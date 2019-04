Bombă la aeroport. Aproximativ o mie de pasageri au fost evacuaţi de urgenţă de pe Aeroportul Internaţional Anuntul privind alerta cu bomba de la aeroport a fost data la pranz, dupa ce administratia aeroportului a primit o scrisoare anonima. Expertii in dispozitive explozive, insositi si de caini special dresati pentru a detecta bombe au fost trimisi la fata locului sa verifice tot aeroportul. In urma acestui incident, mai multe zboruri au fost anulate sau intarziate, potrivit rt.com. Potrivit reprezentantilor politiei din capitala Ucrainei, la aeroport nu a fost gasit niciun dispozitiv exploziv, iar cursele aeriene au fost reluate dupa o ora de la producerea incidentului, potrivit… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

