- ÎCCJ a eliminat mai multe interceptari din dosarul în care Radu Mazare a fost achitat în prima instanta, deoarece temeiul legal în care au fost emise mandatele a fost declarat neconstitutional, iar infractiunile cercetate

- Solutionat in prima instanta la data de 16 mai 2018 in urma cu opt luni , dosarul in care Radu Stefan Mazare, fostul primar al municipiului Constanta, a fost condamnat la sase ani si sase luni de inchisoare cu executare nu a ajuns pana la acest moment, potrivit portalului instantelor de judecata, la…

- Curtea de Apel Bucuresti decide maine libertatea omului de afaceri Elan Schwartzenberg In urma cu o saptamana, magistratii Tribunalului Bucuresti au admis solicitarea lui Elan Schwartzenberg si au decis revocarea arestului preventiv dispus pe numele acestuia, fiind retrase totodata si cererea de dare…

- Magistratii Curtii de Apel Bucuresti au decis ca rechizitoriul intocmit de DNA in dosarul Microsoft II este legal intocmit in privinta urmaririi penale si a administrarii probelor si decide, definitiv, inceperea judecatii in cauza in care Dinu Pescariu si Claudiu Florica sunt acuzati de coruptie.

- Clipe tensionate pentru omul de afaceri Puiu Popoviciu.Dosarul "Ferma Baneasa" și-a gasit vinovații de mai bine de un an, dar pentru prejudiciul stabilit de procurori la aproximativ un miliard de lei nu a fost data inca o decizie in instanța. Hotararea privind banii care trebuie recuperați…

- Dosarele penale care l-au vizat pe Klaus Iohannis au revenit in actualizate dupa ce ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, la momentul in care a anuntat ca a cerut revocarea procurorului Augustin Lazar de la conducerea Ministerului Public, ca in dosarul de candidatura al acestuia aparea…

- Dosarul prin care Judecatoria Ploiesti a decis ca OMV Petrom sa plateasca daune unei familii, dupa ce un copil de 9 ani a murit din cauza gazelor emanate de la sonda, a fost trimis la rejudecare dupa ce Curtea de Apel Ploiesti a constatat ca s-au copiat datele dintr-o alta cauza, arata motivarea.