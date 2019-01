Stiri pe aceeasi tema

- Bomba in lumea mondena din Romania! Leta Ilie, fosta sotie a lui Sabin Ilie, a fost surprinsa de paparazzii Spynews.ro in compania unui barbat celebru, care a fost casatorit cu una dintre cele mai in voga cantarete din industria muzicala romaneasca.

- Razvan Botezatu a decis sa se mute definitiv in Germania. Acesta a anunțat ca vrea sa vanda casa pe care o are in Romania. Razvan Botezatu, fostul prezentator al matinalului de la postul de televiziune Antena Stars, s-a hotarat sa se stabileasca definitiv in Germania. Acesta nu iși mai dorește sa se…

- Ieri era, azi... nu mai e si uite asa, Raluka, se pare ca, a ramas singurica in prag de sarbatori. Dupa o relatie care a durat mai bine de doi ani, artista si iubitul si-ar fi spus "adio". Ruptura dintre cantareata si omul alaturi de care se vedea o viata-ntreaga, s-ar fi petrecut in urma cu ceva timp.…

- Un celebru cantareț din Romania, batut cu salbaticie! Manelistul Gabriel Marian Moise – nume de scena Gabița de la Buzau – a cantat ntr-o discoteca din satul Tabarasti, judetul Buzau, numai ca show-ul s-a incheiat cu o bataie zdravana. Gabița de la Buzau a fost agresat de patronul localului, poreclit…

- L-ai vazut ani de zile zi de zi la tv, iar acum a luat o decizie neasteptata. Indragitul prezentator a parasit Romania și a plecat sa lucreze in Germania. Decizia a luat-o dupa ce a fost dat afara din TV și a ramas fara venituri. Dupa ce a incetat colaborarea cu postul de televiziune Antena Stars, Razvan…

- Teo Trandafir și Bursucu' au fost nominalizați la premiile TV Mania, unde caștigatorii vor fi selectați pe baza votului online oferit de telespectatori. Anunțul a fost facut chiar de Teo Trandafir pe pagina sa de Facebook. PANICA TOTALA pentru TEO TRANDAFIR. A aparut la emisiune plina de SANGE!…