- Veste mare in showbizul international. Dwayne Johnson s-a casatorit. Frumoasa veste a fost data chiar de simpaticul actor pe retelele sociale. Acesta s-a casatorit intr-un cadru de vis, alaturi de iubita lui.

- "Am fost intrebata daca voi mai intreba de Sorina. Mai mult decat atat, tin legatura cu familia Sacarin, care imi trimite mereu poze si filmulete din noua viata a copilei lor. In mod normal nu as posta nimic despre viata privata a unui copil, dar nimic din povestea aceasta nu a fost normal. Cred…

- Au aparut primele imagini cu Eva, fetița Elenei Udrea și a lui Adrian Alexandrov. Totul, in timp ce toata lumea se intreaba care este adevarul despre intoarcere in Romania a fostei blonde de la Cotroceni.

- Brigitte și Florin Pastrama sunt in culmea fericirii. Chiar daca s-au casatorit civil in urma cu cateva saptamani, frumoasa bruneta și cunoscutul... The post Brigitte si Florin Pastrama au facut nunta azi! Primele imagini de la eveniment appeared first on Renasterea banateana .

- Primul copil al Ducesei Meghan (37 de ani) si al Printului Harry (34 de ani), Archie Harrison Mountbatten-Windsor, a fost botezat sambata, 6 iulie. Ducii de Sussex au postat primele imagini de la eveniment.

- Celebra cantareata Otilia Bilionera este indragostita nebuneste, motiv pentru care a acceptat propunerea partenerului ei de a se casatori. Totul s-a desfasurat in mare secret, insa cum artista a oferit detalii despre marele eveniment, noteawza click.ro. Invitata in platoul emisiunii “Vorbeste Lumea”,…

- Fetita de 8 ani care a fost luata cu mascatii din casa unde a crescut este acum la Craiova, alaturi de sotii cu cetatenie romano-americana care au adoptat-o. Conform acestora, copilul ar fi acceptat sa fie alaturi de noua familie. Cei doi parinti au vrut sa adopte un copil pentru ca mama femeii care…