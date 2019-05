„Bombă ninja”, arma revoluționară care omoară ținta, fără să facă victime colaterale CIA și Pentagonul au construit o noua arma revoluționara. Aceasta, supranumita "bomba ninja" , iși ucide ținta mai degraba cu lame de oțel decat cu explozibili, relateaza MSN.com. Aceasta arma nu mai face multe victime colaterale. Proiectilul secret R9X este proiectat sa distruga teroriștii individual fara sa raneasca civilii din apropiere. Este atat de precis incat poate omori pasagerul din fața a unui automobil fara sa raneasca șoferul. A fost folosit doar de cateva ori de catre forțele americane, scrie Wall Street Journal. Se crede ca arma a fost folosita impotriva unor ținte din Irak, Siria,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

