BOMBA fara precedent! LOVITURA uriasa pentru Biserica Ortodoxa. Dupa sute de ani, decizia soc a fost luata

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ucrainei, Petro Porosenko, a anuntat sambata crearea Bisericii ortodoxe ucrainene independente de Patriarhia Moscovei, ca urmare a unei decizii in acest sens a ''Conciliului de Reunificare'', format din fete bisericesti ortodoxe ucrainene, reunit sambata la Kiev, transmit AFP, Reuters…

- Este tensiune militara uriașa in apropierea țarii noastre. Relația dintre Rusia și Ucraina a escaldat brusc, dupa ce 3 nave militare ucrainene au fost sechestrate in stramtoarea Kerci, in zona de acces a Marii Azov. Rusia a deschis focul asupra navelor.

- Ales Kafelnikova, fiica fostului mare jucator de tenis din Rusia, este de o frumusete rapitoare. Insa nu totul este roz in viata lui Ales. In presa din Rusia au aparut informatii conform carora fiica lui Yevgeny Kafelnikov ar avea probleme cu drogurile. Pe langa aceste dezvaluiri, cei de la capelino.com…

- Italia se pregateste sa ia o decizie radicala impotriva strainilor care circula cu masini inmatriculate in alte state. Ministerul Transporturilor din Peninsula a inclus intr-un decret o prevedere prin care cei care locuiesc in Italia nu vor putea sa circule mai mult de 60 de zile cu autoturisme inscrise…

- Biserica Ortodoxa Rusa a anuntat luni la Minsk ruperea relatiilor cu Patriarhia de la Constantinopol dupa decizia acesteia de a recunoaste o Biserica ortodoxa independenta in Ucraina, informeaza AFP, Reuters si TASS.'Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse a decis luni sa rupa complet comuniunea…

- Biserica Ortodoxa Rusa a anuntat luni la Minsk ruperea relatiilor cu Patriarhia de la Constantinopol dupa decizia acesteia de a recunoaste o Biserica ortodoxa independenta in Ucraina, informeaza AFP, Reuters si TASS. 'Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse a decis luni sa rupa complet…

- "Am decis sa postez acest mesaj cu laserul pentru ca ne-am saturat de PSD și de atitudinea pe care acest partid o are fața de cetațenii acestei țari. Nu le pasa de absolut nicio problema de interes național. De exemplu, pesta porcina au gestionat-o foarte prost, de aceea avem foarte multe focare. Una…

- "Am decis sa postez acest mesaj cu laserul pentru ca ne-am saturat de PSD și de atitudinea pe care acest partid o are fața de cetațenii acestei țari. Nu le pasa de absolut nicio problema de interes național. De exemplu, pesta porcina au gestionat-o foarte prost, de aceea avem foarte multe focare. Una…