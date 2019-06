Stiri pe aceeasi tema

- ULTIMA ORA Mihai Tudose, propus și de USR, anunța ca e gata sa revina la Palatul Victoria, daca Klaus Iohannis ii cere: ‘Aș zice DA pentru țara’ Mihai Tudose ar putea ajunge, din nou, la Palatul Victoria! Dupa ce Andrei Caramitru, fostul consilier al lui Dan Barna, a spus ca USR ar susține un mandat…

- Incep primele mișcari de trupe in Parlament. Liberalii vor neaparat un numar de oameni și pentru asta au trecut la racolari chiar și in randul celor ”mai mari dușmani ai lor”. Deputatul de Giurgiu, Alexandru Andrei, a anunțat ca intra in PNL. El anunțase ca pleaca din PSD in urma cu cateva luni criticand…

- Victor Ponta: Credeam ca ma intrebați ce inseamna un profil de premier pe care-l propune ProRomania” Ionuț Cristache: Pai, mi-ați spus, Sorin Cimpeanu! Victor Ponta: Va spun și Mihai Tudose, oameni cu experiența, care a facut politica și care știe ce-i de facut. Ionuț Cristache: V-ați…

- Bomba remanierii. Pe care mai intai a trimis-o la Cotroceni. Ultimativ. Președintele a avut la dispoziție doar doua zile. Termenul expira azi. Conform PSD, daca azi Klaus Iohannis nu accepta nominalizarea celor trei miniștri, atunci marți premierul se adreseaza Parlamentului. Urmand ca Parlamentul,…

- Autor: Petru ROMOȘAN Comploturile, conspiratiile le apartin mai degraba celor care le pun in practica decat celor care vorbesc, in general in necunostinta de cauza, despre ele. Dar acuzati de comploturi, de conspiratii sunt cei care vorbesc prea mult, nu cei care conspira si comploteaza, uneori cu…

- Ion Cristoiu a explicat miercuri, la Antena 3, unul dintre motivele pentru care Klaus Iohannis ar vrea sa faca Referendumul pe justiție. Jurnalistul e de parere ca Președintele ar vrea sa ii cucereasca pe...

- ”Intre presedintele Romaniei si Partidul National Liberal este un parteneriat bine cunoscut. In cadrul acestui parteneriat avem consultari periodice pe teme importante pentru Romania, atat in ceea ce priveste politica interna, cat si in ceea ce priveste politica europeana sau politica internationala”,…