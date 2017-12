Stiri pe aceeasi tema

- Procuratura municipiului Chișinau a pornit proces penal pe numele Silivie Radu, pentru verificarea argumentelor aduse de Partidul Liberal, care recent a solicitat Procuraturii Generale sa porneasca o cauza penala pe numele primarului interimar "pe faptul savarșirii infracțiunii de uzurpare de calitați…

- Daca în municipiul Chișinau vor avea loc alegeri locale anticipate, funcția de primar va fi câștigata tot de un liberal. Declarația a fost facuta de președintele Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, în cadrul unei emisiunii transmite IPN. Liderul PL a declarat…

- Procuratura municipiului Chișinau a anunțat despre reținerea unui conducator auto care, în seara zilei de 18 decembrie, a accidentat patru persoane care traversau regulamentar strada, dupa care a parasit locul accidentului rutier, transmite IPN. Potrivit unui comunicat de presa al…

- Procuratura municipiului Chisinau a deferit astazi justitiei cauza penala de învinuire a managerului Centrului de plasament temporar al copiilor si tinerilor orfani în perioada postinstitutionala „Vatra” si a unui angajat al aceleiași institutii, suspectati de comiterea torturii,…

- În capitala sunt aproximativ 700 de ascensoare cu termenul de exploatare expirat: mai vechi de 25 de ani. Iar din 2009 pâna acum au fost schimbate doar 25 de ascensoare și modernizate în jur de 40. Primarul interimar Silvia Radu a declarat ca este inacceptabila o astfel de situație…

- Liderul PL, Mihai Ghimpu, o indeamna pe Silvia Radu sa-si dea demisia din functia de primar interimar de Chisinau, pentru a nu face „jocul” Partidului Democrat. Potrivit lui, ea intelege ca a gresit atunci cand a acceptat functia respectiva.

- Primarul general interimar al municipiului Chișinau, Silvia Radu, renunța sa participe la ședința Consiliului municipal pentru a nu incita spiritele, iar consilierii sa-și îndeplineasca obligațiile și sa voteze proiectele incluse în ordinea de zi a ședinței. Declarația a fost facuta…

- Dupa ce liberalul Valeriu Munteanu a depus un denunț la Procuratura Generala pe numele primarului interimar Silvia Radu in care o acuza de „samavolnicie” și ii monitorizeaza toți pașii, ultima a decis sa-i raspunda pe Facebook. „Domnul Valeriu Munteanu minte intr-un mod dezgustator și a inceput o campanie…

- Primarul interimar, Silvia Radu, a fost in Piața Marii Adunari Naționale in aceasta seara. Aceasta, impreuna cu unii colegi de-ai sai ar fi deja stabilit locul in care urmeaza sa fie plasat bradul de circa 30 de metri, care urmeaza sa fie adus din Carpații ucraineni. Primaria a anunțat zilele acestea…

- Partidul Liberal cere Procuraturii Generale ca sa intenteze primarului general interimar un dosar penal „pentru savirșirea infracțiunii de uzurpare de calitați oficiale și a infracțiunii de samavolnicie”, relateaza NOI.md. In paralel, PL cere examinarea acțiunilor viceprimarului Nistor Grozavu, care…

- „Silvia Radu, incalcand ordinea stabilita, iși atribuie drepturile și obligațiunile privind exercitarea funcției de primar interimar al municipiului Chișinau și acționeaza in mod samavolnic, semnand acte și dispoziții oficiale. Zilnic, Silvia Radu, in mod intenționat, exercita un drept nelegitim, ce…

- Reprezentanții PL solicita Procuraturii Generale sa porneasca și sa instrumenteze o cauza penala pe numele edilului interimar, Silvia Radu, „pentru savarșirea infracțiunii de uzurpare de calitați oficiale și a infracțiunii de samavolnicie". Totodata, liberalii, cer examinarea acțiunilor viceprimarului,…

- Dispozitia primarului interimar al Capitalei, Silvia Radu, prin care functionarilor municipali le este interzisa comunicarea directa cu jurnalistii, este o actiune care nu se inscrie in obligatiile asumate de catre autoritatile centrale si cele locale de a face actul decizional mai transparent. De aceasta…

- Exponenții Partidului Liberal devin din ce în ce mai deranjați de schimbarile pe care le aduce primarul interimar Silvia Radu la instituție. Dupa ce l-a dat afara de la ședința pe șeful Direcției Transporturi, Oleg Poiata, fostul ministru al mediului Vasile Munteanu a hotarât sa-i ia…

- Dupa directorul executiv al API, Petru Macovei, și vicepreședintele PL, Valeriu Munteanu, susține ca edilul interimar, Silvia Radu, „incurca administrarea unei afaceri private cu treburile publice". Liberalul și-a manifestat indignarea fața de replicile acide pe care le-a avut astazi, primarul interimar…

- „Chișinau este o ca o bomba cu ceas, care poate sa explodeze în orice moment, iar gestiunea municipiului e ca un câmp minat”, este declarația primarului interimar al capitalei Silvia Radu, facuta azi în debutul ședinței operative de la Primarie scrie realitatea.md …

- Unii parlamentari s-au dat cu parerea, alții au incercat sa evite subiectul privind cauza penala deschisa pe fapte in Romania, in care figureaza numele președintelui PD, Vladimir Plahotniuc. Deputatul Lilian Carp a declarat ca „in cazul in care se va demonstra ca acesta este implicat, atunci desigur…

- Primarul general interimar al municipiului Chișinau, Silvia Radu, insoțita de reprezentanți ai Direcției Generale Arhitectura, Urbanism și Relații Funciare, ai Preturii sectorului Buiucani și ai Agenției pentru Supraveghere Tehnica a inspectat la fața locului șantierul de construcții din strada V. Belinski,…

- Primarul interimar al municipiului Chișinau, Silvia Radu, susține ca pe durata mandatului nu va face politica și din acest motiv consilierii municipali trebuie sa ințeleaga ca proiectele bune, in interesul cetațeanului, nu trebuie blocate doar din interes politic. „Eu voi lucra cu toate grupurile de…

- Primarul general interimar al municipiului Chișinau, Silvia Radu, a organizat miercuri prima audiența cu cetațenii. Problemele abordate vizeaza construcțiile neautorizate din zonele rezidențiale, carențe in implementarea unor proiecte municipale anterioare, subiecte cu referința la caile de acces, cit…

- Primarul general interimar al municipiului Chisinau, Silvia Radu, va primi in audienta cetatenii de doua ori pe luna, in a II-a si a IV-a zi de miercuri, intre orele 8.00 si 12.00. Potrivit unui comunicat de presa al Primariei municipiului Chisinau, citat de IPN, miercuri, 15 noiembrie, va fi prima…

- Primarul general interimar Silvia Radu și viceprimarii capitale, Ruslan Codreanu și respectiv, Nistor Grozavu, și-au propus sa primesca in audiența locuitorii municipiului Chișinau, se arata intr-un comunicat emis pentru presa. In acest sens, a fost semnata o dispoziție.

- Primarul general interimar al municipiului Chișinau, Silvia Radu, va primi in audienta cetatenii, de 2 ori pe luna, in a II-a si a IV-a zi de miercuri a fiecarei luni, intre orele 8.00 – 12.00.Maine, miercuri, 15 noiembrie 2017, intre orele 8.00 – 12.

- Noul primar interimar al capitalei, Silvia Radu, numita in funcție sapatmana trecuta de viceprimarul Nistor Grozavu, convoaca prima ședinta operativa a serviciilor Primariei Chisinau pe care o va prezida. Ședința va avea loc ca de obicei, luni-dimineața, iar Serviciul de presa al Primariei a facut publica…

- Consilierii din fractiunea PSRM din Consiliul municipal Chisinau inainteaza in instanta o cerere prealabila prin care solicita anularea dispozitiei de numire a Silviei Radu in functia de primar interimar al capitalei, intrucat, potrivit lor, aceasta decizie este ilegala. „Un primar interimar nu poate…

- Ședința Consiliului Municipal Chișinau (CMC) a fost amânata din cauza lipsei de cvorum. Ședința urma sa fie începuta la orele 10:00, dar în sala au fost prezenți doar 6 consilieri, scrie provincial.md Primarul general interimar al Capitalei, Silvia Radu, a rugat ca…

- Politicianul Renato Usatii este de parere ca noul interimat la Primarie este o ințelegere dintre Vlad Plahotniuc și socialiști. "Vechiul locțiitor al lui Plahotniuc in Chișinau a fost schimbat pe unul nou, mai tanar, mai exact-tanara. Acum in capitala va fi o locțiitoare. O combinație banala, in care,…

- Conducerea Partidului Liberal (PLM) a mai spus ca se va adresa instanței pentru a contesta deciziile semnate de Nistor Grozavu, prin care Silvia Radu și Ruslan Codreanu au devenit viceprimari ai Chișinaului.Liderul PL, Mihai Ghimpu, a declarat in cadrul unei conferințe de presa ca numirea…

- Liderul liberalilor, Mihai Ghimpu, susține ca dupa ce a fost numita „ilegal” in funcția de primar interimar al capitalei de catre viceprimarul Nistor Grozavu, Silvia Radu a dat astazi deja un prim ordin - ca lucrurile primarului suspendat al Chișinaului, Dorin Chirtoaca, sa fie stranse din birou și…

- „Sunt sigura ca experiența și conlucrarea atât cu domnul Grozavu, cât și cu profesioniștii din Primarie ne vor permite sa inițiem schimbari și multe inițiative care vor da soluții la problemele chișinauienilor, atât pe termen scurt, cât și mediu și lung”. Declarația…

- Vicepresedintele Partidului Liberal Valeriu Munteanu afirma ca Partidul Democrat a comis un „atac raider” asupra Primariei Chisinau, atunci cand s-a decis numirea in functia de primar general interimar a Silviei Radu. Potrivit liberalului, democratii au intrat prin usa din spate la Primarie, dupa ce…

- Viceprimarul de Chișinau, Nistor Grozavu, care a asigurat interimatul funcției de primar al capitalei dupa suspendarea din funcție a lui Dorin Chirtoaca, a prezentat astazi, la ședința tradiționala de la Primarie, noii sai colegi. Este vorba de fosta șefa a companiei „Union Fenosa” in R. Moldova și…

- Fosta directoare a companiei „Gas Natural Fenosa”, Silvia Radu, și consilierul municipal PPEM, Ruslan Codreanu, au fost numiți în calitate de viceprimari ai Capitalei. Anunțul a fost facut de catre primarul general interimar, Nistor Grozavu, în dimineața zilei de…

- Reprezentantii Partidului Liberal dezaproba incercarea primarului interimar al Capitalei, Nistor Grozavu, de a propune pe ordinea de zi a sedintei Primariei de marti, 31 octombrie, numirea in functie a doi viceprimari, Silvia Radu si Ruslan Codreanu. Liberalii considera ca un primar interimar nu are…

- Primarul interimar al Capitalei, Nistor Grozavu, este gata sa adere la Partidul Democrat (PD), dar spune ca formațiunea aflata la guvernare trebuie sa decida daca are nevoie de serviciile sale, scrie ziarulnational.md „Daca e propriu-zis dorința mea… trebuie sa fie dorința PD.…

- Primarul interimar al Capitalei, Nistor Grozavu, este gata sa adere la Partidul Democrat (PD), dar spune ca formațiunea aflata la guvernare trebuie sa decida daca are nevoie de serviciile sale. „Daca e propriu-zis dorința mea… trebuie sa fie dorința PD. In situația actuala, desigur ca o sa ma gandesc…

