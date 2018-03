Stiri pe aceeasi tema

- Echipa pirotehnica din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Crisana” al judetului Bihor s-a deplasat miercuri, in jurul orei 17:15, in localitatea Cordau pentru asanarea teritoriului de muniția ramasa neexplodata. La fata locului, specialistii au constatat ca este vorba despre…

- Judecatorul Ciprian Coada de la Curtea de Apel Constanta a criticat decizia CCR privind conflictul juridic de natura constitutionala dintre Guvern si Ministerul Public in cazul OUG 13/2017. Dupa exact un an a venit si decizia CSM care a analizat comportamentul magistratului.

- Doi ieseni ajunsi la senectute au fost condamnati, definitiv, in urma cu doua zile, la finele unui proces in care li s-au adus acuzatii nemaiintalnite. Cei doi, de 61, respectiv 70 de ani, sunt vinovatii morali ai unei tragedii ce a avut loc in 2015, atunci cand o persoana a murit dupa ce un proiectil…

- Judecatorii ieseni au luat o decizie in premiera in cursul zilei de miercuri, 14 martie, intr-un dosar privind un accident rutier soldat cu doi morti. Desi prima instanta stabilise ca soferul vinovat poate fi tras la raspundere pentru ucidere din culpa si l-a condamnat la 8 ani si 3 luni de inchisoare,…

- Achitare spectaculoasa dispusa intr-un dosar de trafic de droguri, in care inculpat a fost un tanar cu sase clase. Curtea de Apel Iasi a transat definitiv procesul la aproximativ cinci ani de la momentul la care Constantin Iliuta a intrat in vizorul anchetatorilor. Barbatul fusese trimis in judecata…

- Motivarea condamnarii conducerii Universitații Petre Andrei din Iași. Anul acesta, la inceputul lunii ianuarie, Curtea de Apel Iași care a dat o sentința de condamnare cu executare in penitenciar intr-un dosar de corupție academica. Este vorba despre conducerea Universitații Petre Andrei din Iași, iar…

- Scandalul s-a produs in centrul Timișoarei, duminica dimineața, in jurul orei 5. Opt persoane au fost implicate in altercație, spun polițiștii, printre care judecatorul dar și doua femei. Totul a degenerat intr-o bataie in urma careia patru persoane au mers la spital pentru ingrijiri medicale.…

- Decizia in dosarul Rovinari Turceni a fost amanata pentru 20 martie. Judecatorii ICCJ au finalizat, marți noapte, dosarul Turceni-Rovinari, in care sunt judecați pentru fapte de corupție fostul premier al Romaniei, Victor Ponta, și actualul ministru al Transporturilor, Dan Șova. Procurorii DNA au cerut…

- Scandalul spionarii șefei DNA, Laura Codruta Kovesi, este marcat o dezvaluire importanta! Omul de afaceri Elan Schwartzenberg a avut discuții despre cazul Black Cube chiar inainte de izbucnirea scandalului legat de Kovesi. Mai exact, cu doua saptamani inainte. Urmeaza o incursiune in lumea nestiuta…

- Echipajul pirotehnic din cadrul ISU Arad a fost solicitat sa intervina pentru a ridica muniția, scrie aradon.ro."Miercuri, 22 februarie, in jurul orei 12:30, echipa pirotehnica din cadrul ISU ARAD, condusa de locotenent Adelin Avramescu, s-a deplasat in zona fostului CAP Bujac, pentru a ridica…

- Curtea de Conturi a constatat ca, in 2016, Ministerul Mediului s-a improprietarit cu pamanturile furate de regimul comunist proprietarilor din Lacul Vacarești, terenurile nefiindu-le retrocedate nici pana astazi.

- Curtea de Apel București a fost evacuata, luni la amiaza, in urma unei amințari cu bomba, transmite corespondentul Evenimentului zilei. Dupa ce instanța a fost evacuata, pirotehniștii au constatat ca este vorba despre o alarma falsa, iar polițiștii il cauta, acum, pe cel care a anunțat presupusul pericol.

- Pe 10 februarie, la redacție a venit o scrisoare, semnata de un locuitor al satului Boghenii Noi. Iata conținutul acelei scrisori: ”Un barbat din satul Boghenii Vechi, raionul Ungheni, a impușcat in piciorul unui tanar. Cazul a avut loc la 7 februarie, in jurul orei 01.30. A. F. (in scrisoare [Read…

- O femeie si un barbat de etnie roma, acuzati de evaziune fiscala in forma continuata, au fost obligati, marti, printr-o sentinta data de magistratii Tribunalului Iasi, sa faca cel putin patru clase primare, transmite corespondentul MEDIAFAX. ”In temeiul dispozitiilor art. 86, indice 3,…

- Au aparut noi dovezi in cazul Madalinei Manole! Potrivit ultimelor cercetari, profilerul Mihaela Brooks, a identificat cel putin 28 de erori majore care privesc moartea Madalinei Manole. Mihaela Brooks a comparat procedura urmata de procurori, legisti si personalul medical care au fost la locul faptei…

- Umilinta autoritatilor in dosarul clanului Corduneanu continua. Dupa ce unul dintre lideri, Petronel, a fost achitat, miercuri, de Curtea de Apel Iasi, o alta informatie-bomba ii pune intr-o lumina proasta pe anchetatori. Marian Tiuga, cel care a fost condamnat la noua ani de inchisoare cu executare…

- O bomba din cel de-al Doilea Razboi Mondial a fost descoperita miercuri in fostul lac Pescarus, din apropierea unei benzinarii, in municipiul Satu Mare, aceasta fiind ridicata de pompieri, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- In prima instanța, Petronel Corduneanu primise 14 ani de inchisoare cu executare. "Salutam decizia magistratilor de la Curtea de Apel Iasi. Oricat de radicala ar parea in ochii opiniei publice, este o solutie fireasca, perfect legala, si care vine sa puna capat calvarului prin care a trecut…

- Petronel Corduneanu a fost achitat de magistratii de la Curtea de Apel Iasi in dosarul in care era acuzat de constituirea unui grup infractional, santaj si trafic de persoane. Sentinta initiala a fost una record de 14 ani de inchisoare. Conform primelor informatii, judecatorii l-au achitat pe Corduneanu…

- Curtea de Apel Iasi a decis in urma cu scurt timp sa il achite pe interlopul Petronel Corduneanu pentru infractiunea de constituire a unui grup infractional organizat, in timp ce pentru doua infractiuni de santaj s-a constatat ca faptele s-au prescris. In prima instanta, Corduneanu primise 14 ani de…

- Azi, judecatorii de la Curtea de Apel Constanta s au pronuntat definitiv in apelul dosarului in care Marius Iulian Ursoi, Ionel Ursoi si Eugen Corneanu au fost trimisi in judecata, in decembrie 2015, pentru loviri sau alte violente. Parte civila in acest dosar este Petre Constantin Cazacu. Amintim ca…

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean Cluj,Horea Uioreanu,a fost condamnat, miercuri, la 6 ani si 4 luni de inchisoare cu executare pentru pentru luare de mita, fals in inscrisuri sub semnatura privata si tentativa la spalare de bani, sentinta fiind definitiva, transmite Mediafax. Reprezentantii…

- Fostul presedinte al Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, cunoscut ca Lula, a fost condamnat, miercuri, de catre Curtea de Apel din Porto Alegre, Brazilia, pentru coruptie, relateaza Reuters. Doi dintre cei trei judecatori au mentinut, astfel, condamnarea la inchisoare pentru mita, decisa de o instanta…

- Curtea de Apel Iasi a decis, definitiv, sa il condamne la 10 ani de inchisoare pe Danut Lupu, un barbat din Halaucesti care si-a ucis sotia. Magistratii au mentinut astfel decizia primei instante, care s-a pronuntat asupra acestui caz la finele anului trecut. Lupu si-a ucis nevasta la inceputul lunii…

- Un elev de la un liceu renumit din Braila, Colegiul Nicolae Balcescu, a fost batut crunt in curtea școlii de catre cinci huligani care au dat buzna in unitatea de invațamant, profitand de faptul ca paznicul era la o alta poarta de acces in școala. Bataușii au mers nestingheriți pe holurile liceului…

- TARZIU… Dupa cativa ani buni de ancheta si numeroase termene de judecata si cand unii abia isi mai aduc aminte de caz, instanta Curtii de Apel Iasi a ramas, in sfarsit, in pronuntare, in cazul huseanului Ionut Scarlat, acuzat de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Husi de proxenetism. Barbatul…

- Surpriza in dosarul in care executorul judecatoresc Cristinel Dominte este acuzat de DNA de abuz in serviciu. Achitat de prima instanta, executorul astepta solutia definitiva in dosar in urma cu doua zile. Magistratii de la Curtea de Apel Iasi au decis insa sa repuna cauza pe rol si sa fie reluate dezbaterea…

- Curtea de Apel Iasi a decis, aseara, sa ii condamne pe toti cei patru profesori ai Universitatii „Petre Andrei" din Iasi trimisi in judecata, in 2016, de DNA. Judecatorii au stabilit trei pedepse cu executare si una cu amanarea pedepsei, in conditiile in care inculpatii nu au recunoscut faptele…

- Fostul rector al Universitatii Petre Andrei din Iasi, Sorin Bocancea, a fost condamnat la un an si sase luni de inchisoare, in timp ce alti trei profesori au primit pedepse de pana la trei ani de inchisoare, fiind acuzati ca au intervenit in fraudarea situatiei scolare a unui student. Decizia nu…

- Judecatorii din Curtea de Apel Constanta au decis rejudecarea dosarului in care un ofiter de politie cu grad de comisar, din cadrul Serviciului Operatiuni Speciale Constanta, este acuzat ca ar fi "diseminat informatii cu caracter nepublic unor persoane condamnate pentru agresiuni si alte acte de violentaldquo;.…

- Aurelia Mut, prim-procurorul Parchetului Targu Lapus, este acuzata de faptul ca abuzeaza de functia pe care o are, pentru a fabrica dosare penale. Satul de tracasarile magistratei, unul dintre „clientii” sai a depus o plangere penala pe numele Aureliei Mut, pentru comiterea infractiunii de represiune…

- Bomba inceputului de an! Celebra clarvazatoare Maria Ghiorghiu sustine ca trupul neinsufletit al Regelui Mihai nu se afla in sicriul care a fost adus in Romania si ingropat cu fast la Curtea de Arges.

- Radu Mazare mai are de asteptat pana afla daca ajunge pe lista celor mai cautati romani. Curtea suprema va stabili abia peste sapte zile cand discuta inlocuirea controlului judiciar, pe care politistii acuza ca l-a incalcat, cu un mandat international de arestare.

- La finalul saptamanii trecute, unul dintre cei mai cunoscuti executori judecatoresti din Iasi a fost condamnat dupa o acheta care s-a desfasurat in mare secret la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Iasi • Condamnarea vine intr-un dosar in care executoarea Andreea Darie a facut niste jocuri pe care…

- Ionuț Negoița, acționarul majoritar al lui Dinamo, a fost trimis in judecata vineri, de Parchetul de pe langa Curtea de Apel București, pentru complicitate la bancruta frauduloasa, iar procurorii au descoperit o serie de nereguli incredibile in cazul clubului din "Ștefan cel Mare". Negoița ar fi pus…

- Doua tone de petarde si artificii fara documente de provenienta au fost descoperite si confiscate de politisti, într-o actiune desfasurata în localitatile Dobroesti si Ganeasa, precum si în municipiul Bucuresti, informeaza IPJ Ilfov.

- Noi detalii in cazul suicidului tanarului din caminul de la ASEM. Potrivit anchetatorilor, acesta urma sa mearga astazi in satul natal, Chirileni, raionul Ungheni, pentru a sarbatori ziua mamei sale. Potrivit surselor UNIMEDIA, tanarul ar fi avut o datorie de 1000 de euro. Procurorul de caz, Corneliu…

- Ionut Voinescu, ofiter de politie in cadrul Garzii de Coasta, seful Punctului de Trecere a Frontierei Constanta Sud Agigea , a fost achitat de abuz in serviciu, dar si de participatie improprie la fals intelectual. Decizia este definitiva si a fost luata in urma cu putin timp de judecatorii Curtii de…

- Transferul lui Olimpiu Moruțan de la FC Botoșani la FCSB era așteptat sa se perfecteze azi, insa formația roș-albastra e la un pas de a a-l pierde pe fotbalistul botoșaniului. Șahtior Donețk, formație despre care Gazeta Sporturilor a scris in urma cu o saptamana ca-l dorește pe Moruțan, a trimis o…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 20 decembrie a.c., urmatoarele decrete:Decret privind eliberarea din functia de judecator la Judecatoria Sighisoara a doamnei Liliana Misirgic – pensionare;Decret privind eliberarea din functia de judecator la Judecatoria Raducaneni…

- Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis miercuri, 20 decembrie, ca UBER este o companie de transport, nu un serviciu digital, anunța BBC.Reprezentanții UBER au argumentat ca reprezinta un serviciu online care ofera oamenilor posibilitatea de a comunica, nu o firma de taxi. Cazul…

- Curtea de Apel a Federatiei Italiene de Fotbal (FIGC) a ridicat suspendarea de un an dictata in cazul presedintelui clubului Juventus, Andrea Agnelli, in cadrul unei proceduri disciplinare, deschisa de FIGC in cazul vanzarii de bilete unor grupari de ultrasi.Insa conducatorul gruparii torineze…

- Procurorul general al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Iasi, Florin Casuneanu, a declarat luni ca amendamentele la legislatia privind Justitia sunt "chiar absurde" si pot avea consecinte ''directe si grave'' asupra cetatenilor. "Va dati seama, marturia mincinoasa este incriminata in forma actuala…

- LIVE VIDEO: Ceremonii religioase si militare la București Urmeaza sa înceapa a doua ceremonie religioasa si militara, a funeraliilor Regelui Mihai. Serviciul religios este oficiat de ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, alaturi de un sobor de preoti. La finalul…