- Dupa ce a nascut a treia oara, fiica cea mica a fostului președinte Traian Basescu a luat o decizie radicala. (Super oferta de angajare) Daca, de-a lungul anilor, Elena Basescu a excelat in materie de vestimentație, de ceva timp pare ca nu ar mai acorda o importanța deosebita acestui aspect. CANCAN.RO,…

- CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, va prezinta, in exclusivitate, trioul amoros in care este implicat principalul favorit la caștigarea titlului de campion, la cea de-a doua ediție a concursului ”Exatlon”.(Super oferta de angajare) Yamato Zaharia traiește in secret o poveste de dragoste cu fosta iubita…

- Celebra actrita Rashida Jones a devenit mama unui baietel. Rashida a tinut sarcina departe de ochii lumii, vestea venind ca un soc pentru showbiz. Isaiah Jones Koening este primul baietel al actritei cu Ezra Koenig.

- Maria, femeia de 36 de ani care a ajuns celebra in toata lumea dupa ce pozele cu burtica ei de gravida s-au viralizat, a nascut! Tanara mamica a adus pe lume tripleți: doi baieți și o fata! Maria a nascut prin cezariana. La doar cateva ore de la evenimentul important din viata ei, tanara mamica […]…

- Elena Basescu și Catalin Tomata au aparut pentru prima data in public, dupa ce mezina fostului președinte Traian Basescu a nascut o fetița perfect sanatoasa, in 4 iunie. (Promotiile zilei la monitoare) EBA a devenit, astfel, mamica pentru a treia oara. Ultima sarcina a lasat insa anumite urme… In clipa…