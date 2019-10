Stiri pe aceeasi tema

- Clara McGregor, acum in varsta de 23 de ani, a povestit pe Instagram despre cele mai grele momente din viața sa, potrivit Daily Mail. Clara, fiica cea mare a actorului Ewan McGregor, a scris pe rețelele sociale: „Vreau sa-mi fac timp sa vorbesc despre tulburarile psihice de care mie mi-a…

- O femeie din comuna Vulturu a fost amendata dupa ce a sunat la 112 si le-a cerut politistilor sa o convinga pe fiica ei, in varsta de 19 ani, sa nu mai plece cu prietena in club, a informat, luni, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea, potrivit Agerpres. "La data de 21 septembrie, in jurul…

- O femeie s-a spanzurat in podul blocului in care locuia, in Targoviște. Femeia, in varsta de 48 de ani, era mama a doi copii și a fost gasita fara suflare de o vecina. Echipajele de urgența nu au putut decat sa constate decesul victimei „O femeie in varsta de 48 de ani a fost gasita spanzurata in podul…

- Lidera partidului francez de extrema dreapta Adunarea Nationala (fostul Front National), Marine Le Pen, s-a separat de partenerul ei alaturi de care a stat un deceniu, Louis Aliot, la randul sau membru marcant al aceleiași formatiuni, relateaza agentia EFE. Louis Aliot, in varsta de 50 de ani, a confirmat…

- Fiica vitrega a regretatului om de radio Andrei Gheroghe și-a amintit de sfaturile pe care le-a primit de la acesta. Katarina Dyer sau Katarina, pe numele ei de scena, a debutat ca solista la varsta de 13 ani și acum se pregatește sa revina in showbiz cu mai multe colaborari muzicala. Fiica vitrega…

- Cassandra Rose Doohan, o tanara din Australia, și-a omorat bebelușul in varsta de numai patru luni pentru ca visul de a deveni mamica nu i-a satisfacut așteptarile. Potrivit debate.com.mx, tanara și-a maltratat fetița in numeroase randuri pana a omorat-o. Micuța Anastasia se afla in patuț cand tatal…

- Polițistul care a preluat apelul la 112 efectuat de Alexandra, fata care a fost ucisa de Gheorghe Dinca și care a fost acuzat ca a avut ”o atitudine refractara” ascunde o drama teribila, care ar fi putut sa-l sensibilizeze și mai tare.