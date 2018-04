Stiri pe aceeasi tema

- „Aceasta cerere de urmarire penala ma gaseste in situatia de a fi pur si simplu revoltat. Sunt uluit de aceasta chestiune. Era sa imi pierd viata la baricada, n-am avut niciun fel de implicare de nicio natura in legatura cu ceea ce s-a intamplat in zilele acelea (...) Am fost chiar in situatia de a…

- Cererea procurorului general Augustin Lazar de efectuare a urmaririi penale, in dosarul Revolutiei, in legatura cu savarsirea infractiunii contra umanitatii, fata de Ion Iliescu, Petre Roman si Gelu Voican Voiculescu, a ajuns, luni, la Administratia Prezidentiala, informeaza Agerpres.ro. Administratia…

- Procurorul general a cerut presedintelui Klaus Iohannis aviz pentru urmarirea penala a lui Ion Iliescu, Petre Roman si Gelu Voican Voiculescu, in dosarul Revolutiei, in care sunt acuzati de infractiunii contra umanitatii.

- Fostul premier Petre Roman a declarat luni, in urma cererii de urmarire penala inaintate pe numele sau, al lui Ion Iliescu si al lui Gelu Voican Voiculescu de catre procurorul general Augustin Lazar, in dosarul Revolutiei, ca se simte revoltat si uluit. Acesta a adaugat ca „era sa isi piarda viata la…

- Fostul premier Petre Roman a reacționat dupa ce procurorul general Augustin Lazar a transmis presedintelui Klaus Iohannis cererea de efectuare a urmaririi penale, în dosarul Revolutiei, fata de el, Ion Iliescu si Gelu Voican Voiculescu.

- In completarea comunicatului din data de 18 decembrie 2017 cu privire la stadiul cauzei intitulata generic ”Dosarul Revoluției”, instrumentata de Secția Parchetelor Militare din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție. Biroul de informare si relatii publice este abilitat…

- Claudiu Iordache cere intervenția președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, dupa ce a fost demis din funcția de director general al Institutului Revoluției Romane din Decembrie 1989. Iordache a fost inlocuit cu Gelu Voican Voiculescu.

- UPDATE – Procurorul general Augustin Lazar a prezentat bilantul de activitate al Ministerului Public pe 2017, in prezenta presedintelui Klaus Iohannis, in timp ce ministrul Justitiei, Tudorel Toader, nu a participat. […]

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a prezentat raportul de activitate al Ministerului Public pe anul 2017, eveniment la care a participat si presedintele Klaus Iohannis, spre deosebire de ministrul Justiției, Augustin Lazar, care a lipsit.

- Procurorul general Augustin Lazar a declarat miercuri ca, in anul 2017, procurorii au avut 1.752.067 dosare, dintre care au solutionat 533.040, 59.839 de inculpati fiind trimisi in judecata. "Coordonatele majore ale activitatii procurorilor in anul 2017 au constat in volumul mare al cauzelor de solutionat,…

- Parchetul General isi prezinta la aceasta ora bilantul pe anul 2017. La sedinta de la Cercul Militar sustin discursuri procurorul general, Augustin Lazar, si presedintele Klaus Iohannis. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, nu participa la sedinta.

- Procurorul general Augustin Lazar va prezenta miercuri, de la ora 11:00, la Cercul Militar din Capitala, raportul de activitate al Ministerului Public pe anul 2017. La eveniment si-a anuntat prezenta si presedintele Klaus Iohannis.

- Procurorul general Augustin Lazar sustine, într-un interviu acordat AGERPRES, ca exista metode sofisticate de frauda în achizitiile publice, în care sunt folositi ca paravan "oameni de paie" cu o cultura modesta, astfel

- Laura Codruta Kovesi a prezentat, miercuri, Raportul de activitate a Directiei Nationale Anticoruptie pe anul 2017. Sefa DNA si-a inceput discursul afirmand ca 2017 a fost un an dificil, demersul luptei anticoruptie fiind pus puternic sub semnul intrebarii. Potrivit ei, aproximativ…

- Procurorul general, Augustin Lazar, a facut in cadrul discursului sustinut la bilantul DNA si despre inregistrarile care au facut valva in presa, inregistrari care faceau referire la presupuse abuzuri comise de unii procurori ai Directiei Nationale Anticoruptie. Lazar exclude vehement acuzatiile…

- In spațiul public s-a vorbit mult despre o suspendare a președintelui Klaus Iohannis, daca va refuza revocarea Laurei Codruța Kovesi. Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, susține ca nu se pune problema suspendarii, dar in joc va intra Curtea Constituționala, care va fi chemata sa…

- Klaus Iohannis se intalneste, la Palatul Cotroceni, cu ministrul Justitiei Tudorel Toader, cu prilejul ceremoniei primirii magistratilor absolventi ai Institutului National al Magistraturii, aceasta fiind prima intalnire dintre cei doi, dupa scandalul DNA. La eveniment participa si procurorul general.

- Decizia de a o desemna premier pe Viorica Dancila afecteaza pagina de Facebook a presedintelui Klaus Iohannis, dupa ce mai multi utilizatori au decis sa-si retraga ”like-urile”. In plus, postarile presedintelui sunt asaltate de tot mai multe comentarii negative. ”Slabiciunea si oportunismul, lasitatea…

- Consiliul Superior al Magistraturii si-a ales, vineri, conducerea pentru anul 2018, judecatoarea Simona Camelia Marcu fiind aleasa presedinte, iar procurorul Codrut Olaru, vicepresedinte. La sedinta de bilant care a precedat alegerile, au participat presedintele Klaus Iohannis, ministrul Justitiei Tudorel…

- Simona Camelia Marcu a fost aleasa vineri presedinte al CSM. Alegerile au fost precedate de bilantul CSM pe anul 2017. La sedinta, au mai participat presedintele Klaus Iohannis, ministrul Justitiei Tudorel Toader si procurorul general Augustin Lazar.