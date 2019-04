Bombă pentru fumători! Doar patru ţigări dintr-un pachet… Bomba pentru fumatori! Doar patru tigari dintr-un pachet… Statul ia 16 tigari dintr-un pachet de 20, schimbul curat intre producator si client fiind de doar 4 tigari. Comertul intre tine si producator se limiteaza la o cincime din pretul pachetului. In care intra si castigul infim al magazinului de la care cumperi, care le vinde doar sa te atraga sa mai cumperi si altceva. Un fumator din Romania are un cos de consum cu circa 30% peste cel al unui nefumator. Vestea proasta pentru fumatori este ca tigarile vor continua sa se scumpeasca, asadar statul va lua din ele tot mai mult. Dintr-un pachet… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

