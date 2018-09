Stiri pe aceeasi tema

- Invitat la emisiunea Access Hollywood, Ed Sheeran a fost intrebat de moderatorul emisiunii despre planurile de nunta, moment in care artistul a aruncat bomba: s-a insurat deja! De asemenea, el a aratat ca poarta deja o verigheta pe deget.

- Rihanna se afla in vizita in Cuba alaturi de actorul si muzicianul Donald Glover, cu scopul de a filma impreuna ceea ce pare a fi un nou proiect, avand ca titlu provizoriu „Guava Island” (Isla Guayaba).

- Stefan Banica și Oana Sarbu s-au intalnit pentru prima oara pe platoul de filmare cand s-a filmat pentru fantasticul film „Liceenii”. Pe atunci erau niște tineri rebeli cu dornța de afirmare in lumea artistica. Chiar daca il placea, Oana nu i-a marturisit niciodata asta tinarului Ștefan.

- Cutremur in showbiz: un miliardar celebru si-a lasat nevasta si copiii acasa si s-a refugiat pe o insula exotica, impreuna cu o tenismena de top, petrecand alaturi de aceasta momente unice.

- O tanara in varsta de 31 de ani, care a fost desemnata Miss Serbia, a folosit aplicația ”Ask me a question” de pe Instagram, pentru a vorbi cu fanii ei despre cancer, insa a fost șocata de intrebarea unuia dintre internauți.

- A explodat bomba in showbiz! Brigitte Nastase si Catalin Cazacu au avut o idila anul trecut, dupa ce ea a luat o pauza in casnicia cu Ilie Nastase, dar detalii picante din relatia lor abia acum ies la iveala. „A inșelat Ilie, am inșelat și eu, nu sunt o sfanta”, spunea Brigitte Nastase in urma cu cateva…

- Roxana Dobre, partenera de viața a lui Florin Salam, a nascut. Florin Salam are un baiețel. Fericire mare in familia cantarețului de manele Florin Salam. Partenera sa de viața, Roxana Dobre, a nascut un baiețel perfect sanatos. Micuțul va primi numele Simon Ștefan. A fost adus pe lume la 9:07. Are 3210…