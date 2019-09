Stiri pe aceeasi tema

- Elena Ionescu și Razvan Stanciu au divorțat. Fosta solista a trupei Mandinga a recunoscut ca actele sunt semnate de luna trecuta și a dezvaluit care au fost motivele care au condus la divorț. Elena Ionescu, in varsta de 31 de ani, a explicat, printr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, de ce au…

- Cantareața Elena Ionescu, fosta componenta a trupei Mandinga, a oferit noi amanunte despre separarea de soțul ei, Dragoș Stanciu. Elena Ionescu și partenerul ei de viața, Dragoș Staciu, au decis sa divorțeze. Cei doi au impreuna un copil, un baiețel pe nume Razvan. Dupa ce s-a aflat ca se separa de…

- Anamaria Prodan a povestit faptul ca relația cu soțul ei nu a fost niciodata afectata de barfele care circula in presa, ba mai muult decat atat Laurențiu Reghecampf ii face in fiecare zi cateva o surpriza. Ce avere are, de fapt, Anamaria Prodan. Cat a mostenit de la mama sa, Ionela Prodan,…

- Gabriela Tamaș a decis sa mai ramana in oras, dupa ora limita fixata de sefii lui Hapoel Haifa, echipa aflata in cantonament in Romania. A doua zi, dupa ce a lipsit de la antrenament si a fost dat disparut, Gabriel Tamas l-a sunat pe președintele clubului, Yoav Katz, și l-a anunțat ca a fost…

- In weekend, victoria Simonei Halep la Wimbledon a fost umbrita de un pumn. Celebrul pumn dat de impresara fotbalistilor lui Dan Alexa. Anamaria Prodan si Reghe au divortat in secret?! Conform click.ro , cei doi nu mai formeaza un cuplu de cateva luni. Sursa citata sustine ca cei doi au divortat in…

- Scena in care Anamaria Prodan ii aplica un pumn in figura lui Dan Alexa a facut senzatie sambata seara. Scena demna de ”Local Kombat” demonstreaza inca o data zvonurile conform carora cei doi ar forma un cuplu. Si, nu e nimic gresit, intrucat impresara este o femeie libera de cateva luni bune. Click!…

- Deși este casatorita cu antrenorul Laurențiu Reghecampf, presa a speculat ca Anamaria Prodan are o relație extraconjugala cu Dan Alexa. Deși a negat vehement, declarand la vremea respectiva: „Astea au aparut de cand m-am aplecat eu serios pe cariera lui Alexa. Faptul ca Dan a divortat, cum…

- Soția lui Laurențiu Reghecampf, Anamaria Prodan, iubește bijuteriile și iși cumpara și cele mai scumpe haine, dar și accesorii din magazinele celor mai cunoscuți designeri din lume. Nu se uita niciodata la bani atunci cand baga mana in buzunar. Sau cand aproprie cardul de POS-ul magazinelor. De curand,…