- Dosarul trimis de DNA la Parchetul General, in care Calin Popescu Tariceanu era acuzat de medicul Vladimir Marinescu ca si-ar fi falsificat declaratia de avere pentru 2011, a fost clasat de procurorii de la aceasta structura de parchet, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.Sursele…

- Istvan Beke si Zsoltan Szocs se vor putea apara de aceste acuzatii pe data de 23 martie, cand vor fi audiati. Un colaborator sub acoperire al procurorilor DIICOT a fost audiat, ieri, prin videoconferinta - cu imaginea si vocea voit alterate - in procesul celor doi extremisti HVIM (n.r. - Gruparea de…

- Matei Vintila, socrul lui Serban Huidu, este urmarit penal de Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 5 pentru mai multe infractiuni. Matei Vintila este urmarit penal pentru infracțiunea de inșelaciune. In plus, in dosarul fostului senator de Valcea se cerceteaza și alte fapte penale: fals in…

- Cozmin Gușa a fost acuzat de Sorin Ovidiu Vantu ca i-a furat Realitatea TV, numindu-l escroc și parazit! Gușa, acționar la televiziunea de știri, alaturi de Maricel Pacuraru, a dezvaluit, la B1 TV, ca toate actele preluarii Realitatea TV se afla la DNA.”A avut și vremuri mai bune, ca sa viu…

- Dosarul „Diplomelor fara licența” face alte „victime”. O alta profesoara, Ramona Gligor, a fost condamnata pentru savarsirea infractiunii de luare de mita in forma continuata, la...

- Un nou anunț bomba in peisajul justiției din țara noastra! Dupa Alina Bica, fosta șefa a DIICOT, iata ca și actual șef al acestei institituții, Daniel Horodniceanu, a declarat marți, la sediul Ministerului Justiției, ca a solicitat Direcției Naționale Anticorupție (DNA) sa studieze dosarul in care este…

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au clasat dosarul privind suspendarea si rezilierea contractului de consultanta pe autostrada Orastie-Sibiu, lot 3. In prezent, conform informatiilor Capital, procurorii DNA instrumenteaza numai dosarul privind constructia lotului 3 al autostrazii Orastie-Sibiu.

- Curtea Suprema este asteptata vineri sa judece ultimul termen din dosarul in care Viorel Hrebenciuc si fiul sau Andrei, Tudor Chiuariu si Ioan Adam sunt acuzati de acte de coruptie. La termenul de miercuri DNA a solicitat o pedeapsa maxima de 12 ani cu executare pentru fostul deputat Viorel Hrebenciuc.

- Un avocat care a lucrat in Ucraina cu fostul manager de campanie al presedintelui Donald Trump, Paul Manafort, a recunoscut ca a mintit FBI, in cadrul anchetei privind amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale americane din 2016, scrie The Guardian. Alex van der Zwaan, care este casatorit cu fiica…

- WASHINGTON - Ginerele unui miliardar rus a admis marți ca a mințit anchetatorii despre comunicarile sale cu fostul consilier al campaniei Trump. Procurorul special Robert Mueller a anuntat punerea sub acuzare a lui Alex van der Zwaan care ar fi mintit FBI in legatura cu continutul discutiei purtate…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au programat pentru miercuri dezbaterile finale in dosarul retrocedarilor ilegale de paduri, in care sunt judecati Viorel Hrebenciuc, fiul acestuia, Andrei Hrebenciuc, Tudor Chiuariu si Ioan Adam.Dosarul a fost trimis in instanta in ianuarie…

- Fostul adjunct al Poliției Prahova a declarat, duminica la Antena 3, ca toate intituțiile statului au avut cunoștința de grupul infracțional de la Ploiești, deși Laura Codruța Kovesi neaga acest aspect.

- Moartea miliardarului Dinu Patriciu a lasat in urma o multime de intrebari fara raspuns si lucruri nerezolvate. Dupa ce acesta a trecut in nefiinta, fiicele lui, Ana și Maria, i-au deschis proces fratelui lor vitreg, Andrei Alexandru Stefan.

- Scandalul de la DNA Prahova ia amploare. Un inculpat celebru a facut dezvlauiri incredibile despre Mircea Negulescu, zis Portocala. Razvan Alexe a rupt tacerea in direct la Romania TV. Acesta a spus ca a fost pus sa faca denunturi false cu identitate protejata, iar 'cu ajutorul' acestora…

- Ministrul de Externe din Olanda, Halbe Zijlstra, a demisionat la doar o zi dupa ce a fost acuzat de minciuna și a recunoscut. Acesta a spus ca a mințit cand a spus ca a participat la o intalnire din 2006 in care președintele Vladimir Putin ar fi evocat planurile sale referitoare la o 'Rusie Mare'. …

- Ministrul de externe olandez, Halbe Zijlstra, a demisionat, marti, la o zi dupa ce a recunoscut ca a mintit atunci cand a afirmat ca a luat parte, in 2006, la o intalnire in care presedintele rus Vladimir Putin ar fi evocat planurile sale privind o 'Rusie Mare', transmit Reuters si AFP.Potrivit…

- Victor Ponta e acuzat, de DNA Ploiesti, ca a primit 220.000 de euro pentru a-i asigura lui Sebastian Ghita un loc eligibil la alegerile din 2012. Este vorba despre dosarul intitulat ”dosarul Tony Blair”, iar Vlad Cosma a facut noi dezvaluiri, luni seara, la Antena 3. Astfel, conform lui Cosma, șeful…

- Noi dezvaluiri bomba in cazul șefului DNA Ploiești, Lucian Onea și procurorul Portocala, care au fost inregistrați de fostul membru al PSD, Vlad Cosma, in timp ce falsificau probe in dosarul in care este implicat Sebastian Ghița.

- Antena 3 a facut publica, duminica seara, o inregistrare care arunca in aer DNA și care devoaleaza mișcarile unui grup infracțional organizat in cadrul instituției. Fostul deputat PSD, Vlad Cosma dezvaluie informatii cutremuratoare referitoare la comportamentul socant al procurorului Portocala. Acesta…

- Victor Ponta a solicitat procuroarei DNA Alexandra Lancranjan, care instrumenteaza dosarul Tel Drum, sa ii comunice in scris calitatea pe care o are in dosar, pentru a demonstra ca nu este denunțator. Documentul prezentat in exclusivitate de STIRIPESURSE.RO ascunde insa o alta posibila „bomba”.„Avand…

- SCANDAL INTERNATIONAL MISTER…Legaturi periculoase intre DNA Iasi si un ofiter sub acoperire din R. Moldova suspendat! IDENTITATE…Reporterii Vremea Noua au reusit sa probeze ceea ce, pentru multa vreme, parea o fata morgana. In sfarsit identitatea misteriosului investigator sub acoperire, care a actionat…

- Fostii lideri PDL, Vasile Blaga si Adriean Videanu, sunt cercetati de procurorii DNA pentru marturie mincinoasa. Cei doi politicieni au dat declaratii in dosarul finantarii alegerilor prezidentiale din 2009, dar marturiile ar fi fost in contradictie cu probele anchetatorilor, informeaza ziare.com.…

- Decizie suprinzatoare a procurorilor DIICOT Brașov in dosarul sinuciderilor provocate de controversatul joc Balena Albastra, mai exact, acel joc prin care adolescenții erau indemnați sa se sinucida. DIICOT Brașov a confirmat pentru Evenimentul Zilei ca au fost clasate cazurile de sinucidere care au…

- Gabriel Predoiu, fratele șefului Serviciului de Informații Externe (SIE), a fost recunoscut la DIICOT de una dintre victimele rețelei de prostituție. Primele declarații ale barbatului condamna acuzațiile care i se aduc, spunand ca, fiind tatal unei adolescente, nu ar fi putut comite astfel de fapte,…

- Omul de afaceri clujean Ioan Bene, condamnat definitiv la inchisoare cu executare in dosarul fostului presedinte al Consiliului Judetean Cluj Horea Uioreanua fost dat in urmarire generala de polițiști pentru a fi dus la inchisoare.

- Scandalul uriaș care a izbucnit in urma cu cateva zile, dupa ce jurnalistul Catalin Tolontan a dezvaluit ca numele unor importanți funcționari ai statului apar intr-un dosar al DIICOT privind o rețea de prostituție cu minore, nu pare sa se termine.

- In aceasta dimineața la ICCJ s-a inregistrat o bomba in dosarul in care fostul deputat Sebastian Ghița este cercetat alaturi de alți procurori și polițiști. Procurorul Mircea Negulescu, mult mai bine cunoscut opiniei publice sub numele de "Portocala" va fi reaudiat de instanța suprema.

- Detalii noi ies la iveala in controversatul dosar TelDrum! Mai eaxct, un detaliu de-a dreptul șocant iese la iveala din rechizitoriul trimis de procurorii DNA la instanța in dosarul in care compania Tel Drum și administratorii sai sunt acuzați de fraudarea fondurilor europene. Astfel, deși dosarul vizeaza…

- Cei patru angajați ai Primariei Campina, implicați in dosarul de delapidare, cel privind utilizarea in scopuri personale a peste 12 tone carburant de la Serele Municipale, și-au recunoscut vinovația și au incheiat acorduri de recunoaștere cu procurorii Direcției Naționale Anticorupție.

- Unul dintre cei patru candidati ramasi in cursa pentru ocuparea functiei de manager la Serviciul Judetean de Ambulanta Bihor (SAJ Bihor) a fost scos din concurs, dupa ce a declarat fals ca nu are probleme cu legea.

- PUNCT SI DE LA CAPAT…Chiar daca pare greu de crezut, o decizie a Tribunalului arunca pe apa sambetei patru ani de procese. Mai exact, instanta a decis ca dosarul in care 22 de vamesi au fost trimisi in judecata pentru luare de mita sa fie reluat de la zero, dupa ce completul de judecata investit [...]

- Magistratii de la Tribunalul Vaslui au decis, marti, reluarea de la zero a procesului in care 22 de vamesi de la Vama Albita erau judecati pentru fapte de coruptie. Decizia vine dupa ce judecatorul care a instrumentat dosarul vamesilor a plecat la o alta instanta, exact inainte de ultimul…

- Chiril Lucinschi, fostul deputat din Republica Moldova, se afla in acest moment in judecata in dosarul fraudelor bancare. Ilan Șor, primarul orașului Orhei, a marturisit in instanța faptul ca i-a oferit bani inculpatului. Suma se ridica la aproape jumatate de milion de dolari.

- La Oficiul de Stat pentru Invenții și Marci a fost inregistrata in luna decembrie cererea unui anume Vasile Ouatu pentru protejarea denumirii Volei Club Unic Piatra Neamț. Intregistrarea este pentru ”clasa 41- Educație; instruire; divertisment; activitați sportive si culturale” și duce gandul spre fosta/actuala…

- Valerian Mihai Ciprian Lucan, fiul profesorului Mihai Lucan, doctorul in jurul caruia s-a declansat un urias scandal de coruptie, este singurul candidat pentru functia de medic primar specialitatea Urologie la Spitalul Judetean Suceava. Dosarul sau a fost admis, iar concursul va avea loc la data de…

- Un barbat in varsta de 28 de ani a recunoscut in fata instantei ca este autorul atacului cu bombe care a vizat autocarul echipei de fotbal Borussia Dortmund in aprilie anul trecut. El a negat ca a avut vreo intentie criminala, transmite agenția DPA, citata de Agerpres.

- Dosarul privind angajarea unor persoane in cadrul Ministerului pentru Relatia cu Parlamentul (MRP), despre care procurorii spun ca ar fi fost aranjat, a fost trimis in judecata de DNA, unul dintre inculpati semnand un acord de recunoasterea vinovatiei, anunta, miercuri, parchetul.

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul Teritorial Ploiesti au dispus sesizarea instantei de judecata, in baza dispozitiilor art.483 Cod procedura penala, cu acordul de recunoastere a vinovatiei inculpatului DOBRICA DUMITRU, consilier judetean in cadrul Consiliului Judetean…