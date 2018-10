Stiri pe aceeasi tema

- Surprizele sosite din zona televiziunii se țin lanț, iar ultima veste a surprins pe toata lumea: Ilinca Vandici și Vladimir Draghia vor prezenta impreuna o noua emisiune la postul de televiziune Kanal D. Ilinca Vandici și Vladimir Draghia vor modera Fan Arena, o emisiune de tip talk-show dedicata fanilor…

- Vladimir Draghia si Ilinca Vandici vor prezenta impreuna, in aceasta toamna, la Kanal D, „Fan Arena”, o emisiune care vine in intampinarea milioanelor de romani care urmaresc „Exatlon” cu sufletul la gura si care isi doresc sa afle cat mai multe detalii despre ce se intampla in Republica Dominicana,…

- Recent, Giani Kirita a luat cel mai important examen din viata sa, scrie stirilekanald.ro. Dupa ce, in toamna, a frecventat cursurile organizate de Federatia Romana de Fotbal, pentru obtinerea licentei A de antrenor, Giani nu a sustinut si examenul final, deoarece a plecat in Republica Dominicana.…

- "Vulturii" Giani Kirita si Catalin Cazacu l-au cooptat pe Victor Slav in echipa, reunindu-se intr-un trio de exceptie, acestia prezentand un late night show antrenant care nu ii va lasa indiferenti pe fanii acestora si care va instiga la distractie si voie buna. Citeste si ULTIMA ORA: Bianca…

- Vladimir Draghia a facut o nunta restransa, dar cu toate acestea la ceremonie au participat mulți dintre colegii, dar și rivalii sai de la concursul Exatlon Romania. Deși a marturisit ca nunta sa cu Alice Cavaleru va fi una destul de restransa, Vladimir Draghia i-a avut alaturi la cel mai important…