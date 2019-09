Stiri pe aceeasi tema

- Pregatirile sunt in toi pentru botezul fetitei Elenei Udrea, mai ales ca in mai putin de o ora va incepe slujba de crestinare. Elena Udrea este in culmea fericirii, la fel si iubitul ei, Adrian Alexandrov, pentru ca astazi isi vor vedea fetita devenind crestin.

- Bucurie mare in viata uneia dintre cele mai apreciate actrite de la Antena 1. Frumoasa blondina s-a casatorit astazi cu alesul inimii ei, la doar cateva luni dupa ce a fost ceruta in casatorie.

- Bucurie mare in randul fanilor lui Feli! Artista, extrem de discreta fiind, și-a botezat fiica in luna iunie, iar acum a facut publice, pe contul ei de Instagram, primele imagini de la fericitul eveniment.

- Catalin Bordea, cunoscut pentru talentul sa de comediant, a facut in secret nunta cu frumoasa lui soție, Livia! In aceasta dimineața, Bordea, a postat in online fotografii de la fastuosa ceremonie insoțite de un mesaj emoționant!

- Veste mare in showbizul international. Dwayne Johnson s-a casatorit. Frumoasa veste a fost data chiar de simpaticul actor pe retelele sociale. Acesta s-a casatorit intr-un cadru de vis, alaturi de iubita lui.

- Elena Udrea s-a intors in Romania, cel mai probabil ca urmare a deciziei Curții Constituționale prin care s-au declarat ilegale completurile de trei judecatori de la ICCJ.Citește și: Ministrul Muncii, REACȚIE RAPIDA dupa ce Iohannis a promulgat Legea pensiilor Elena Udrea și fetița…

- Elena Udrea s-a intors in țara astazi, dupa mai bine de un an petrecut in Costa Rica! Paparazzii Spynews.ro au filmat imagini in exclusivitate cu fosta blonda de la Cotroceni, la revenirea in țara.

- Prin geam, a fost filmata mama Elenei Udrea ce o ținea in brațe pe fiica celor doi. Romania TV a dat primele imagini. Mai multe surse au transmis informația ca Elena Udrea a ajuns in Romania. Adrian Alexandrov a fost filmat cand a plecat de acasa. Jurnaliștii credeau ca merge sa-și ia partenera de…