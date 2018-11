Stiri pe aceeasi tema

- Bomba in showbiz! Carmen de la Salciua si Culita Sterp nu au divortat! Cum au fost surprinsi cei doi artisti, dar si care este adevarul despre casnicia lor a dezvaluit Culița, intr-o intervenție in direct la Antena Stars.

- Culița Sterp și Carmen de la Salciua nu au divorțat! Cel puțin pentru moment. Bomba a fost aruncata chiar de artist. In urma cu mai multe luni, cei doi s-au acuzat reciproc de infidelitate și au decis sa mearga pe drumuri diferite. Dar, in prezent, in acte, sunt casatoriți! Chiar și in aceste condiții,…

- Deși toata lumea știa ca cei doi interpreți de muzica populara, Culița Sterp și Carmen de la Salciua au divorțat, iar acum sunt doi oameni liberi, artistul rupe tacerea și arunca bomba! De fapt, cei doi sunt inca soț și soție!

- Carmen de la Salciua si Culita Sterp vor fi impreuna de Craciun, mai exact pe 26 decembrie, atunci cand vor canta amandoi in cadrul unui eveniment care are loc in Serbia. Carmen de la Salciua, goala in pat! Cantareata n-a mai rezistat si a dat hainele jos FOTO Anuntul a fost facut pe…

- Carmen de la Salciua abordeaza in cea mai recenta piesa a ei, „Coboara Doamne pe pamant", un subiect pe cat de delicat, pe atat de prezent in societatea romaneasca: saracia, durerea, fericirea, sanatatea si goana dupa bani. De multe ori uitam de noi, de sanatatea noastra, uitam sa iubim, uitam sa fim…

- A fost o perioada extrem de stresanta pentru Carmen de la Salciua. In urma cu cateva luni, se desparțea cu scandal de Culița Sterp, iar in urma cu doar cateva zile, www.spynews.ro dezvaluia imagini compromițatoare cu artista și un amic al acesteia.

- O informație falsa s-a propagat cu repeziciune pe rețelele de socializare in ultimele ore. Un site autohton a raspandit vestea ca cea mai iubita artista din muzica populara si de petrecere, Carmen de la Salciua, si fostul ei sot, Culita Sterp, ar fi murit intr-un accident de masina, iar acest mesaj…

- Alte vedete a fost "omorate" de un site fantoma! Carmen de la Salciua s-a speriat cumplit atunci cand a inceput sa primeasca apeluri deoarece apropiatii ei au citit pe internet ca ar fi murit in accident de masina. In aceeasi situatie a fost si Culita Sterp, deoarece s-a scris ca au murit impreuna.