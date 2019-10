Stiri pe aceeasi tema

- Ultima persoana care ar fi vazut-o in viața pe Alexandra Maceșanu, adolescenta rapita și ucisa de Gheorghe Dinca, ar fi un copil de 11 ani, potrivit unui document facut public de Antena 3.

- Este informația zilei in cazul Caracal. Astazi, Gheorghe Dinca a fost dus in fața specialiștilor care trebuie sa stabileasca daca a avut sau nu discernamant la momentul la care le-a rapit pe Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu, dar și atunci cand, așa cum susține el, le-ar fi ucis.Avocatul…

- Nebunie totala in cazul Caracal! O informație-șoc rastoarna cazul in care Gheorghe Dinca a declarat ca le-a omorat pe Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu.S-a aflat ca Alexandra și Luiza ar fi fost impreuna in...Citește AICI dezvaluirea care RASTOARNA cazul Caracal - Cine anunța ca Alexandra…

- Dezvaluire-bomba! Rasturnare incredibila de situație in cazul Caracal, in privința lui Gheorghe Dinca, barbatul de 66 de ani care a declarat ca le-a ucis pe Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu!Potrivit ultimelor informații intrate in posesia noastra, nu se poate face verificarea privitoare la... Citește…

- Astazi este o zi cruciala in ancheta crimelor de la Caracal. Gheorghe Dinca, cel acuzat ca le-a ucis pe Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu, a mers impreuna cu anchetatorii la casa groazei, acolo unde este in desfașurare o reconstituire.

- Un detaliu descoperit de anchetatori in locuința lui Gheorghe Dinca, presupusul criminal care a declarat ca le-a omorat pe adolescentele Alexandra Maceșanu și Mihaela Luiza Melencu, schimba cursul anchetei. Acesta da in vileag o minciuna din cazul Caracal.

- Criminalistii au facut o descoperire importanta cu ajutorul unui georadar, in locuința lui Gheorghe Dinca, chiar in locul in care presupusul criminal din Caracal a ținut-o pe adolescenta Alexandra Maceșanu.

- Printre probele stranse de anchetatori pana acum din locuinta si masina lui Gheorghe Dinca se numara si o geanta mica, albastra, despre care se credea ca este a Alexandrei Macesanu. Surpriza insa, parintii fetei spun ca acest lucru nu ar fi adevarat. Alexandru Cumpanașu, unchiul ultimei victime a criminalului,…