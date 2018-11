Stiri pe aceeasi tema

- Alexandra Becali a fost surprinsa de SpyNews impreuna cu noul ei partener, Mihnea Grigoriu, nimeni altul decat fiul milionarului Dan Constantin Grigoriu. Cunoscut pentru faptul ca traieste viata la maximum, tanarul a reusit sa o cucereasca pe fiica lui Gigi Becali. Cat de frumoasa este fiica…

- Brigitte Nastase a anunțat, luni seara, ca s-a casatorit cu noul sau iubit , Cornel. Cei doi indragostiți și-au facut recent apariția la un mare eveniment monden. Alaturi de Cornel, Briggite pare tare fericita. Cei doi s-au asortat la perfecție la un eveniment monden. Ea a purtat o rochie lunga cu paiete,…

- Brigitte Sfat s-a casatorit in mare secret cu iubitul sau tinerel, iar viata sa a luat-o din nou pe un drum normal si fericit. Totul s-a intamplat, insa, in mare secret, iar noi avem toate detaliile. Brigitte Sfat a oferit un interviu in exclusivitate pentru Spynews.ro, in care a vorbit despre decizia…

- O iubește la fel de mult, dar nimic insa nu mai e la fel. Și totuși, povestea lui Alex are ceva aparte, scrie virale.ro. „Am cunoscut-o pe Catalina acu 22 de ani. A fost dragoste la prima vedere. Ne potriveam și ne iubeam. Ne iubeam și ne completam. O spun eu, barbat odata rece și indiferent.…

- Bomba in showbiz. Gwyneth Paltrow si Brad Falchuk s-au casatorit in mare secret, in acest weekend. Gwyneth Paltrow si Brad Falchuk sunt impreuna de trei ani, iar in weekendul ce tocmai a trecut au decis sa-si uneasca destinele.

- Invitat la emisiunea Access Hollywood, Ed Sheeran a fost intrebat de moderatorul emisiunii despre planurile de nunta, moment in care artistul a aruncat bomba: s-a insurat deja! De asemenea, el a aratat ca poarta deja o verigheta pe deget.

- Rihanna se afla in vizita in Cuba alaturi de actorul si muzicianul Donald Glover, cu scopul de a filma impreuna ceea ce pare a fi un nou proiect, avand ca titlu provizoriu „Guava Island” (Isla Guayaba).