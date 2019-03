Stiri pe aceeasi tema

- Marian Mexicanu, pe numele real Marian Batanasi, si Ana Maria Stoian s-au casatorit "Sper ca asta e ultima data cand ma insor", a spus Marian Mexicanu. Marian Mexicanu si Ana Maria au vrut sa se casatoreasca inca de la finalul anului trecut, dar evenimentul a fost anulat. Iata, insa,…

- Vestea i-a uimit pe unii, in timp ce alții au marturisit ca le vine greu sa creada. "Mihai Bendeac va fi tatic! Și nici el nu realizeaza foarte tare asta. Din cum a prezentat situația, m-am speriat puțin, mi s-a parut ca a spus-o printre altele. El e foarte speriat, a incercat sa faca din…

- Raluca Paraschiv, unul dintre cei mai cunoscuți și talentați make-up artiști din Romania, și soțul ei, Alex Anton, iși uneau destinele și erau cei mai fericiț acum cateva luni. Invitata la o emisiune tv, Raluca Paraschiv a dezvaluit ca trece printr-o perioada agitata, care a facut-o sa piarda 9 kilograme.…

- Scandalul iscat intre Dani Mocanu și fost sa iubita ia amploare. Bianca vrea sa depuna plangere impotriva lui Dani Mocanu, blonda susținand ca traiește in permanența in teroare. Mai mult, fosta iubita a manelistului spune ca acesta a vrut sa o „scoata la produs”.

- Bomba in lumea mondena din Romania! Leta Ilie, fosta sotie a lui Sabin Ilie, a fost surprinsa de paparazzii Spynews.ro in compania unui barbat celebru, care a fost casatorit cu una dintre cele mai in voga cantarete din industria muzicala romaneasca.

- Fostul mare campion la tenis Ilie Nastase este decis sa-și refaca viața alaturi de actuala sa partenera de viața. Acesta a anunțat ca se insoara pentru a cincea oara. Ilie Nastase, in varsta de 72 de ani, traiește de cateva luni o poveste de dragoste cu Ioana Simion, in varsta de 42 de ani, cea alaturi…

- Razvan Lucescu a vorbit despre sacrificiile și compromisurile pe care le-a facut in viața personala. Unul dintre acestea este acela de a sta departe de familia sa. "Sunt 11 luni plecat de acasa, iar cand am vacanța vreau sa ma simt bine in casa mea la București. Soția nu sta cu mine, avem…