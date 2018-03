Stiri pe aceeasi tema

- Atacatorul care trimite bombe prin curierat a facut o noua victima, dupa ce un muncitor FedEx a fost ranit in urma unei explozii produse din cauza unui pachet la un centru de sortare din Texas, SUA. Potrivit Metro , pachetul era de marime medie și a fost detonat pe banda rulanta, intr-o o cladire in…

- Cel putin o persoana a fost ranita, dupa ce un colet in care se afla o bomba a explodat la un sediu al companiei FedEx, aflat in apropierea orasului San Antonio din statul Texas, a anuntat Departamentul de Pompieri, informeaza site-ul postului BBC.

- Politia federala americana (FBI) investiga marti in legatura cu o explozie la un depozit FedEx, langa San Antonio, in Texas, in urma unei explozii a unui colet catre Austin, ranind un angajat al companiei, relateaza BBC News si Reuters, scrie news.ro.Potrivit presei locale, incidentul a avut…

- Politia federala americana (FBI) investiga marti o explozie la un depozit FedEx, langa San Antonio, in Texas, in urma unei explozii a unui colet catre Austin, ranind un angajat al companiei, relateaza BBC News si Reuters. Potrivit presei locale, incidentul a avut loc in noaptea de luni spre marti (ora…

- Patru bombe au explodat in ultimele patru saptamani in orasul Austin (statul Texas). Ultima explozie a avut loc duminica, soldandu-se cu ranirea a doua persoane, relateaza Reuters. "Cel mai probabil, este vorba de un individ care comite in serie atacuri cu bomba. Am observat o serie de similitudini…

- Scandal la Gradinita nr. 1 din comuna Gratiesti, municipiul Chisinau. O mamica s-a revoltat ca educatoarea i-a lovit copilul peste cap cu o cana de metal. Incidentul a avut loc joi, cand copiii erau la pranz.

- Echipajele de descarcerare ale pompierilor de la ISU Cluj, un echipaj medical și poliția au intervenit vineri la un accident rutier produs la intrarea in Cluj-Napoca. Evenimentul s-a produs in jurul orei 15 la podul peste calea ferata de pe strada Traian Vuia, din cauza unui șofer care la intrarea de…

- Un accident rutier a avut loc luni, 12 martie, in jurul orei 13.00, in Ploiesti. Accidentul a avut loc la intersectia strazilor Democratiei si Lupeni. Au fost implicate doua autoturisme, iar o persoana a fost ranita. Potrivit primelor informatii furnizate de politisti, se pare ca accidentul s-a produs…

- In legatura cu incidentul nedorit ce a avut loc aseara, in City Park Mall Constanta, reprezentantii centrului comercial au facut unele precizari. "Aseara, o persoana, inca necunoscuta, a actionat in mod intentionat butonul de alarma si a parasit centrul comercial. Imediat au fost activate procedurile…

- Echipajele de urgența ale ISU Prahova și AMbulanței intervin, duminica dupa-amiaza, la Valenii de Munte, in urma unui incendiu izbucnit la o locuința de pe strada Nicolae Filimon. Potrivit ISU Prahova, incendiul a fost lichidat de cele doua echipaje de pompieri trimise la fața locului dupa…

- Atac armat la Central Michigan University din statul american Michigan. Cel puțin doua persoane au fost ranite, dupa ce o persoana a deschis focul in interiorul universitații. Totodata, atacatorul este in continuare liber, fiind cautat acum de autoritați. Potrivit presei americane, studenții au fost…

- Persoane necunoscute au aruncat luni o grenada in apropierea unei sectii de politie intr-o suburbie a Atenei, ranind o persoana, au declarat surse din cadrul politiei elene, relateaza Reuters. Grenada a fost aruncata la aproximativ 50 de metri de sediul politiei si nu a fost imediat observata de…

- Persoane necunoscute au aruncat luni o grenada in apropierea unei sectii de politie intr-o suburbie a Atenei, ranind o persoana, au declarat surse din cadrul politiei elene, relateaza Reuters. Grenada a fost aruncata la aproximativ 50 de metri de sediul politiei si nu a fost imediat observata…

- O intamplare la limita dintre comic și tragic a avut loc aseara in Arad. Un sicriu in care se afla trupul neinsuflețit al unei persoane a fost „pierdut” pe carosabil de o firma de pompe funebre, potrivit arad24.ro. Incidentul a avut loc la intersecția strazilor Padurii și Dorobanților, in apropierea…

- Doua persoane au fost ucise intr un incident armat produs vineri dupa amiaza in centrul orasului elvetian Zuuml;rich, in fata unei filiale a bancii UBS, afirma surse citate de presa locala, potrivit Romania TV. Incidentul armat a avut loc in fata unei filiale a bancii UBS situata langa Gara centrala…

- Un accident rutier a fost anunțat, in jurul orei 18.40, in orașul Odobești. O persoana este ranita, dar conștienta. O ambulanța SMURD de la Detașamentul de Pompieri Focșani se deplaseaza la fața locului. UPDATE! Persoana ranita este pieton. Polițiștii sunt la fața locului și fac cercetari.

- Incidentul armat a avut loc miercuri la ora 7.15 (14.15, ora Romaniei) in apropierea uneia dintre intrarile in sediul Agentiei pentru Siguranta Nationala (NSA), in Fort Meade, Maryland, potrivit Daily Star. Presupusul autor al atacului a fost retinut. Printre persoanele ranite se numara…

- Atac armat la Agenția Naționala de Securitate in SUA, soldat cu cel puțin trei victime. Un atac armat a avut loc miercuri, la Agenția Naționala de Securitate (NSA) din SUA. Cel puțin trei persoane au fost ranite și transportate la spital. Totodata, atacatorul a fost reținut, potrivit presei americane. …

- O femeie a fost ranita si zece masini avariate, in noaptea de luni spre marti, in urma unui accident produs in municipiul Constanta. Masina condusa de femeie a lovit un stalp, dupa care a ricosat in masinile parcate.

- O femeie a fost ranita, in cursul serii de astazi, 10 februarie 2018, intr-un accident rutier produs pe DN 75, sectorul de drum dintre Baia de Arieș și Muncel. Potrivit IPJ Alba, aceasta a fost acroșata de un autoturism, in timp ce se deplasa pe partea carosabila. Șoferul a fost testat cu etilotestul,…

- Ultimul moldovean implicat in tragicul accident din regiunea Kaluga, Federația Rusa a ajuns aseara la Chișinau cu trenul, transmite Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU). „Persoana a fost transportata cu trenul Moscova – Chișinau și a ajuns la ora 18.30 minute. Barbatul care a suportat…

- Biroul Federal de Investigatii (FBI) a transmis miercuri o atentionare presedintelui si colegilor sai republicani din Congres, care insista pentru difuzarea documentului de patru pagini elaborat de membri republicani ai Comitetului pentru servicii secrete din Camera Reprezentantilor.'FBI…

- Un memoriu secret al republicanilor, care ar arata actiuni desfasurate de FBI impotriva campaniei presedintelui Donald Trump inaintea alegerilor prezidentiale, ar urma sa fie difuzat joi, a anuntat un oficial al administratiei Trump, un demers care insa ar plasa Casa Alba intr-o confruntare directa…

- O femeie a fost ranita la picior, intr-un autobuz ce apartine RAT Craiova, dupa ce soferul a fost nevoit sa franeze brusc ca sa evite impactul cu o masina. Incidentul a avut loc pe strada Doljului, cand soferul unei masini ...

- Vechiul Centru de Transfuzii, din Tiglina 1, plin de gunoaie de ani de zile, a luat foc. La fata locului au ajuns doua autospeciale de Pompieri care au lichidat repede incendiul care, din fericire, nu s-a soldat cu victime, desi cladirea este locul de pripas al boschetarilor. Incidentul readuce in atentie…

- Un adolescent a fost împuscat mortal si cel putin doua persoane au fost ranite dupa ce mai multi barbati cu cagule au deschis focul într-un loc de joaca situat în centrul Amsterdamului. Incidentul a avut loc în zona Grote Wittenburgerstraat/Centrum Oost, care se afla…

- Un antreprenor în domeniul online acuzat de faptul ca a orchestrat una dintre cele mai mari încalcari ale drepturilor de autor din istorie da în judecata guvernul neozeelandez pentru 6,8 miliarde de dolari, echivalentul a 3,5% din PIB-ul tarii, din cauza ca acesta i-ar fi distrus…

- Un barbat de 43 de ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa dupa ce a intrat in masina din fata sa cu autoturismul pe care il conducea, pe fondul nerespectarii distantei corespunzatoare fata de acesta.

- Din inregistrare rezulta ca incidentul a avut loc pe holul spitalului, chiar la intrarea in cabinetul medicului, iar o persoana il intreaba care este numele lui si doctorul, revoltat ca este filmat, agreseaza persoana respectiva. ''Au fost depuse doua plangeri la Politie, una din partea unei…

- Biroul Federal de Investigatii (FBI) a deschis o ancheta ce vizeaza o a doua persoana care ar putea sa fi fost legata de masacrul din Las Vegas, atacul armat cel mai sangeros din istoria recenta a SUA, care a provocat moartea a 58 de oameni si sute de raniti, transmite AFP. "FBI a deschis…

- O explozie la o centrala termica a produs panica printre turistii unei pensiuni din Busteni. O persoana a fost ranita, iar alte zece au fost imediat evacuate. Incidentul a avut loc vineri dupa amiaza.A

- Trei tineri care se drogau intr-un garaj din Balti au fost incatusati de ofiterii Inspectoratului Național de Investigații. Incidentul s-a produs in seara zilei de ieri.In urma perchezițiilor, polițiștii au depistat substanțe narcotice și ustensile pentru consumul acestora.

- Donald Trump a afirmat ca nu este rasist, dupa ce a fost acuzat ca a folosit un limbaj vulgar pentru a descrie mai multe țari africane. Acum, liderul de la Casa Alba le-a spus jurnaliștilor ca este „cea mai puțin rasista persoana pe care ați intervievat-o vreodata”, relateaza BBC News. Pentru prima…

- Toate acuzatiile impotriva Rusiei privind presupuse ingerinte in afacerile interne ale SUA si ale unor state din Europa sunt nefondate si dauneaza relatiilor bilaterale Moscova-Washington, a declarat joi purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza site-ul agentiei Tass. …

- Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate un autotren si un autoturism, circulatia pe DE584 Braila - Slobozia se desfasoara ingreunat, pe un fir alternativ, la iesirea din localitatea Insuratei catre Baraganu (in judetul Braila). Potrivit…

- "In jurul orei 20,00, prin apel 112 a fost sesizat un incendiu pe sos. Colentina, sector 2. La fata locului s-au deplasat echipe de pompieri si politisti ai Sectiei 7. Au fost evacuati mai multi locatari, iar dupa stingerea incendiului, in apartament a fost gasit cadavrul carbonizat al unui barbat",…

- Politistii au intervenit la un accident de circulatie produs pe D.N.18, pe raza comunei Moisei. Un localnic in varsta de 36 de ani, care conducea un autoturism pe directia Borsa – Viseu de Sus, a efectuat un viraj la stanga fara a acorda prioritate de trecere unui autoturism condus regulamentar din…

- Un barbat de 32 de ani a murit, iar o alta persoana a fost ranita, in urma unui accident rutier produs miercuri seara in judetul Brasov, in zona Padurea Bogatii. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, accidentul a avut loc pe DN 13, fiind implicat un autoturism in care se…

- Politistii au intervenit la un accident de circulatie produs pe D.N. 18, pe raza localitatii Mara. Verificarile efectuate au relevat ca un baimarean de 49 de ani, care conducea un autoturism dinspre Sighetu Marmatiei spre Baia Mare, a surprins si accidentat o femeie care s-a angajat in traversarea drumului…

- Un sofer neidentificat ar fi intrat intentionat cu masina sa in invitati si paznici de la un club de noapte in orasul Dusseldorf din vestul Germaniei in timpul festivitatii de Anul Nou, relateaza DPA. O persoana a fost grav ranita in incident, fiind aproape de a-si pierde viata, a precizat…

- Serviciul de Ambulanta a fost solicitat sa intervina in localitatea Cogealac, unde s a produs un accident rutier, soldat cu o victima. Incidentul s a produs la iesirea din localitate spre satul Ramnic. ...

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in judetul Constanta intre localitatile Murtaflar si Siminoc. Potrivit reprezentantilor Serviciului de Ambulanta Judetean Constanta o persoana a fost ranita in accident. ...

- Biroul Federal de Investigatii (FBI) al SUA a arestat si inculpat vineri, in California, un fost puscas marin, acuzat ca pregatea un atac terorist, inspirat de gruparea Statul Islamic, in perioada sarbatorilor de iarna la un centru comercial si turistic foarte frecventat din San Francisco, informeaza…

- Traficul rutier a fost ingreunat timp de aproximariv 20 de minute, in cursul serii de astazi, 22 decembrie 2017, pe DN 74, la ieșirea din Zlatna inspre Abrud, din cauza unui accident rutier. Potrivit IPJ Alba, au fost implicate un autocamion și doua autoturisme. In urma impactului, o persoana a fost…

- Incidentul a avut loc miercuri seara, in jurul orei 20.30, in timp ce victima cobora din tramvai. Dupa metoda cunoscuta, cei patru au inconjurat-o și au reușit sa ii fure portofelul in care se aflau 800 de lei și acte personale. Ei au fost insa observați de ceilalți calatori, iar scandalul…

- O masina a intrat in pietoni, joi, intr-o zona aglomerata din Melbourne, anunta presa internationala. Incidentul s-a soldat cu cel putin 15 raniti. Autoritatile australiene nu au anuntat, deocamdata, daca este vorba despre un accident sau un atac terorist.

- Liderul Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, Vladimir Voronin, a comentat anunțul facut ieri de șeful PDM privind noile numiri la Guvern. Voronin spune ca majoritatea numelor nu ii sunt cunoscute, iar numele cunoscute, fiind membri ai altor guverne precedente, sunt politizate, deși partidul…

- Un accident rutier a avut loc astazi in municipiul Constanta, pe bulevardul Tomis in zona trecerii de pietoni din dreptul magazinului Mega Image din Tomis 3. Din primele informatii o femeie de aproximativ 60 de ani a fost ranita. Traficul in zona se desfasoara cu greutate din cauza evenimentului rutier.…