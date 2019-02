Stiri pe aceeasi tema

- Procurorului general al al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie transmite, dupa aparitia informatiilor privind extinderea anchetei in cazul Kovesi si in ceea ce il priveste, pentru emiterea unui comunicat de presa in 2017, privind plangerea lui Sebastian Ghita,ca orice insinuare…

- Fostul deputat Sebastian Ghita a confirmat joi seara, la Romania TV, ca a fost audiat in cazul plangerii depuse impotriva fostei sefe DNA Laura Codruta Kovesi si ca a prezentat procurorilor toate probele pe care le detine, inclusiv fotografia facuta acesteia la el in crama.

- Sebatian Ghița a dat pozele cu el și cu Laura Codruța Kovesi in crama lui din Prahova! Este anunțul facut de deputata PSD Andreea Cosma, miercuri seara, la emisiunea lui Victor Ciutacu.Cosma, condamnata intr-un dosar instrumentat de DNA, a declarat ca a depus marturie in dosarul in care Kovesi…

- Laura Codruta Kovesi este lovita din toate parțile! Dupa ce fosta șefa a DNA a fost citata la Sectia de investigare a infractiunilor din Justitie, a venit randul lui Sebastian Ghița sa detoneze bomba.

- Sebastian Ghița a vorbit, in exclusivitate la ”Sinteza Zilei”, despre celebra fotografie cu Cosmin Gușa la Belgrad și despre ce planuiește sa faca in continuare. Fostul parlamentar PSD a spus ca...

- Dupa ce Sebastian Ghița a fugit din Romania și a inceput seria dezvaluirilor, Parchetul General a deschis un dosar in care s-au facut investigații privind toate afirmațiile lui Sebastian Ghița, inclusiv despre extradarea lui Nicolae Popa. Cauza a fost clasata la finalul anului trecut. In cadrul anchetei,…

- Dupa ce Sebastian Ghița a fugit din Romania și a inceput seria dezvaluirilor, Parchetul General a deschis un dosar in care s-au facut investigatii privind toate afirmatiile lui Sebastian Ghita, inclusiv despre extradarea lui Nicolae Popa. Cauza a fost clasata la finalul anului trecut. In cadrul anchetei,…