- Din 25 martie, in fiecare duminica, de la ora 11:00, PRO TV le aduce telespectatorilor Inspiratia de weekend! Emisiunea va fi prezentata de Andressa (Andreea Retea), unul dintre primii bloggeri din Romania, si Irina Fodor. Cele doua prezentatoare vor veni cu idei pentru destinatii de vacanta, petrecerea…

- Olivia Steer a vorbit deschis despre drama prin care a trecut. Jurnalista a povestit cea mai grea perioada din viața ei, cand și-a pierdut sora. Soția lui Andi Moisescu nu și-a putut stapani lacrimile, in timp ce povestea despre pierderea pe care a suferit-o. Sora ei s-a luptat cinci ani cu necruțatoarea…

- Dupa ce ieri am obținut o noua porție de caștiguri considerabile bazandu-ne numai pe partidele din optimile UEFA Europa League, astazi acumulam profit investind pe competițiile interne. Plusam cu meciurile de tenis programate in rundele finale ale turneului de la Indian Wells. Ponturile zilei: Trecem…

- O femeie de 37 de ani din Olt a fugit de acasa cu bebelușul ei de doar doua luni. Poliția din orașul Balș a fost alertata de soțul tinerei și incearca sa-i dea de urma. Victor Ștefan Coșerin, soțul alarmat, a declarat, pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, ca femeia „a plecat pe geam” și ca […]…

- Bianca Dragușanu este o figura cunoscuta in showbiz-ul romanesc. Se bucura de o cariera de succes in televiziune și are o familie perfecta, despre care spune ca o face sa se simta implinita. Cu toate acestea, viața moderatoarei de televiziune nu a fost tot timpul „roz”.

- Un lider interlop foarte cunoscut in Romania a povestit, cu lux de amanunte, cum a scapat cu viața din doua tentative de asasinat puse la cale de doi dintre cei mai periculoși mafioți romani. Este vorba de sibianul Dorel Hanea și de dambovițeanul Florin Ghenosu. Primul care a incercat sa-l omoare a…

- Premiera la Iași. Un barbat acuzat ca a provocat un accident rutier soldat cu doi morți a fost condamnat pentru omor calificat și nu pentru ucidere din culpa, cum trateaza, de regula, justiția romana cazurile de acest fel. Din acest motiv, șoferul gasit vinovat a primit o pedeapsa record, de 19 ani…

- Deși este una dintre cele mai apreciate vedete de televiziune, Andreea Mantea s-ar putea desparți de trustul Kanal D. Potrivit cancan.ro , bruneta are o oferta de la Silvia Epure, producator de film și televiziune, care i-a facut o propunere de colaborare pentru o serie care urmeaza sa fie vanduta gigantului…

- Israela a fost gasita moarta in locuința ei. A murit de mai multe zile și a fost nevoie de folosirea forței pentru a se putea intra in apartamentul ei. Pe 8 februarie a avut ultima intervenție la televizor. Ocazie cu care a vorbit despre boala cu care se confrunta și care nu ii da place […] The post…

- A ținut-o secreta foarte mult timp și nu a vrut sa dea detalii despre iubita lui! Acum, Mircea N. Stoian a anunțat ca s-a desparțit de doamna pe care o iubea. Jurnalistul nu a vrut sa ofere detalii despre motivele care au dus la separare. Acesta i-a transmis și un mesaj de desparțire fostei sale […]…

- Avem in fața un weekend de excepție, in cadrul caruia cele mai importante campionate ale Europei, și nu numai, vor etala noi runde și meciuri de foc. Avand la dispoziție o oferta imbelșugata, suntem setați pe profit! Astazi ne focusam pe prologurile celor mai importante intreceri interne din fotbalul…

- Mircea N. Stoian arunca bomba și susține ca știe adevarul despre “Asia Express“. Jurnalistul a scris un articol pe blogul sau personal și și-a exprimat fara rețineri parerea atat despre emisiunea difuzata ae Antena, cat și despre personajele care iau parte la acest proiect și nu numai. “Acum doua zile,…

- Celebrul traficant de droguri Dan Chioru, cel care iși ținea marfa intr-un cavou, și-a primit pedeapsa! Judecatorii au apreciat ca faptele comise de traficant reprezinta un pericol social evident, așa ca il vor ține la inchisoare mulți ani de acum inainte! A scapat cu o achitare polițistul care se presupunea…

- Mircea Stoian le ataca dur pe vedetele noastre autohtone. Recent, a scris pe blogul sau un articol, in care personajul principal este Mihaela Radulescu, insa nu a scapat nici Andra, colega de platou a divei de Monaco. Jurnalistul considera ca Mihaeala este o prezența mai interesanta decat Andra. “Marturisesc…

- S-a dezlanțuit jihadul intr-unul dintre cele mai apreciate localuri de pe Șoseaua Nordului, din Herastrau, unde a fost ploaie de sticle, pahare, pumni și picioare. Diana Gureșoaie a dat o petrecere rasunatoare de ziua ei in care nu a curs doar șampanie, ci s-a aruncat și cu pahare, ajungandu-se la un…

- E vineri, e din nou timpul pentru a ne lansa in analizele campionatele de rang inalt ale ”Batranului continent”. Totuși, in ciuda ofertei bune, astazi nu facem altceva decat sa ne incalzim pentru ce urmeaza. Avem in fața un weekend incarcat la maximum de evenimente și mai ales o mulțime de derby-uri…

- New York Times pregateste o emisiune de televiziune, un program de informatii saptamanal de circa o jumatate de ora, nou semn al diversificarii cotidianului, relateaza AFP, citat de Agerpres.

- „The Motans” revine cu o noua piesa care se numește “Drama Queen”, o noua surpriza pentru fanii artistului. Piesa a fost compusa și produsa de solistul trupei de peste Prut, Denis Roabeș, și Alex Cotoi, cu care a mai colaborat și pentruhit-urile “Friend Zone”, “Weekend”,“Nota de plata”, “August”. De…

- Aflata de mai bine de 24 de ore sub cod portocaliu de viscol și ger, țara noatra va fi lovita de un nou ciclon mediteranean, care va aduce cu el mai multe ninsori, dar și zapada troienita in partea de sud a tarii. Anunțul a fost facut astazi, 27 februarie, cu puțin timp inainte de […] The post Romania…

- Mircea N. Stoian a aflat „rețeta” dupa care PRO TV iși alege caștigatorii emisiunilor. Jurnalistul susține ca și in edițiile trecute de la „Ferma Vedetelor” s-au luat in considerare aceleași criterii. Și nu vorbim doar de „Ferma”, ci și de alte show-uri marca PRO TV, precum „Fort Boyard”, „Supraviețuitorul”…

- Moment emotionant in platoul emisiunii "Star Matinal de Weekend". La ultima editie in care Raru s-a mai aflat la carma emisiunii, prezentatorul anuntandu-si despartirea zilele trecute, colegii i-au pregatit o surpriza colosala simpaticului prezentator.

- Incepand de sambata, 3 martie, Andrei Ștefanescu se va alatura familiei Antena Stars și va prezenta emisiunea ”Star Matinal” alaturi de Nasrin Ameri și de asistenta Roxana Nicolae. Andrei marturisește ca are emoții, dar este și foarte bucuros ca va face parte din echipa matinala de weekend de la Antena…

- Vești proaste pentru fanii matinalului de weekend! Cornel Moraru, alias VJ Raru, realizatorul emisiunii Star Matinal de weekend, va pleca de la postul TV Antena Stars. Acesta va prezenta ultimele emisiuni in acest weekend (24-25 februarie), intre orele 9.00 și 13.00. VJ Raru a venit la Antena Stars…

- Dana Chera, fosta Grecu, este insarcinata. Vedeta Antenei 3 va deveni mama pentru a treia oara la varsta de 40 de ani. Trecuta recent printr-un divorț, jurnalista susține ca se simte implinita și este foarte fericita ca a ramas gravida. Dana Chera mai are o fata de 14 ani și un baiat de 11 ani, […]…

- De șase ani, Cat Music ocupa primul loc in topul celor mai ascultate piese ale anului la radio. Potrivit Media Forest, din anul 2012 pana astazi, cele mai difuzate single-uri au fost ale artiștilor Cat Music. In 2017, „Weekend“ a fost cea mai difuzata piesa a anului. Colaborarea dintre The Motans și…

- Ștefan Lungu și Alexandra Dinu sunt prieteni de ani buni, deși mulți cred ca intre ei este, de fapt, o relație de iubire. Fosta soție a lui Adi Mutu se ințelege de minune și cu fiica acestuia, alaturi de care a fost pozata recent chiar de Ștefan. Sunt cei mai buni prieteni de 18 ani, […] The post Cum…

- VREMEA SAMBATA IN BUCUREȘTI ”Maine, vom avea maxima de 8 – 9 grade și minima de -1 – 0 grade, cer variabil ziua și se va innora treptat din orele serii, vantul va fi in general slab. Precipitațiile vor lipsi. VREMEA DUMINICA IN BUCUREȘTI Duminica, vremea va fi inchisa, normala din punct de vedere termic,…

- Soții care au devenit virali cantand in metroul din Paris, Marius si Georgiana, au venit la „Romanii au talent”. Prestația lor i-a impresionat pe jurați, care le-au oferit fiecare cate un „DA” soților deveniți celebri pe internet. „Soția mea nu a vrut sa spuna, dar visul ei a fost sa apara in fața Andrei”,…

- Prezentatorul de televiziune Mircea Badea a facut declarații cu totul neașteptate la emisiunea pe care o are la TV, dand de ințeles ca se gandește sa se retraga. Mirccea Badea, care formeaza un cuplu in viața de zi cu zi cu Carmen Bruma , este prezent pe micile ecrane de foarte mulți ani. In ediția…

- Prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea este in stare de orice pentru familia ei, lucru pe care l-a spus cat se poate de raspicat.Gabriela Cristea are o familie fericita alaturi de muzicianul Tavi Clonda și de fiica lor, Victoria, primul lor copil.Gabriela Cristea, despre a carei revenire pe…

- Din 13 februarie, reality-show-ul Ferma vedetelor va da startul unei competiții aprige pentru 6 perechi de vedete ce vor intra in cursa pentru titlul de Fermierul anului și marele premiu de 50.000 de euro. Pe langa mult-temutul Nea Rața, care are grija sa transforme vedetele in fermieri adevarați, Monica…

- Surse DAS (Departamentul Anchete Speciale al CANCAN.ro) informeaza ca deputatul giurgiuvean Andrei Alexandru, fost sef la OSIM, poreclit "Bibelou", a patit un mare pocinog cu soferul lui. CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta in exclusivitate toate detaliile.

- Dupa ce CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , a detonat bomba inceputului de an, publicand, in exclusivitate, imagini in care ambasadoarea Olandei apare la aceeasi masa, de Revelion, cu "Regele Asfaltului" Nelu Iordache, se pare ca Stella Ronner Grubacic s-a suparat rau de tot pe publicatia noastra!…

- Gabriela Cristea nu s-a putut resemna cu gandul ca Bianca Dragusanu a inlocuit-o definitiv la ”Te vreau langa mine” si a luat atitudine. Vedeta i-a amenințat cu procesul! Ce i-au promis sefii de la Kanal D. Potrivit cancan.ro, Surse din apropierea vedetei au dezvaluit ca intalnirea dintre Gabriela Cristea…

- A muncit si le-a dovedit turcilor ca merita sa ramana titulara postului de prezentatoare a emisiunii ”Te vreau langa mine”. Sefii de la Kanal D au dat verdictul, dupa un weekend in care le-au tinut in stand-by pe Bianca Dragusanu si pe Gabriela Cristea. Iubita lui Victor Slav a castigat ”meciul” cu…

- BOMBA de ULTIMA ORA in televiziune: mult-anuntata revenire nu mai are loc! Gabriela Cristea est OUT de la ”Te vreau langa mine”! Sefii Kanal D au gasit imediat alta prezentatoare. Sefii de la Kanal D au dat verdictul, dupa un weekend in care le-au tinut in stand-by pe Bianca Dragusanu si pe Gabriela…

- Brigitte Sfat a mers in club fara Ilie Nastase, iar apoi a iesit la shopping cu un alt barbat, alaturi de care a luat la rand magazinele unui mall din Capitala, in cautare de cadouri, fiind surprinsa de Cancan. Soc in showbiz: "Am fost la notar, pentru DIVORT". Bomba sfarsitului de an…

- Mircea Radu parasește emisiunea “Femei de 10, Barbați de 10”, pe care o prezenta, la TVR 2, alaturi de Marina Almașan, și va debarca la vechea dragoste, Antena 1. Prezentatorul n-a rezistat ofertei pe care a primit-o de la Antena 1, postul TV de care se leaga marele sau succes, emisiunea “Din dragoste”,…

- Realizatorul Mircea Radu se intoarce la Antena 1, informeaza paginademedia.ro. Mircea Radu si-a prezentat demisia de la postul public de televiziune, el realizand emisiunea „Femei de 10, Barbati de 10” la TVR 2, impreuna cu Marina Almasan. “Momentan, suntem in discutii cu Mircea Radu, legate de format…

- O jurnalista din Alba a primit, miercuri, titlul de ”#EROINAZILEI” la o emisiune a postului de televiziune Antena 3, pentru ca promoveaza obiective și lucruri frumoase din județ. Andreea Bogdan, originara din Sibiu, lucreaza pentru site-ul județean ab.ro și la Radio Romania Actualitați. In trecut, ea…