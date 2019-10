Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, i-a spus marți premierului Viorica Dancila, in timpul ședinței CEX PSD, ca va lua in calcul propunerile de comisar european - Dan Nica și Melania Gabriela Ciot - doar dupa moțiunea de cenzura, au zis surse guvernamentale pentru STIRIPESURSE.RO.…

- Toți cei 237 de parlamentari care au semnat moțiunea de cenzura inițiata de PNL au acceptat sa voteze la vedere in momentul in care moțiunea va fi dezbatuta in Parlament, a anunțat Adrian Oros, vicepreședinte al PNL. PNL, USR, PMP, UDMR, ALDE, cat și o parte a grupulului parlamentar al minoritaților…

- Motiunea de cenzura a Opozitiei este gata. Textul cuprinde noua pagini de atacuri la adresa actualei guvernari. Ca o premiera, fata de celelalte motiuni de pana acum, in document se precizeaza ca noul Guvern care va veni, dupa caderea Executivului Dancila, va fi unul suplu, cu maximum 15 ministere si…

- Deputatul PNL Ioan Cupșa a declarat vineri pentru STIRIPESURSE.RO ca textul moțiunii de cenzura este aproape gata și ca domeniul unde guvernarea PSD-ALDE a stat cel mai prost, in viziunea opozitiei, este justitia.„Justitia este capitolul cel mai deficitar in ceea ce priveste programul de guvernare…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susține ca negociaza cu parlamentari PSD pentru a vota la moțiunea de cenzura, dar deocamdata nu are nicio garanție.Citește și: Rareș Bogdan arunca in aer scena politica: Eu nu pot sa stau la masa cu Tariceanu și Tudose/ VIDEO ”Nu ascund faptul ca discut…

- „Am avut intalniri pana in momentul de fata cu toate partidele care considera ca acest guvern este lipsit de performanta si de legitimitate. Am vorbit cu USR, PMP, ALDE, PRO Romania, UDMR si cu reprezentantii minoritatilor. Astazi, dupa intalnirea cu cei din PRO Romania, putem spune ca din partea…

- Dan Barna a sustinut ca Guvernul Dancila si-a pierdut legitimitatea si ca este firesc sa fie dat jos printr-o motiune de cenzura. In context, Barna a spus ca la inceputul saptamanii viitoare va avea discutii cu partidele din Opozitie despre numarul de semnaturi si momentul depunerii motiunii de cenzura.…

- Candidatul USR-PLUS la alegerile prezidențiale, Dan Barna, a afirmat, la Digi24, ca in cazul in care dreapta va caștiga scrutinul din toamna exista posibilitatea schimbarii Guvernului fie prin moțiune de cenzura, fie prin alegeri anticipate. Dan Barna a estimat ca actuala coaliție nu se va putea menține…