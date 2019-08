Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep se afla in Canada, la Toronto, acolo unde astazi va juca in turul al doilea la „Rogers Cup”, turneu pe care anul trecut l-a castigat. Tenismena constanteana va da piept cu americanca Jennifer Brady, jucatoare aflata pe locul 76 WTA. Cele doua sportive nu s-au mai intalnit niciodata pana…

- Campioana constanteana Simona Halep a fost desemnata jucatoarea lunii iulie in ancheta WTA. Aflata la primul titlu de acest gen in 2019, ocupanta locului patru in clasamentul mondial a castigat luna trecuta turneul de Mare Slem de la Wimbledon. Simona a fost urmata pe podium in clasamentul lunii iulie…

- *Dupa cum deja se stie, jucatoarea romana de tenis Simona Halep, clasata pe pozitia a patra in ierarhia WTA, va incepe treaba la turneul de la Toronto dotat cu Rogers Cup calificata direct in turul II. Adversara ei nu va fi jucatoarea franceza Kristina Mladenovic (49 WTA), beneficiara a unui wild…

- Simona Halep (27 de ani, 4 WTA) a plecat astazi spre Canada, acolo unde va participa la Rogers Cup 2019, competiție organizata la Toronto, intre 5 și 11 august, informeaza gsp.ro. Simona și-a luat la revedere de la iubitul sau, Toni Iuruc, inainte de a face check-in-ul, cei doi imbrațișandu-se tandru.…

- ​Jucatoarea ceha Petra Kvitova, locul 6 WTA, s-a retras de la turneul Rogers Cup, de la Toronto, din cauza unei probleme la antebrat, a anuntat, vineri, Tennis Canada. Sportiva în vârsta de 29 de ani, care a câstigat Rogers Cup în 2012, s-a accidentat initial la antebrat…

- Simona Halep (27 de ani) ocupa locul patru in clasamentul WTA. Patricia Țig (24 de ani) a jucat finala la BRD Bucharest Open și e protagonista celui mai spectaculos salt al saptamanii trecute, pana pe locul 264. Simona Halep și-a luat o scurta vacanța dupa titlul caștigat la Wimbledon. Romanca va reveni…

- Jucatoarea ucraineana Elina Svitolina, locul 7 WTA si cap de serie numarul 4, a fost invinsa, luni, cu scorul de 6-3, 3-6, 6-4, de rusoaica Margarita Gasparian, locul 62 WTA, in primul tur al turneului de categorie Premier de la Birmingham.

- Jucatoarea elvetiana de tenis Belinda Bencic va fi adversara Simonei Halep in semifinalele turneului de la Madrid (WTA), dotat cu premii totale in valoare de 7.021.128 dolari, dupa ce a trecut joi in sferturi de japoneza Naomi Osaka, liderul mondial, 3-6, 6-2, 7-5. Belinda Bencic, locul 18 WTA, s-a…