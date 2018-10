Stiri pe aceeasi tema

- Oana Lis a distribuit mesajul pe Facebook. "Apel catre prietenii din Sibiu: aș avea nevoie ca 1 sau maxim 2 persoane sa faca astazi sau cel tarziu maine la prima ora a dimineții o donație de sange – musai grupa 0 – RH negativ. Detalii legate de destinatar și ce trebuie anunțat acolo in privat.…

- Viorel Lis este foarte ingrijorat pentru starea de sanatate a soției lui. Oana Lis a marturisit ca și-a intins ligamentele in timpul unor exerciții fizice, dar ca nu și-a dat seama. Doctorii au avertizat-o ca daca nu urmeaza tratamentul strict, poate ajunge la operație. S-A AFLAT! Ce pensie…

- Oana Lis a ajuns de urgența la spital! Viorel Lis este foarte ingrijorat pentru starea de sanatate a soției lui. Blondina nu mai poate merge dupa ce a primit un diagnostic crunt de la medici. Oana Lis este imobilizata la pat! Vedeta nu se mai poate deplasa, in urma unui incident. Viorel, soțul vedetei,…

- "Bianca este una dintre cele mai bune femei pe care le-am cunoscut. Are un suflet extraordinar si este foarte sensibila. Sufera cand se cearta cu cineva. Mi-a plans in brate de multe ori dupa diferite divergente avute cu oameni pe care ea i-a ajutat. Ea se macina mult cand este atacata gratuit, chiar…

- Oana Lis incearca de fiecare data sa arate ca este o femeie puternica si poate trece peste orice. Chiar daca starea de sanatate a lui Viorel Lis este una delicata, Oana Lis a avut puterea sa iasa mereu in spatiul public si sa spuna lucrurilor pe nume, precizand ca ea este pregatita pentru orice.

- ANCOM a incheiat un protocol de colaborare cu SRI in anul 2013, care este in prezent funcțional, au precizat reprezentații instituției, la solicitarea MEDIAFAX, pe langa acesta mai fiind incheiate un acord și o convenție cu serviciul secret.ANCOM, instituție condusa in prezent de fostul premier…

- Oana Lis a spus ca ii va fi alaturi soțului ei pana in ultima clipa, dar, ea se comporta deja ca și cum acesta ar fi mort. Potrivit celor mai noi informații aparute in lumea mondena, soția lui Viorel Lis lirteaza cu barbați insurați. Și… spre ghinionul ei “s-a ars” zilele trecute, dupa ce soția unuia…