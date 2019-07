Stiri pe aceeasi tema

- In primele 6 luni ale anului 2019, NTT DATA Romania a inregistrat o cifra de afaceri de 40,35 Mil EUR, ceea ce inseamna o crestere de aproximativ 30% fata de primele 6 luni ale anului precedent.

- Faceți cunostinta cu noua Bianca Dragusanu! Femeia dupa care suspina toti baietii de bani gata! E fiica unui om de afaceri controversat si a facut ravagii pe plaja milionarilor de pe litoral! Unde mai pui ca e si sportiva de performanta, cu numeroase medalii!

- Fostul premier Dacian Ciolos si-a depus candidatura pentru conducerea Renew Europe (RE), noul grup politic din Parlamentul European care reuneste forte de centru, liberale si progresiste. ”Da, candidez”, a confirmat presedintele PLUS pentru o publicatia europeana Politico citata de Agerpres. Potrivit…

- Volumul total al cifrei de afaceri pentru comertul cu ridicata si cu amanuntul, intretinerea si repararea autovehiculelor si a motocicletelor, serie bruta, a crescut in primele patru luni din 2019, cu 5,7 %, comparativ cu perioada similara din 2019, conform datelor publicate joi de Institutul National…

- Exporturile de porumb au totalizat 190,863 milioane euro, reprezentand 1,7% din total exporturi, iar cele de cereale 175,185 milioane euro (1,5% din total exporturi). In perioada mentionata, importurile s-au cifrat la 76,8 milioane euro (plus 84,9%), rezultand astfel un excedent de 296,6 milioane…

- Producatorul turc de componente pentru industria auto Martur Automotive Seating and Interiors a inaugurat lucrarile de extindere a capacitatii fabricii din Oarja, judetul Arges, unde vor fi create 481 de locuri de munca, in urma unei investitii de 82,85 milioane lei, investitia fiind cofinantata…

- La trei ani și jumatate de cand și-a lansat colecția de costume de baie, Anda Adam a primit oferta de a intra in afaceri cu arabii. Mai precis, vedetei i s-a propus sa-și vanda piesele intr-un mall din Dubai. Anda Adam a pornit businessul dintr-o necesitate și a ajuns sa iși suplimenteze veniturile.…

- Șeful Comisiei de Control a SRI, Claudiu Manda, a facut o serie de dezvaluiri bomba despre fostul director SRI, George Maior, in prezent ambasador al Romaniei in SUA. Manda a explicat ca in cadrul Comisiei au venit informații conform carora George Maior a insistat pentru intalniri cu patronul de…