Bomba diminetii! E din nou gravida! A anuntat in aceasta dimineata ca este din nou mama

- Vedeta de televiziune Lavinia Petrea este insarcinata cu cel de-al treilea copil al sau. Prezentatoarea de la Pro TV se afla in cea de-a cincea luna de sarcina. Lavinia Petrea, prezentatoarea de la matinalul Pro TV , este una dintre cele mai frumoase prezențe de pe micile ecrane din țara noastra. Vedeta…

- Lavinia Petrea, știrista de la Pro TV, este din nou insarcinata cu al treilea copil. Ea trece prin cele mai frumoase momente din viața ei, mai ales ca iși dorea foarte mult sa aiba o familie cu trei copii. „Al treilea copil este pe drum, sunt insarcinata in cinci luni. Suntem foarte fericiți și nerabdatori…

- Claudia Patrașcanu a revenit, dupa multa vreme, pe micile ecrane. Vedeta, mamica a doi baieți superbi, a vorbit despre greutațile care vin cu copii mici, despre silueta și viața de familie.

- Nici nu l-a nascut pe cel de-al doilea bebeluș al cuplului, ca se și gandește la conceperea celui de-al treilea copi. Insarcinata in ultimul trimestru, modelul Chrissy Teigen a dezvaluit ca vrea ca bebeblușul numarul trei sa vina cat mai repede in viața ei și a partenerului ei de viața, John Legend.…

- Ducesa de Cambridge, Kate Middleton, a pus capat agendei sale oficiale pentru a se pregati de nasterea celui de-al treilea copil, care ar putea veni pe lume in orice moment, potrivit printului William, relateaza vineri ziarul spaniol El Pais. Ducesa si printul William au participat saptamana aceasta…

- Cadrele didactice de la Scoala numarul 16 sunt ingrozite. In aceasta dimineata, un elev in varsta de 7 ani a ajuns la unitatea de invatamant batut, tumefiat, cu vanatai pe fata si pe corp. Profesorii s-au sesizat si au demarat o ancheta. Asa au aflat ca micutul a fost batut crunt seara trecuta de concubina…

- Chef Catalin Scarlatescu a oferit o declarație care a dat naștere speculațiilor ca Gina Pistol ar fi gravida. Declarația lui Scarlatescu a fost facuta in cadrul emisiunii „Rai da’ buni”. „Eu cred ca e fetita” a spus Chef Catalin Scarlatescu, declarația lui ducand pe toata lumea cu gandul ca prezentatoarea…

- Anca Bucur a caștigat Miss Fitness Universe 2017. De profesie instructor de aerobic și sportiv, tanara titlul de campion mondial in concursul de la Miami, SUA. La inceputul lunii ianuarie a aflat ca este insarcinata. Este foarte fericita ca va deveni mamica. A marturisit ca, inițial, s-a simțit rau,…

- Anca Bucur, cea care anul trecut a caștigat pentru a cincea oara titlul de Miss Fitness Universe este insarcinata in 15 saptamani. Instructor de fitness și aerobic și sportiv de performanța, Anca Bucur, va implini in luna iulie varsta de 31 de ani și se poate declara o femeie fericita și implinita,…

- Rasul inseamna mai mult decat umor! Nu ne opreste nimeni sa radem, mai ales ca suntem renumiti in a face haz de necaz. In cele mai grele clipe, romanul tot a gasit un moment in care sa-si dea capul pe spate si sa rada in hohote. Apoi, nu exista nicio lege prin care rasul, in Romania, sa fie interzis.…

- Alina Sorescu si Alexandru Ciucu, despre cel de-al treilea copil. Au doua fetițe superbe și o casnicie fericita, iar de 8 Martie, au facut dezvaluiri emoționante. Cei doi se gandesc deja la cel de-al treilea copil, insa au decis sa mai aștepte. “Nu am spus ca nu mai vrea copii, insa nici eu nu imi mai…

- "Fiecare copil vine pe lume cu mesajul ca Dumnezeu nu este inca dezamagit de oameni. Baiatul meu are 6 luni... Toni", a scris Ancuta pe pagina de Facebook. Anca spune ca acest copil a venit in viata ei ca un pansament si pentru ea este o binecuvantare. A avut o sarcina usoara pana…

- O vedeta ce s-a lansat la Pro Tv traiește cea mai mare bucurie a vieții. Este gata sa devina mamica și face tot ce poate pentru a-și intampina bebelușul cum se cuvine. Deși insarcinata in ultimul trimestru, nu se rușineaza sa pozeze cu haine mai puține.

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, a dezvaluit, in exclusivitate, ca Elena Basescu este gravida! Imediat, fiica cea mica a fostului președinte Traian Basescu a confirmat ca așteapta un copil cu iubitul ei, Catalin „Tomata”, ea fiind gravida in luna a șasea. EBA și Catalin „Tomata” urmeaza sa aiba…

- Desi in cazul primilor doi copii a asteptat 10, resprectiv 12 saptamani pana sa publice imagini cu ei pe retelele de socializare, Kim s-a grabit in cazul fetitei nascute de mama surogat. Dupa doar o luna si o saptamana, vedeta a facut publica prima imagine cu Chicago.

- Dupa un an greu, cu divorț și reconfigurarea completa a vieții, vedeta de televiziune traiește din nou bucuria maternitații, langa un alt barbat, care o face fericita. Vestea ca Roxana Ciuhulescu asteapta al doilea copil nu prea n-a luat prin surprindere, de vreme ce inca din toamna ne spunea ca viseaza…

- Andreea Banica a facut anunțul in direct la tv. Artista a dezvaluit de fața cu toata lumea, ca Ana, colega ei alaturi de care apare pe scena, va avea un copil. Vestea fost data chiar de Andreea Banica in direct la „Star Matinal de Weekend„. Ana a fost felicitata imediat. Pana acum, aceasta nu a aflat…

- In varsta de 39 de ani, actrița canadiana urmeaza sa devina mamica pentru prima data. Știrea ca e insarcinata a fost confirmata de mai mulți apropiați de-ai vedetei pentru jurnaliștii de la E! News. Din pacate, deocamdata, niciun reprezentant de-al artistei nu a putut fi contactat pentru a oferi mai…

- Anastasia Cecati a fost ucisa cu sange rece de propriul soț, Alexei Mitachi. Dupa ce a injunghiat-o mortal in zona gatului, tanarul medic stomatolog a trimis un mesaj de pe telefon, dupa care s-a aruncat in gol de la etajul șapte al unei cladiri din Chișinau. In casa in care s-au certat era bebelușul…

- Mare bucurie in familia fostului președinte al Romaniei, Traian Basescu. Acesta va deveni bunic a patra oara! Elena Basescu este gravida in șase luni, iar tatal copilului este Catalin Tomata, un afacerist mai tanar decat ea cu 12 ani, informeaza click.ro. ”In doar trei luni, mi se va indeplini astfel…

- Sofia Anais si Traian Jr. vor avea, foarte curand, o surioara sau un fratior! Elena Basescu este gravida in sase luni. Confirmarea fericitei vesti pentru familia Basescu a fost facuta publica prin intermediul unei retele de socializare, dupa ce presa mondena a vehiculat informatia cum ca fata cea mica…

- Elena Basescu a anuntat, luni, Facebook, ca este insarcinata in 6 luni cu iubitul sau, Catalin Tomata. Anuntul a fost facut dupa ce, in ultimele zile, s a vehiculat in presa ca este insarcinata."Bravo Vigilentii paparazzi au facut marea descoperire: sunt insarcinata.In doar trei luni, mi se va indeplini…

- Elena Basescu a anunțat, luni, pe contul de socializare, ca este insarcinata in 6 luni. Cine este Catalin Tomata, iubitul fiicei fostului președinte al Romaniei. Anunțul Elenei Basescu vine dupa ce, in ultimele zile, s-a vehiculat in presa ca este insarcinata. Redam mesajul integral postat de Elena…

- Monica Gabor a postat pe pagina de Facebook un video in care apare alaturi de fiul lui mr. Pink. Daca privesti cu atentie imaginile poti jura ca fosta doamna din Izvorani este insarcinata. Burtica ei pare destul de mare, detaliu observat si de prietenii virtuali. "Monica, mi se pare…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, iși aduce fetița de un an și șase luni la București pentru ca ”nu mai poate de dorul ei”, iar micuța sufera și ea ”dupa mami”, fiind foarte fericita cand o vede. ”Am o fetița de un an și șase luni. Am adoptat-o din spitalul meu, cand micuța avea o luna. Acum avem…

- Caz infiorator in Spania! Autoritatile locale ancheteaza cazul unei fetite de 11 ani care a nascut un copil conceput cu propriul frate in varsta de 14 ani. Micuta a ajuns la spital dupa ce a acuzat dureri de stomac si i-a socat pe medici. Fetita nu a stiut ce i se intampla atunci cand a intrat in travaliu.

- Cuplul format de Oana și Viorel Lis este unul cat se poate de neliniștit, mereu aflat in cautarea unor noi aventuri, despre care Oana, studenta la Facultatea de Psihologie, sa scrie pe pagina personala de Facebook. In urma cu cateva zile, Oana afirma ca a fost agresata de Viorel, care ar fi impins-o…

- Oana Lis isi doreste foarte mult sa devina mama si are de gand sa ii faca o mare surpriza sotului ei. Chiar daca Viorel Lis nu este de acord, blondina vrea sa apeleze la inseminarea artificiala pentru a deveni mama.

- Cunoscutul cantaret canadian Michael Buble si sotia sa, actrita argentiniana Luisiana Lopilato, au anuntat ca asteapta cel de-al treilea lor copil. Dupa perioada de cosmar prin care au trecut cand baiatul lor cel mare in varsta de 4 ani, Noah, a fost diagnosticat cu cancer la ficat, cei…

- Relatia dintre Mihaela Radulescu si iubitul ei Felix Baumgartner a trecut la un alt nivel, pentru ca vedeta se gandeste chiar sa-i faca un copil! Au trecut patru ani de cand s-au placut si au descoperit ca s-au indragostit unul de altul, si lucrurile merg, fara indoiala, in directia cea bunaa, a explicat…

- Aceasta poveste a fost publicata de site-ul Perfect Media, nu știm cine a scris-o, dar ne-a emoționat profund, de aceea am dorit sa o citiți și voi. ,,— Alo, acesta este biroul lucrurilor pierdute? — a intrebat un glas de copil.— Da, micuțule. Ai pierdut ceva?— Am pierdut-o pe mama. Poate ați gasit-o…

- Vestea ca Elena Udrea ar fi insarcinata a provocat o adevarata rumoare in lumea buna a politicii romanești, chiar daca, ulterior, ea a negat acest lucru. Ajunsa insa la 44 de ani, cea mai cunoscuta blonda a politicii romanești pare sa simta nevoia sa aiba un moștenitor alaturi de iubitul și logodnicul…

- Cum mai e puțin timp pina cind iși va stringe in brațe cel de-al treilea copil, Ducesa de Cambridge a inceput sa se intereseze care e cel mai potrivit loc pentru a-i da naștere mezinului familiei. Asta deși primii nascuți, respectiv George și Charlotte, au venit pe lume la The Lindo Wing, la Londra.…

- Premierul neozeelandez Jacinda Ardern a anuntat ca va naste primul ei copil impreuna cu partenerul ei Clarke Gayford in luna iunie si ca intentioneaza sa se intoarca la birou dupa sase saptamani de concediu maternal, relateaza DPA. "Suntem amandoi cu adevarat fericiti. Voiam o familie…

- Kim Kardashian West si Kanye West si-au numit fetita, cel de-al treilea copil al cuplului, Chicago, informeaza contactmusic.com. Cei doi au anuntat numele bebelusului, vineri, prin intermediul paginei pesonale de web a lui Kim. „Chicago West”, au scris ei, simplu, dar nu au dat nicio explicatie cu privire…

- Kim Kardashian si Kanye West au devenit pentru a treia oara parinti, dupa ce au apelat la o mama surogat. Cei doi au anuntat in urmac cu doar cateva zile venirea pe lume a celui de-al treilea copil, iar acum au anuntat si numele fetitei. Kim Kardashian a dezvaluit numele fetitei, iar alegerea este una…

- Insarcinata in șase luni cu cel de-al treilea copil al sau, Ducesa de Cambridge nu sta deloc liniștita, ci este din ce in ce mai prezenta la evenimente pentru a-și respecta indatoririle regale. Miercuri, dupa ce a facut furori la Spitalul Great Ormond Street, imbracata intr-un superb palton roșu vibrant,…

- Internetul a luat-o razna de cand Kim Kardashian și Kanye West au anunțat ca familia lor s-a marit. La inceputul saptamanii, o mama surogat a nascut ”o fetița frumoasa și sanatoasa”, dupa cum a comentat Kim la postarea de pe Twitter. She’s here. https://t.co/oVg6se6VeQ — Kim Kardashian West (@KimKardashian)…

- O gravida a fost batuta pana cand a leșinat și a ajuns plina de rani la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului „Sf. Spiridon” din Iași. Tanara de 31 de ani, care este gravida in șase saptamani, le-a spus medicilor ca a fost agresata de doua tinere. Tanara a marturisit ca și-a pierdut cunoștința, dupa…

- O tanara din Timisoara a mers la ginecolog pentru a-si face avort. Cateva zile mai tarziu a descoperit cu stupoare ca era tot insarcinata, iar ce a urmat ii va schimba viata pentru totdeauna.

- Gazeta Dambovitei va propune o noua rubrica saptamanala, cu informatii de interes pentru viitoarele mamici si nu numai. Alaturi de Post-ul O GRAVIDA INFORMATA, UN COPIL SANATOS: Epiziotomia, o intervenție controversata apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Acest principat se pare ca nu duce lipsa de moștenitori. Aproape in fiecare an aflam ca unul dintre nepoții defunctului Prinț Rainier iși marește familia, iar la inceput de 2018, aflam ca este cazul lui Pierre Casiraghi, fiul cel mic al lui Caroline de Monaco. Ei bine, soția acestuia, Beatrice Borromeo,…