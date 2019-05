Stiri pe aceeasi tema

- Liverpool a intors scorul din tur (0-3) si a invins, marti, pe teren propriu, cu scorul de 4-0 (1-0), pe FC Barcelona, in mansa a doua a semifinalelor Ligii Campionilor. Trupa lui Jurgen Klopp merge in ultimul act, pentru al doilea sezon consecutiv. Anul trecut, "cormoranii" au pierdut cu 3-1, finala…

- Liverpool a caștigat returul semifinalei Ligii Campionilor cu Barcelona, scor 4-0 (0-3 in tur), și s-a calificat in a doua finala consecutiva. Dupa dezastru de pe Anfild, suporterii catalani au inceput sa ii ceara demisia antrenorului Ernesto Valverde. ...

- Liverpool a caștigat returul semifinalei Ligii Campionilor cu Barcelona, scor 4-0 (0-3 in tur), și s-a calificat in a doua finala consecutiva. Ultima reușita a venit dupa o schema de geniu a elevilor lui Jurgen Klopp. Barcelona a parut defazata pe Anfield Road. Graitor este modul in care au tratat…

- Liverpool a caștigat returul semifinalei Ligii Campionilor cu Barcelona, scor 4-0 (0-3 in tur), și s-a calificat in a doua finala consecutiva. Portarul Alisson Becker a contribuit la a doua „remontada" istorica impotriva catalanilor. Ernesto Valverde traiește inca o eliminare rușinoasa din Liga Campionilor,…

- Fanii lui Liverpool au facut totul posibil pentru a le oferi favoriților un avantaj inaintea duelului decisiv cu Barcelona pentru finala Ligii Campionilor. Meciul dintre Liverpool și Barcelona va avea loc azi, de la ora 22:00, pe TV DigiSport 1, TV TelekomSport și liveTEXT pe GSP.RO. In tur, catalanii…

- Ernesto Valverde a anuntat lotul Barcelonei pentru returul din semifinalele Ligii Campionilor cu Liverpool. Desi catalanii s-au impus cu 3-0 in mansa tur, tehnicianul a deplasat in Anglia toti jucatorii de valoare. Singurul care lipseste este Ousmane Dembele, din cauza unor probleme medicale, potrivit…

- FC Barcelona, cu multe rezerve, a fost invinsa cu 2-0 in deplasare de Celta Vigo, sambata, in etapa a 36-a, antepenultima din campionatul de fotbal al Spaniei, catalanii fiind deja siguri de castigarea titlului. Ernesto Valverde a menajat opt jucatori in vederea meciului de marti de la Liverpool, semifinala…

- Pep Guardiola a scris istorie pe banca tehnica a Barcelonei, iar acest lucru este laudat și de actualul antrenor al gruparii blaugrana, Ernesto Valverde, care a precizat ca nu mai exista un alt antrenor ca Guardiola, potrivit mediafax "Pentru mine, cel mai bun antrenor din lume este Guardiola,…