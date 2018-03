Bombă găsită în albia unui pârâu ''Avand in vedere ca nu a mai fost gasita nici o bomba de acest fel pe raza judetului Brasov, colegii mei s-au consultat cu specialistii in domeniu (...) Nu se stie deocamdata daca bomba a fost adusa acolo de aluviuni sau de apele mari din ultimele zile, care au sapat in albia paralui si au scos-o la suprafata. Echipa pirotehnica o va transporta la un depozit pentru a fi ulterior distrusa'', a mai precizat purtatorul de cuvant al ISU Brasov. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- O bomba, in lungime de 130 de cm si cu greutate de aproximativ 50 de kg, a fost gasita, vineri, in albia unui parau din satul Bucium, informeaza purtatorul de cuvant al ISU Brasov, Luiza Danila. ''Avand in vedere ca nu a mai fost gasita nici o bomba de acest fel pe raza judetului Brasov, colegii…

- E o chestiune de timp pana cand porțiunea din DN 10 surpata in urma alunecarilor de teren se va prabuși, in lipsa unor lucrari de consolidare. Apa a sapat in versant, iar astazi surparea a trecut de axul drumului, motiv pentru care autoritațile au inchis sensul de mers Buzau – Brașov, instituind restricții…

- Specialistii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta au fost alarmati sa intervina pentru preluarea unei bombe de aproximativ 130 de centimetri, gasita in satul Bucium (comuna Sinca). Poiectilul are circa 50 de kilograme si a fost gasit pe albia unui parau, dezvelit de precipitatiile abundente din…

- Un barbat din Iași a fost condamnat la doi ani de inchisoare și munca in folosul comunitații intrucat și-a tasat pamantul cu o bomba. Aceeași pedeapsa a primit-o și un vecin din același sat caruia ii daduse un alt proiectil din pentru a-și improviza o „ustensila” agricola asemanatoare. Bomba a explodat,…

- Doua persoane de varsta a treia au fost condamnate, zilele trecute, de Curtea de Apel Iasi, intr-un proces deschis urmare a unei tragedii ce a avut loc in 2015. Neculai Pipos (70 de ani) si Eugen Rotaru (61 de ani) au fost gasiti vinovati pentru nerespectarea regimului privind armele si munitiile,…

- Echipa pirotehnica din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Crisana” al judetului Bihor s-a deplasat miercuri, in jurul orei 17:15, in localitatea Cordau pentru asanarea teritoriului de muniția ramasa neexplodata. La fata locului, specialistii au constatat ca este vorba despre…

- Un cadavru al unui batran de 81 de ani, disparut de acasa in urma cu 4 luni de zile, a fost descoperit de un trecator in albia unui parau din municipiul Falticeni.Descoperirea a fost facuta marți la pranz, in jurul orei 12.00, de un barbat care trecea prin zona și care a sunat urgent la 112. ...

- Doi ieseni ajunsi la senectute au fost condamnati, definitiv, in urma cu doua zile, la finele unui proces in care li s-au adus acuzatii nemaiintalnite. Cei doi, de 61, respectiv 70 de ani, sunt vinovatii morali ai unei tragedii ce a avut loc in 2015, atunci cand o persoana a murit dupa ce un proiectil…

- Un clujean in varsta de 65 de ani a fost gasit inecat intr-un parau. Tragedia a avut loc in comuna clujeana Ciucea, unde un barbat a fost gasit fara viața in albia unui rau. Polițiștii și criminaliștii au efectuat cercetarea la fața locului și au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa, potrivit…

- Femeia surprinsa sambata de avalansa in Cheile Tisitei a fost gasita in albia raului Tisita si i se aplica manevre de resuscitare, a declarat pentru News.ro George Petrea, purtator de cuvant al Jandarmeriei Vrancea. El a relatat ca in jurul orei 11:44, a fost primit un apel prin 112 prin care semnala…

- Joi 1 martie 2018 la ora 1840 o patrul de jandarmi aflânduse în misiune a fost întiinat i îndrumat prin apel unic de urgen 112 la S.S.C.M.M.E. al I.S.U. Brila în loc. Lacu Srt intersecia strada Grii cu strada Prunilor pentru a asigura i limita accesul la locul în care a...

- Mai multe fragmente osoase ale unor mamuti au fost descoperite, saptamana trecuta, pe raza comunei Manoleasa din judetul Botosani, a declarat, pentru AGERPRES, directorul Muzeului Judetean de Istorie, Aurel Melniciuc. Potrivit acestuia, oasele, despre care se presupune ca au o vechime de peste 20.000…

- Un barbat de 32 de ani, care a fost dat disparut de cateva zile, a fost gasit mort in albia unui parau din localitatea brasoveana Parau. Cadavrul barbatului a fost gasit duminica seara, in jurul orei 17.00, de niste localnici care au anuntat imediat Politia. „In urma activitatilor de cautare intreprinse…

- Echipajul pirotehnic din cadrul ISU Arad a fost solicitat sa intervina pentru a ridica muniția, scrie aradon.ro."Miercuri, 22 februarie, in jurul orei 12:30, echipa pirotehnica din cadrul ISU ARAD, condusa de locotenent Adelin Avramescu, s-a deplasat in zona fostului CAP Bujac, pentru a ridica…

- Echipajul pirotehnic din cadrul ISU Arad a fost solicitat sa intervina pentru a ridica muniția, scrie aradon.ro."Miercuri, 22 februarie, in jurul orei 12:30, echipa pirotehnica din cadrul ISU ARAD, condusa de locotenent Adelin Avramescu, s-a deplasat in zona fostului CAP Bujac, pentru a ridica…

- Echipajul pirotehnic din cadrul ISU Arad a fost solicitat sa intervina pentru a ridica muniția. “Miercuri, 22 februarie, in jurul orei 12:30, echipa pirotehnica din cadrul ISU ARAD, condusa de locotenent Adelin Avramescu, s-a deplasat in zona fostului CAP Bujac, pentru a ridica doua elemente de muniție…

- Un obuz din timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial a fost descoperit in orasul Cahul.Proiectilul a fost observat de un barbat, chiar in curtea blocului sau. El a anunțat fortele de ordine, care au incercuit zona, iar geniștii urmeaza sa ridice și sa neutralizeze bomba.

- 12 sportivi din delegația Romaniei la Jocurile olimpice de iarna de la PyeongChang sunt studenți sau absolvenți ai Facultații de Educație fizica și sporturi montane, din cadrul Universitații Transilvania din Brașov. Delegația Romaniei in Coreea de Sud are in total 28 de sportivi și 14 antrenori. Dintre…

- London City Airport, aflat in centrul capitalei britanice, a fost inchis la miezul noptii. Masura a fost luata dupa ce in timpul unor lucrari a fost gasita o bomba neexplodata din cel de-al doilea Razboi Mondial.

- Aeroportul London City, cel mai apropiat de centrul capitalei britanice, a anuntat duminica inchiderea sa temporara ca urmare a descoperirii unei bombe datand din cel de-Al Doilea Razboi Mondial, relateaza AFP. "O zona de excludere cu o raza de 214 metri a fost instaurata ca masura de…

- Panica, in acest weekend, intr-o comuna argeseana, dupa ce un localnic a gasit un obuz. Proiectilul s-a dovedit a fi unul periculos, care ar fi aputut exploda oricand, dupa cum au concluzionat specialistii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arges.

- Un pui de caprioara care a ramas blocat in albia unui parau, la Campulung Moldovenesc, a fost salvat de un echipaj de pompieri, salvatorii coborand cu o scara la animal și predandu-l apoi celor care se ocupa de gestionarea fondului de vanatoare Vineri dimineața, in jurul orei 10:00, ...

- Trei barbati au murit, iar altul e in stare grava, dupa un accident grav in judetul Mures, petrecut sambata dimineața. Șoferul unui autoturism a pierdut controlul volanului, a patruns pe contrasens si s-a izbit de un TIR. Tragedia a avut loc pe Drumul European 60, intre localitatile Vanatori si Mureni.…

- Un pui de caprioara aproape inghetat a fost salvat, vineri, de catre pompierii din Campulung Moldovenesc (judetul Suceava) din albia unui rau. Animalul, care nu era ranit, a fost predat membrilor Asociatiei Judetene a Vanatorilor care se vor ocupa sa fie in siguranta.

- Questo se alatura proiectului “Alba Iulia Smart City” printr-un parteneriat menit sa imbunatațeasca experiența turiștilor care viziteaza orașul. Aceștia vor putea explora Alba Iulia gratuit, prin intermediul unor tururi de explorare urbana, direct de pe telefon. Tururile nou create vor integra in aplicație…

- O bomba din cel de-al Doilea Razboi Mondial a fost descoperita miercuri in fostul lac Pescarus, din apropierea unei benzinarii, in municipiul Satu Mare, aceasta fiind ridicata de pompieri, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- O bomba din cel de-al Doilea Razboi Mondial a fost descoperita miercuri in fostul lac Pescarus, din apropierea unei benzinarii, in municipiul Satu Mare, aceasta fiind ridicata de pompieri, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Satu Mare,…

- "A fost gasita o bomba cel mai probabil din al Doilea Razboi Mondial. Un barbat a facut apelul la Politie iar ulterior am fost anuntati noi. Bomba a fost ridicata", a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Satu Mare, Marius Siladi.…

- Politistii din Prahova si cei de la Directia Operatiuni Speciale din cadrul Politiei Romane efectueaza cinci perchezitii, la aceasta ora, in Prahova si Ilfov, la persoane suspectate ca au sustras seifuri, case de bani si ATM-uri, de pe raza judetului respectiv, dar si din Brasov si Buzau Potrivit unor…

- O inregistrare video cu testul unei bombe capabile sa penetreze un strat gros de beton s-a viralizat pe internet. Arma face parte din categoria „bunker buster”. Acestea sunt bombe capabile sa penetreze buncare, inainte de a exploda in interior. In testul pe care vi-l prezentam a fost pus un avion…

- CFR Calatori anunta ca de la 1 martie vor fi retrase un numar de 97 de curse din toata tara. Cei mai afectacti sunt navetistii care merg pe rute scurte spre orasele mari precum Galati, Iasi, Timisoara, Craiova, Brasov, Cluj, Alba Iulia si Bucuresti. Astfel, trenurile care vor fi retrase de la Galati…

- Descoperire macabra luni, 5 februarie, in localitatea Campulung la Tisa. In jurul orei 14.30, a fost gasit intr-un parau din zona centrala, o femeie decedata. Femeia de peste 70 de ani a fost data disparuta de familie in cursul diminetii. In urma cautarilor, ea a fost gasita intr-un parau din zona Belseg.…

- Colegiul National al PMP a decis, la Sinaia, sa-si numeasca presedinti intermari proprii in organizatiile in care sefia celor 18 structurilor judetene detinute de reprezentanti ai UNPR. Satul de tergiversarea fuziunii dintre PMP si UNPR, fostul sef al statului, presedintele de facto al PMP Traian Basescu…

- Procurorii DIICOT Brasov au clasat dosarul "Balena Albastra" si au stabilit ca elevii despre care existau informatii ca ar fi fost implicati in acest joc si care s-au sinucis in anul 2017 nu au avut legatura cu acesta. Una dintre concluziile procurorilor este ca jocul ''Balena…

- Decizie suprinzatoare a procurorilor DIICOT Brașov in dosarul sinuciderilor provocate de controversatul joc Balena Albastra, mai exact, acel joc prin care adolescenții erau indemnați sa se sinucida. DIICOT Brașov a confirmat pentru Evenimentul Zilei ca au fost clasate cazurile de sinucidere care au…

- Liberalii au luat in ras, ieri, afirmatiile facute la sedinta de marti a Consiliului Local Iasi, potrivit carora poluarea din Iasi s-ar datora inclusiv particulelor de praf aduse de curentii de aer tocmai din Ucraina. Totusi, „suntem singurul oras mare din tara care, in acest moment, nu are in dezbatere…

- Doi ingineri au lansat „Taraba Virtuala”, un business care ofera produse naturale romanesti printr-o aplicatie pe telefonul mobil. Roxana Bitoleanu si Vlad Retca au realizat aceasta aplicatie pentru ca doritorii de produse naturale romanești sa poata sa ajunga mai repede la producatori.…

- TOPUL cartierelor imobiliare din Cluj. Unde se mai gasesc apartamente sub pragul de 1.000 euro/mp Capitala Transilvaniei a consemnat in 2017 cea mai mare marja anuala de creștere a prețului mediu solicitat de vanzatori, respectiv 18,9%, pana la o valoare de 1.460 de euro pe metru patrat util, conform…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) ieri, 26 ianuarie, erau inregistrate, la nivelul intregii țari, 22.336 locuri de munca, in județul Cluj fiind disponibile aproape 700. Situația…

- Doua persoane au ramas incarcerate, una fiind inconștienta, in urma unui accident rutier produs vineri dimineața, in jurul orei 8.00, intre un TIR și o duba, pe DN 1, intre localitațile Codlea și Vladeni. Ambele victime se aflau in autoutilitara, in momentul producerii accidentului. Conform…

- Primaria Capitalei, prin Opera Comica pentru Copii, anunța trei noi spectacole in premiera care vor fi prezentate pe cele trei scene ale teatrului in decurs de 2 saptamani: concertul-lecție „Orchestra lui Nino”, opereta „Crai Nou” și spectacolul de teatru muzical „Caragiale pentru copii”. „Orchestra…

- O adolescenta in varsta de 14 ani care fusese data disparuta dupa ce a plecat voluntar de acasa, din judetul Valcea, a fost gasita de politisti, ieri, in locuinta unui barbat din Hoghiz, judetul Brasov, pe care fata il cunoscuse ...

- Vineri dimineata, la 112, un barbat sesiza faptul ca la Campulung, sub un pod de pe centura, langa cimitirul de la Apa Sarata, in albia raului se afla o masina de teren ce pare a fi abandonata. Barbatul care a sesizat acest aspect a precizat ca la ora 7.00, atunci cand a vazut masina, nu…

- Un autoturism BMW X5 a fost vazut in aceasta dimineața in albia paraului Targului din Campulung, in zona de centura. Mașina este abandonata, cu avariile din partea din fața aprinse. Autoturismul este inmatriculat in județul Brașov. In prezent, se desfașoara verificari pentru identificarea proprietarului…

- Un autoturism marca BMW X5 a fost gasit abandonat de polițiștii argeșeni pe albia paraului Targului din Campulung. Mașina de lux este inmatriculata in Brașov, iar polițiștii au gasit-o cu luminile aprinse pe partea din fața și incuiata. Politistii efectueaza cercetari in vederea identificarii conducatorului…

- Gruparea pirotehnica din cadrul Detasamentului de pompieri Tulcea, formata din plutonier adjutant Munteanu Sorin si plutonier major Profir Lucian, a fost solicitata sa intervina pentru ridicarea unui proiectil exploziv calibrul 86 mm. Proiectilul a fost descoperit in localitatea Baia, la marginea paraului.…