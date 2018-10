La opt luni distanța de momentul in care anunța ca și-a dat demisia de la Antena Stars, Vj Raru s-a intors astazi pe TV, la același post, in postura de prezentator al matinalului. Vj Raru este iarași gazda Star matinalului de weekend alaturi de Nasrin Ameri. Prezentatorul fusese inlocuit de Andrei Stefanescu, dar pentru ca […] The post Bomba in televiziunea din Romania! Un prezentator celebru s-a intors la Antena appeared first on Cancan.ro .