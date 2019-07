Stiri pe aceeasi tema

- Dan Barna a evocat, sambata, la Congresul USR, scena din filmul „Matrix” in care personajul principal avea de ales intre a lua pastila rosie sau albastra. Liderul partidului a spus ca, prin intrarea in...

- Liderul care se vrea candidatul USR-PLUS la prezidențiale a facut și mai multe declarații neașteptate, inspirate din filme: - Suntem Games of Thrones ca viziune, dar ca energie suntem Star Trek-ul Romaniei. - Dupa jumatate de an in acest guvern tehnocrat mi-am dat seama ca nu ma mai…

- Liderul USR, Dan Barna, a fost, joi, la Cotroceni alaturi de ceilallți lider ai Opoziției la invitația președintelui Klaus Iohannis. Dupa intalnire a fost extrem de activ și a acordat nu mai puțin de trei...

- Dan Barna a afirmat, in emisiunea Marius Tuca Show, cu privire la reviziuirea Constituției, ca aceasta ar trebui sa conțina, pe langa inițiativa "Fara penali", și modalitatea in care funcționeaza Curtea Constituționala a Romaniei.

