FORTA de la…

- Divort soc in Romania! Un celebru fost deputat s-a despartit de sotia cu care isi unise destinele in urma cu doi ani. Este vorba despre fostul deputat PSD, Madalin Voicu. Acesta s-a desparțit de Carmen Olteanu, cea cu care s-a casatorit in urma cu doi ani, iar acum iși reface viața alaturi de altcineva,…

- Dupa o casnicie de 6 ani, Mihai Nesu a fost parasit in 2012 de Maria, cea care i-a jurat sa-i fie alaturi la bine si la rau. Acum, la cinci ani distanta de acel moment, in preajma fostului fotbalist si-a facut aparitia o alta femei.

- Fostul vicepreședinte PSD și primar al Sectorului 5 din București, Marian Vanghelie, a afirmat, sambata, la Antena 3, ca fostul director SRI George Maior ar fi fost șantajat de catre fostul șef operativ al SRI, Florian Coldea, cu dosarul fregatelor "Regele Ferdinand" si "Regina Maria" pe care Romania…

- Antrenorul roș-albilor, Vasile Miriuța, a explicat,pentru Gazeta Sporturilor ce jucator ar lua de la rivali și a dezvaluit ce i-a spus Nemec. E drastic cu propria echipa și le atrage atenția și fanilor - E dificil sa lucrați cu un fotbalist considerat cel mai bun pe postul sau in Romania, insa care…

- S-a iubit cu una dintre cele mai senzuale vedete din Romania, o buna perioada de timp relația dintre el și Ana Mocanu fiind un adevarat exemplu. Cu toate acestea, ea l-a parasit, a plecat in Spania fgasindu-și jumatatea, iar el a ramas aici, cautandu-și iubirea. Pe care, pare-se, a și gasit-o...

- Fostul premier, Adrian Nastase, vine cu dezvaluiri de ultima ora cu privire la subiectul care pare sa fie in centrul atentiei zilele acestea: Sistemul paralel din Romania. Fostul politician scrie pe blogul sau, sub forma unei povesti, pasii pe care artizanii acestui Sistem i-au urmat pentru implementarea…

- ”Mi se cere demisia pentru orice. Daca ies din casa, mi se cere demisia. Daca intru in minister, mi se cere demisia. Daca ies din minister, mi se cere demisia. Asta nu este o problema. Demisia ministrului Sanatatii nu rezolva problemele din sistem si nu rezolva nici accesul pacientilor la medicamente”.…

- Ștefan Banica Junior a fost in centrul atenției zilele acestea dupa ce s-a aflat despre casatoria sa in secret cu cantareața Lavinia Pirva. Ștefan Banica, jurat ”X Factor” și unul dintre cei indragiți artiști din Romania, este invitatul Florentinei Fantanaru, sambata, de la ora 13.00, in cadrul emisiunii…

- O adevarata informatie-bomba a ajuns in posesia Departamentului de Anchete Speciale (DAS) din cadrul site-ului cancan.ro. Mai exact, potrivit informațțile publicate, pentru moment, de jurnaliști, seful unui Serviciu Secret romanesc a fost inregistrat spunand niste chestiuni de o gravitate exceptionala.

- Daniel Pancu a rezistat doar 30 de minute in derby-ul Rapid - Steaua (1-1), din cauza unei accidentari, si isi reproseaza golul primit de giulesteni, din penalty, dupa o greseala a sa. "Eram intr-un picior", spune Pancu. Alin Predescu a deschis scorul pe Giulesti, in minutul 28,…

- Oficialii lui Dinamo au raspuns ofertei facute de Gigi Becali, patronul FCSB, pentru Adam Nemec, golgheterul "cainilor" din acest sezon. Ionel Danciulescu, directorul sportiv din "Stefan cel Mare", spune ca "alb-rosii" i-au pus deja un contract pe masa atacantului slovac, care urma sa dea un raspuns,…

- Grzegorz Krychowiak (28 de ani) a fost imprumutat de PSG in Premier League, la West Brom, iar jucatorul anunta ca nu are de gand sa se intoarca in capitala Frantei atat timp cat Unai Emery va ramane antrenor. Daily Mail scrie despre modul in care a fost tratat Grzegorz Krychowiak la PSG,…

- Liviu Dragnea a declarat ca el nu vede nicio criza in PSD și ca spera sa nu se ajunga la o criza guvernamentala. Intrebat daca este dispus sa-și dea demisia de la conducerea partidului ca sa ramana Guvernul Tudose, Dragnea a raspuns ca este dispus și sa plece din țara. ”Pot sa plec și din țara daca…

- Președintele PSD a povestit ca omul care i-a aratat catușele a venit la el și i-a zis ca este dispus sa-l susțina și sa spuna ca este nevinovat daca il ajuta sa scape de o amenda. [citeste si] "Eu nu am cerut SPP. Nu am SPP. Știu ca este o institutie foarte serioasa. Sunt oameni profesioniști,…