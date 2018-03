Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali este dezamagit de modul in care echipa evolueaza sub comanda lui Dica si a negociat, in mare secret, cu Mircea Rednic. ”Puriul” e fara contract, dupa ce s-a despartit de Mouscron, si e asteptat sa dea un raspuns in urmatoarele zile.Daca va accepta oferta lui Becali, atunci Rednic…

- Mircea Rednic, antrenor la FCSB? Gigi Becali vrea sa-l demita pe Nicolae Dica. Actualul antrenor al ros-albastrilor e ca si dat afara, iar latifundiarul a decis sa nu-l pastreze nici daca acesta va cuceri titlul, informeaza gsp.ro. Becali este dezamagit de modul in care echipa evolueaza sub comanda…

- Gazeta Sporturilor deschide ediția tiparita de vineri cu o informație-șoc pe prima pagina: Mircea Rednic e in carți s-o preia pe FCSB! Gigi Becali e decis sa nu-l mai țina pe Nicolae Dica, chiar daca ar caștiga titlul! GSP a aflat ca, in culise, patronul FCSB cauta febril variante, purtand discuții…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta imagini unice realizate la nici 24 de ore de la moartea lui Andrei Gheorghe. Tragedia le-a luat prin surprindere pe fostele soții ale jurnalistului, niciuna neaflandu-se in Capitala. Motiv pentru care fiica și fiul vitreg al celebrului om de radio su…

- Adrian Thiess, om de afaceri, susține ca cei care vor sa investeasca la Dinamo sunt extrem de serioși și ca in momentul in care iși vor declina identitatea vor produce o surpriza majora in fotbalul romanesc. "Din punctul de vedere al seriozitații potențialilor cumparatori, nu e nicio indoiala.…

- Oficialii celor de la CSM București și-au vazut visul cu ochii! Tehnicianul Ambros Martin a acceptat, se pare, oferta campioanei Romaniei, dupa indelungi curtari și va fi din vara noul antrenor la CSM București, anunța gsp.ro.Surse din cadrul CSM București dau ca sigura numirea din vara la…

- Presedintele SRI, Eduard Hellvig, doreste desecretizarea unui protocol care a fost incheiat intre SRI si DNA, a anuntat presedintele Comisiei SRI din Parlament, Claudiu Manda. Vestea a urmat apelului Ministrul...

- Titularizat, in premiera, intr-un meci din play-off, Denis Alibec (27 de ani) s-a facut de ras contra celor de la CFR Cluj. In remiza din Gruia, 1-1, atacantul de la FCSB a fost cel mai slab jucator de pe teren, iar acest lucru nu a fost trecut cu vederea de antrenorul Nicolae Dica si de patronul Gigi…

- Deși a anunțat ca nu are nicio problema de lot pentru derby-ul cu CFR Cluj, Nicola Dica a luat o decizie surprinzatoare, lasandu-l acasa pe mijlocașul Dragoș Nedelcu (21 de ani) pentru derby-ul de duminica. ...

- Radu Dragusin, un tânar de 16 ani si 1,90 metri înaltime, a semnat cu Juventus Torino. Jucatorul este produsul clubului bucurestean Regal Atletico Madrid. Dragusin va ajunge în Italia de la data de 1 iulie 2018.

- Liviu Arteni este sfasiat de durere! Vestea ca Israela Vodovoz a murit l-a socat, iar noi avem primele scene cu el din momentul in care a aflat ca cea alaturi de care a trait vreme de cativa ani nu mai este.

- Numit in functia de antrenor principal al lui Dinamo, Florin Bratu se afla sub presiune! Tehnicianul trebuie sa incheie play-out-ul pe locul 7, iar Marius Sumudica ii vaneaza postul. In prezent in Turcia, la Kayserispor, „Sumi” vrea sa ii pregateasca pe „cainii rosii”.

- Venit in vara anului 2016 la Anderlecht Bruxelles, Alexandru Chipciu (28 de ani) a ajuns sa lustruiasca banca de rezerve a echipei belgiene. Chiar și așa, internaționalul roman a refuzat sa se desparta de gruparea alb-violeta, deși in aceasta iarna a fost ofertat de o fosta campioana a Turciei.

- Nico recunoaste ca a fost una dintre cele mai geloase artiste din showbiz! Vedeta a povestit cum facea diferite "crize" atunci cand fetele il priveau pe Laurentiu. Vestea buna este ca totul a fost in trecut, iar acum nu mai gandeste deloc asa.

- Gigi Becali a declarat, joi, ca jucatorii lui Nicolae Dica au evoluat in fata echipei Hermannstadt, in meciul din Cupa, scor 0-3, asa cum le-a cerut, si anume tinand cont de faptul ca singurul lor obiectiv era sa nu se accidenteze.“S-au prezentat cum le-am spus, cum le-a si transmis antrenorul:…

- Gabi Enache nu este singurul fotbalist de la FCSB care si-a manifestat intentia de a o parasi pe vicecampioana Romaniei. Denis Alibec i-a cerut si el lui Gigi Becali sa fie laasat sa plece de la gruparea ros-albastra.

- Rezultatul dezastruos inregistrat de FCSB in meciul cu Lazio Roma, 1-5, in returul 16-imilor de finala ale Europa League, l-a determinat pe Gigi Becali sa faca un anunt uluitor. Latifundiarul din Pipera a declarat ca se gandeste sa se retraga din fotbal.

- Gigi Becali a recunoscut ca s-a inselat cand a spus ca FCSB e mai buna ca Lazio. "Cum adica au fost mai buni? In timpul meciului aveam sentimentul ca vreau sa spun ca nu mai vreau sa vorbesc despre fotbal toata viata mea. Am zis sa vorbesc, dar sa vorbesc la locul meu, cu bunul simt. Deja…

- Vestea ca Giovanni si Victor Becali au fost condamnati cu executare in dosarul „Mita pentru judecatoare” a fost primita diferit de rudele celor doi machedoni. In timp ce Gigi Becali, varul fostilor impresari, a sarit in apararea neamurilor sale, Lucian, nepotul favorit al latifundiarului, s-a distrat…

- Vestea ca Ioan si Victor Becali se vor intoarce din nou dupa gratii a cazut ca un trasnet in familiile foștilor impresari. Gigi Becali a anunțat insa in aceasta seara ca frații Becali s-au predat deja ca sa fie incarcerați. Toate acestea se intampla in urma deciziilor de condamnare definitive primite…

- Unul dintre cei mai renumiți directori de opera din lume, Ioan Holender, a anunțat ca renunța la funcția de președinte onorific al Asociației Timișoara Capitala Culturala Europeana 2021, pe care o deținea de 7 ani, a anunțat pressalert.ro.

- FCSB si Lazio se intalnesc, de la 22:05, in primul meci din "dubla" 16-imilor Europa League pe Arena Nationala, intr-o partida in care sunt asteptati aproximativ 40.000 de suporteri. Italienii au ajuns pe cel mai mare stadion al Romaniei in jurul orei 20:30 si au avut parte de o primire ostila din…

- Dennis Man are sanse mari sa plece de la FCSBin vara acestui an. Tanarul mijlocas este dorit de echipe importante din Europa, precum AS Roma, Bayern Munchen, Eintracht Frankfurt si Bayer Leverkusen, conform Tutto Mercato Web. Dennis Man i-a acordat un mandat de reprezentare si agentului italian…

- Mircea Rednic, 55 de ani, s-a desparțit azi de belgienii de la Mouscron, dupa un an petrecut la formația din prima liga din Belgia. (Detalii aici) Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit despre Mircea Rednic și a dezvaluit ca l-a dorit in trecut la echipa sa. In plus, Becali a spus ca Ionuț Negoița a greșit…

- Ce crede Razvan Burleanu despre candidatura lui Ionuț Lupescu. Președintele FRF nu se lasa intimidat de intrarea fostului internațional in lupta pentru șefia Federației Romane de Fotbal. Mai mult, Burleanu iese la atac, convins ca va caștiga un nou mandat la alegerile din 18 aprilie. Pe blogul sau…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a dezvaluit ca s-a ințeles cu Ionuț Negoița, finanțatorul lui Dinamo, pentru transferul lui Adam Nemec. Atacantul slovac de 32 de ani este in ultimele 6 luni de contract cu Dinamo, iar FCSB l-a dorit in aceasta iarna. Deși echipa intre roș-albastra și Dinamo a existat un…

- STEAUA - CFR CLUJ 2018 LIVE VIDEO: "Acum e vorba de CFR și Dinamo pentru ca urmeaza meci cu CFR și dupa aia cu Dinamo. Deci e o practica, probabil se dorește sa aiba un efect psihologic, deci nu știu. Dar cunoaștem acest lucru, nu ne mai impresioneaza, nu ne afecteaza și nici nu ne intereseaza prea…

- Povestea de dragoste dintre Ianis Hagi si Cristina, tanara cu care s-a afisat anul trceut la Firenze, a luat sfarsit! Tanara este nepoata lui Silviu Lung, fostul portar de legenda al Craiovei si al echipei nationale.

- Rapidistul Daniel Pancu il vrea pe Becali șef la FRF! ”Un om ca nea Gigi ar trebui in fruntea fotbalului romanesc”. Daniel Pancu, idolul galeriei de la Rapid, s-ar putea sa-și fi creat singur probleme imense cu cei care-l idolatrizau. Daniel Pancu a „batut temenele” in fața lui Gigi Becali. Rapidistul…

- Gigi Becali a anunțat in aceasta seara ca in ultimele 6 luni a primit doua propuneri extrem de interesante. Una de a prelua marea rivala Dinamo, iar alta, sa cumpere clubul CFR Cluj, rivala FCSB-ului din lupta pentru titlu. "Mi s-a propus și mie Dinamo, inainte. Dar nu pot face așa ceva. Prima data…

- Cristi Borcea va reveni la Dinamo imediat dupa ce va ieși din inchisoare, sustine Gigi Becali. Afaceristul nu voia sa mai auda de fotbal, dar s-ar fi razgandit dupa ce a vazut rezultatele unui sondaj. Cristi Borcea si fratii Becali, din nou la proces. Imagini inedite cu Borcea, la ICCJ…

- Veste mare in lumea mondena din Romania! Dupa o perioada in care a preferat statutul de lup singuratic, dornic sa faca „victime” noi, Lucian Becali si-a bagat mintile-n cap. Nepotul favorit al lui Gigi Becali s-a impacat cu fosta iubita!

- Intalnire de taina in padurea Baneasa! Doua nume grele ale fotbalului romanesc si-au spus parerile vizavi de Dinamo, un club al carui patron a tintit gloria, nu a atins-o, iar acum vrea sa vanda! Victor Piturca, fost selectioner in mai multe randuri, si Basarab Panduru, fost international roman, si-au…

- Moartea solistei The Cranberries, Dolores O'Riordan, nu este tratata ca suspecta de catre Politia Metropolitana, care a confirmat ca dosarul intocmit a fost transferat spre investigatie medicilor legisti

- FCSB a renunțat la serviciile mijlocașului stanga William De Amorim, care nu intra in planurile lui Nicolae Dica. Mijlocașul brazilian William de Amorim, 26 de ani, va juca incepand cu aceasta iarna in Turcia, la Kayserispor, acolo unde va fi imprumutat 6 luni și unde va fi antrenat de Marius Șumudica,…

- Se pare ca vedeta de televiziune Catrinel Sandu era inșelata de soțul ei de doi ani. Gabriel Trifu avea o viața dubla, acesta amorezandu-se de o alta femeie, o americanca, cu care a avut o relație in paralel in ultimii doi ani. Potrivit unor surse citate de Click, Catrinel Sandu a aflat despre…

- Cine sunt cei mai cunoscuți jucatori de table din fotbalul romanesc. ”N-am știut ca e așa nebun, mi-a spart cutia in cap!”. Fotbalul romanesc e plin de ”tablagii”. Intre cei mai frenetici jucatori sunt Ilie Ciuclea, patronul lui Juventus București, Mircea Minea, primarul din Chiajna care are grija și…