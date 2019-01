Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica , sustine ca Olguta Vasilescu nu stie ca finantarea polilor de crestere pe fonduri europene a incetat din 2016, iar din 2017 sunt poli de dezvoltare, relateaza Agerpres. „Probabil doamna Olguta Vasilescu nu stie ca finantarea polilor de crestere pe fonduri…

- Zapada care a cazut, incepand de vineri seara, in cantitati considerabile peste Bucuresti pune in pericol disputarea in conditii normale a derby-ului dintre Dinamo si Craiova. Meciul, programat in aceasta seara de la ora 20:00 pe stadionul din Sos. Stefan cel Mare, se va juca...

- Florin Salam a ținut primul spectacol in Romania dupa ce a fost batut in Italia. Manelistul a facut un show de zile mari la un botez din București. Florin Salam a avut prima cantare in țara noastra, dupa ce a fost implicat intr-un scandal monstru in Italia, el fiind batut de un interlop. La cantarea…

- Am aflat daca Nicolae Guta va deveni, pentru a 12-a oara, tata de fata sau de baiat! Guta nu isi mai incape in piele de fericire nu doar pentru ca va fi tatic din nou, ci pentru ca va fi tatic de baiat

- Un clip cu Florin Salam, dupa scandalul din Italia, a fost publicat pe rețeaua de socializare la doar cateva ore dupa ce a fost batut. Manelistul le multumeste prietenilor sai si tuturor celor care il susțin. „Multumesc lui Dumnezeu ca sunt bine. Dintr-o greseala a cuiva, nu ii mai dam numele sa nu…

- Florin Salam a fost batut, noaptea trecuta, in timpul unei petreceri la Milano. Salam canta la o nunta cand, la un moment dat ... The post Florin Salam, batut de interlopi la o nunta in Italia (Video) appeared first on Renasterea banateana .

- Vestea ca Florin Salam ar fi fost rapit in Italia i-a șocat pe prietenii manelistului. Apropiații susțin ca le-au transmis mesaje celor despre care cred ca l-ar fi luat pe cantareț. Aflați in țara, mai mulți prieteni de-ai manelistului le-au cerut celor care l-ar fi rapit pe Florin Salam in Italia sa…

- Bianca Dragusanu a fost surprinsa in compania unui alt barbat misterios ! Este vorba despre Mihnea, finul lui Florin Salam si frate al celebrului Mircea Nebunu`, fost lider al Clanului Sportivilor din Bucuresti, scrie wowbiz.ro . Cei doi s-au pozat impreuna in avion iar Mihnea a lasat un mesaj cu subinteles:…