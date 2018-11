Simona Gherghe ar urma sa aduca pe lume pe cel de-al doilea copil, dupa ce in luna mai a anului trecut, vedeta tv a nascut o fetita. Suspiciunile ca Simona este insarcinata a doua oara au fost spulberate. Prezentatoarea emisiunii Acces Direct va deveni mama din nou. Jurnalista a fost data de gol de Dan Capatos, colegul ei de trust, in direct, in urma unei gafe. In ultima perioada, Simona Gherghe a evitat sa raspunsa daca este sau nu insarcinata pentru a doua oara. Adevarul a ieșit, insa, la iveala, fara voia ei. In momentul in care a citit o știre speculativa referitoare la acest subiect, Dan…